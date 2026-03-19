Para obtener más información, explore los siguientes recursos de ElasticSearch para acelerar su desarrollo de watsonx Discovery:

Visualización mejorada y Enterprise Search

Watsonx Discovery se integra con Kibana y Enterprise Search para ofrecer una recuperación y visualización de información escalable impulsada por IA, adaptada a grandes entornos empresariales:

Kibana para visualización de datos : cree paneles de control y visualizaciones personalizados basados en los datos consumidos por watsonx Discovery. Ofrece análisis en tiempo real sobre métricas clave como la extracción de entidades, el análisis de sentimientos y la clasificación de documentos. Esto ayuda a rastrear tendencias, patrones y anomalías en datos no estructurados, agilizando el proceso de análisis y mejorando la toma de decisiones.

Enterprise Search para recuperación escalable: aproveche el PLN y la búsqueda semántica para permitir una recuperación rápida y precisa en fuentes de datos estructuradas y no estructuradas. Personalice la funcionalidad de búsqueda para indexar y recuperar de múltiples fuentes de datos, incluidos documentos, correos electrónicos y bases de datos, para crear aplicaciones de búsqueda específicas de dominio que se integren directamente en los flujos de trabajo empresariales.

Privacidad y seguridad

Watsonx Discovery aplica soporte nativo para el control de acceso basado en roles y atributos para asegurar el acceso al contenido y la protección de los datos. Esto garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información confidencial, lo que protege los datos de la empresa.

Casos de uso: watsonx Discovery y Orchestrate

Watsonx Discovery puede acoplarse a watsonx Orchestrate para mejorar los flujos de trabajo de automatización mediante la recuperación de datos conscientes del contexto. Cuando Orchestrate automatiza un proceso empresarial que requiere perspectivas a partir de datos no estructurados, aprovecha Discovery para recuperar y analizar contenido relevante, lo que le permite realizar tareas inteligentes como:

Responder a las consultas con respuestas precisas y respaldadas por datos.

Ejecutar flujos de trabajo que dependen de la recuperación de datos en tiempo real y de las perspectivas.

IBM® watsonx.data: un almacén de datos moderno con capacidades integradas de bases de datos vectoriales

IBM watsonx.data es una potente plataforma de datos construida sobre una arquitectura de lakehouse abierta, que combina los puntos fuertes de un almacén de datos y un data lake. Ofrece un único punto de entrada para acceder a todos sus datos a través de una capa de metadatos compartida y abierta, lo que la convierte en una solución ideal para las organizaciones que buscan agilizar su gestión de datos. Con soporte para formatos de datos abiertos, capacidades integradas de incrustación vectorizada y una interfaz conversacional con IA generativa para obtener perspectivas sobre datos, watsonx.data mejora el análisis en tiempo real y los casos de uso de IA. La plataforma se integra de manera fluida con las bases de datos y herramientas existentes, al tiempo que ofrece opciones de implementación flexibles, incluidas configuraciones en la nube y en las instalaciones.

Un componente clave de IBM watsonx.data es watsonx.data Milvus, una base de datos vectorial de código abierto diseñada específicamente para almacenar, gestionar y transferir datos vectoriales de alta dimensión, como incrustaciones vectoriales. Esta base de datos vectorial altamente configurable está optimizada para indexar y recuperar vectores de forma eficiente, lo que la hace ideal para casos de uso que requieren búsquedas de similitud vectorial en aplicaciones de IA. Watsonx.data Milvus es especialmente beneficiosa para los clientes que aprovechan watsonx.ai y necesitan una integración perfecta con las capacidades de las bases de datos vectoriales, así como para aquellos interesados en implementar marcos de código abierto como LangChain, que se utiliza a menudo en patrones de generación aumentada por recuperación (RAG).

Opciones de implementación

IBM watsonx.data está disponible en tres opciones de implementación para adaptarse a diversas necesidades:

SaaS totalmente gestionado : disponible en IBM Cloud y AWS, que proporciona un enfoque de no intervención para la configuración y el escalado.

: disponible en IBM Cloud y AWS, que proporciona un enfoque de no intervención para la configuración y el escalado. Software autogestionado en contenedores : ideal para entornos on-premises, aprovechando IBM Cloud Pak for Data y Red Hat OpenShift.

: ideal para entornos on-premises, aprovechando IBM Cloud Pak for Data y Red Hat OpenShift. Versión para desarrolladores de bajo consumo: adecuada para entornos de desarrollo que utilizan máquinas virtuales individuales u ordenadores portátiles, proporcionando la flexibilidad necesaria para realizar pruebas y prototipos localmente.

Para las organizaciones que buscan aprovechar las bases de datos vectoriales, watsonx.data admite la integración con Milvus de código abierto, lo que permite capacidades avanzadas como la búsqueda de similitud vectorial, que es esencial para las aplicaciones de IA en tiempo real.

Primeros pasos

Para empezar a utilizar IBM watsonx.data, elija la opción de implementación que mejor se adapte a tus necesidades:

Para la implementación en IBM Cloud :

: Visite la página del catálogo de IBM Cloud para watsonx.data.

Seleccione un plan que se ajuste a sus necesidades.

Proporcione una instancia.

Para la implementación on-premises :

Obtenga claves de activación para IBM watsonx.data en IBM Cloud Pak for Data.

Obtenga derechos de Red Hat OpenShift.

Siga la guía de implementación para configurar el software.

Documentación y soporte

IBM proporciona documentación para ayudarle a dar los primeros pasos con la plataforma central watsonx.data y la base de datos vectorial Milvus:

Al aprovechar las ventajas de la arquitectura abierta de watsonx.data, las capacidades de bases de datos vectoriales integradas y las características avanzadas de IA, las organizaciones pueden optimizar los procesos de ingeniería de datos, mejorar los análisis en tiempo real y desbloquear nuevas perspectivas a través de capacidades con IA. Esta plataforma unificada permite a los equipos trabajar con datos estructurados y datos no estructurados de formas innovadoras, combinando el análisis y la búsqueda vectorial de última generación bajo una única solución.

Watson Discovery

IBM watsonx Discovery es una herramienta diseñada para recuperar y analizar datos no estructurados. Su característica principal es la búsqueda por palabras clave, que permite a los usuarios buscar en grandes conjuntos de datos utilizando términos o frases específicos. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que suelen utilizar la coincidencia de texto, watsonx Discovery utiliza el contexto detrás de las palabras clave para ofrecer resultados más relevantes.

Otra capacidad importante de watsonx Discovery es la extracción de entidades, lo que significa que watsonx Discovery puede extraer automáticamente información clave como personas, ubicaciones, organizaciones y fechas de texto no estructurado. Este proceso estructura los datos para que sean fáciles de entender y se puedan incorporar directamente en las respuestas RAG.