¿Qué es un motor de búsqueda de IA?

Los motores de búsqueda tradicionales se han sustentado en la indexación basada en palabras clave para hacer coincidir las consultas de los usuarios con resultados relevantes. Aunque este método es escalable y eficaz para búsquedas sencillas, tiene sus limitaciones. Los resultados a veces pueden ser genéricos y el nivel de personalización es mínimo. Además, es posible que los motores de búsqueda tradicionales no puedan procesar datos no estructurados o gestionar consultas complejas y conversacionales.

Por el contrario, los motores de búsqueda con IA utilizan algoritmos avanzados para analizar el contexto, la intención y la semántica. Pueden ofrecer resultados de alta calidad al emplear técnicas como los embeddings vectoriales (conversión de datos como texto o imágenes en matrices numéricas para su uso en ML). También utilizan la búsqueda semántica (que entiende el significado, no solo las palabras clave). Este sistema hace que los motores de búsqueda de IA sean más adecuados para consultas matizadas, preguntas de seguimiento y entornos de datos dinámicos.

Los motores de búsqueda tradicionales están incorporando ahora resúmenes generados por IA que ofrecen una síntesis de los principales resultados. Además, la naturaleza de la optimización de motores de búsqueda (SEO) está cambiando. En lugar de centrarse únicamente en la densidad de palabras clave y en las estrategias de creación de enlaces, los creadores de contenidos deben considerar ahora cómo interpretan los modelos de IA el contexto, la relevancia y la intención del usuario.