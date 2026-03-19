Parámetros del modelo

Los números que aparecen tras los nombres de los LLM de código abierto indican el número de parámetros del modelo. Por ejemplo, Granite 3.0 8B Instruct es un modelo con 8000 millones de parámetros. PiensE en los parámetros como los directores de orquesta que coordinan la forma en que el modelo manipula y comprende los datos de entrada para generar outputs. Estos parámetros pueden manifestarse como pesos o sesgos, lo que influye en la importancia de las características específicas de la entrada en el output generado.

Un mayor número de parámetros suele traducirse en un modelo más complejo y adaptable (aunque esto no es estrictamente cierto en todas las arquitecturas, sí lo es, en general, en la arquitectura del transformador). Un modelo de lenguaje de gran tamaño con más parámetros puede discernir patrones más complejos a partir de los datos, lo que permite obtener outputs más ricos y precisos. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas en la vida, hay que hacer concesiones. Un aumento de los parámetros implica mayores exigencias computacionales y de memoria, y un riesgo inminente de sobreajuste.

Tipos de modelos: "instruct" vs. "code instruct" vs. "chat"

El modo "chat" está pensado para conversaciones, mientras que el modo "instruct" está diseñado para el procesamiento del lenguaje natural en ámbitos específicos.

El ajuste fino en el modo de chat ayuda al LLM a generar respuestas más naturales, coherentes, relevantes y atractivas para el usuario. El ajuste fino en el modo de instrucciones permite al modelo seguir diferentes tipos de instrucciones y generar outputs precisos y adecuados para la tarea.

Configuración del modelo

Los LLM ofrecen una serie de opciones para "configurar" la forma en que se generan las respuestas.

El parámetro "temperatura" determina el grado de variabilidad de las respuestas del modelo. En pocas palabras, cuanto menor sea la temperatura, más determinista y consistente será la respuesta. Para las soluciones RAG, se recomienda un valor de temperatura muy bajo, preferiblemente 0.

"max_tokens / max_new_tokens" limita el número de tokens (una palabra equivale aproximadamente a 1,5 tokens) que el modelo utilizará en su respuesta. Los desarrolladores de soluciones deberán probar diferentes valores hasta encontrar el que logre un equilibrio entre respuestas completas y un exceso de información para su caso de uso. No obstante, 100 suele ser un buen límite para las soluciones RAG de preguntas y respuestas.

La estrategia de muestreo determina cómo selecciona el modelo el siguiente token de una respuesta. Las soluciones RAG deben utilizar una estrategia de muestreo "greedy", lo que garantizará respuestas coherentes a las indicaciones.

Ingeniería de instrucciones

En primer lugar, analicemos las reglas de las instrucciones para mejorar, ante todo, el rendimiento de la generación.

Regla n.º 1: Empiece por algo sencillo

No escriba una instrucción muy larga y luego la pruebe.

Por ejemplo, no empiece con una instrucción como esta:

- Trabajas en el departamento financiero de una importante empresa de electrónica que cotiza en el S&P 1000. Tu tarea consiste en resumir las actas de las juntas trimestrales de accionistas para identificar los temas clave, las tendencias y el estado de ánimo.

Responde en un formato de lista numérica con viñetas.

Asegúrate de que cada respuesta sea una frase completa.

No te inventes nada. Responde únicamente con la información que aparece en la transcripción.

Esta es la transcripción que debes resumir:

Empiece mejor con una instrucción así:

- Resume los puntos clave que figuran en la siguiente transcripción de la reunión:



Regla n.º 2: Solo incrementos

No realice cambios importantes en los parámetros del modelo.

En la mayoría de los casos:

Los pequeños cambios en la temperatura y la penalización por repetición tienen un impacto notable.

Los grandes cambios suelen ocultar los éxitos que se logran con pequeños cambios.

Aplique los mejores principios de ingeniería:

Cambie solo un parámetro cada vez. Compruebe cada cambio por separado.

Deshaga los cambios que no hayan tenido el efecto deseado. Vuelva al valor anterior.

Cualquier cambio respecto a la configuración predeterminada debe ir acompañado de una explicación adecuada.

Regla n.º 3: Valide de forma cruzada

Intente poner a prueba su instrucción. No la pruebe una sola vez y dé por sentado que funciona. Ejecute decenas de pruebas con su instrucción.

Intente detectar fallos en su prompt antes de que lo haga el cliente.

Cree un conjunto de datos de prueba y siga añadiendo ejemplos. Después de cada versión del POC, vuelva a realizar pruebas para asegurarse de que su instrucción sigue funcionando correctamente.

Regla n.º 4: Las extracciones complejas no se pueden realizar con una sola instrucción

No se preocupe, las solicitudes múltiples se procesan en paralelo mediante watsonx.ai