¿Qué es la integración de API?

La integración de API se refiere al uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) para exponer flujos de integración y conectar aplicaciones, sistemas y flujos de trabajo de software empresarial para el intercambio de datos y servicios.
Una API es un conjunto de reglas o protocolos que permiten que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades. Las API se pueden utilizar para integraciones sencillas, como permitir que una tienda de comercio electrónica se comunique con un sistema de pago como PayPal, o permitir que un blog extraiga e incruste publicaciones de un sitio web de redes sociales.
En un sistema empresarial, las API se pueden utilizar para integrar plataformas, sistemas y flujos de trabajo más grandes y sustanciales, como permitir el intercambio de datos en tiempo real entre diferentes bases de datos empresariales o conectar aplicaciones independientes para crear procesos comerciales automatizados.
Las integraciones tradicionales de integración punto a punto, conectando sistemas o aplicaciones directamente a través de codificación, requieren una cantidad sustancial de trabajo de configuración y mantenimiento. A menudo no son adecuados para muchos entornos modernos que dependen de cientos o miles de aplicaciones repartidas en arquitecturas de TI distribuidas.
La integración de API ofrece una solución más eficiente. A través de la integración de API, las organizaciones pueden utilizar las API para exponer flujos de Integración e Integrar aplicaciones, plataformas y sistemas sin importar dónde residan, algo crucial en los entornos de TI modernos.
La integración de API sustenta importantes herramientas de integración, como las soluciones de plataforma de integración como servicio (iPaaS), y desempeña un papel fundamental en la modernización y transformación digital de las arquitecturas de TI empresariales. La modernización requiere un enfoque flexible que pueda soportar sistemas nuevos y existentes; la integración de API proporciona este enfoque al permitir a las organizaciones modernizar la interfaz de todos los sistemas empresariales.
La modernización no ocurre de la noche a la mañana. Y mientras una organización trabaja para modernizar diferentes partes de su panorama de TI para impulsar la innovación, debe ser capaz de incorporar datos, servicios y procesos de sistemas nuevos y existentes en todo el panorama de TI. La integración de API permite desacoplar la interfaz de integración de la propia aplicación, lo que ayuda a las organizaciones a innovar y seguir siendo ágiles sin esperar a que los propios sistemas se modernicen por completo.
La integración de API y la gestión de API son disciplinas distintas pero complementarias con diferentes objetivos y enfoques. Las prácticas sólidas de gestión de API pueden facilitar la integración de API.
La gestión de API es un conjunto más amplio de prácticas y herramientas que aborda las API como una clase de activos propia y se ocupa de la gestión del ciclo de vida completo de las API. Es el proceso escalable de crear, publicar y gestionar API (compartirlas, controlar el acceso, rastrear su uso y aplicar políticas de seguridad) dentro de un entorno empresarial y multinube.
Una gestión de API satisfactoria ofrece a las organizaciones un mayor control sobre sus API. Refuerza y agiliza la documentación de API, la seguridad de API y el descubrimiento de API, ayuda a las organizaciones a evitar el caos y la redundancia de la infraestructura y conduce a la eficiencia de API. En general, ayuda a crear mejores API y a una mayor comprensión empresarial de qué API existen y cómo se pueden utilizar, todo lo cual ayuda a la integración de API.
Una práctica eficiente de gestión de API puede ayudar a garantizar que las organizaciones aprovechen al máximo las integraciones de API, y que los componentes y los activos se reutilicen cuando sea posible. Si existen API que se pueden utilizar para invocar integraciones, las organizaciones pueden evitar la necesidad de crear API personalizadas.
La integración de API ayuda a las organizaciones a lograr varios resultados cruciales:
El valor de las herramientas de inteligencia artificial (IA) depende en gran medida del acceso de la IA a los datos. Los datos que están aislados en diferentes departamentos de una organización o los datos que están desactualizados o son inconsistentes limitan el potencial de las herramientas de IA. La Integración de fuentes de datos y aplicaciones empresariales para crear conjuntos de datos completos ayuda a las empresas a afinar modelos de IA y derivar conocimientos más sólidos de IA.
La responsabilidad de la innovación va más allá de los equipos de TI y los desarrolladores de software y los equipos de línea de negocio y los tecnólogos ciudadanos tienen cada vez más independencia y se les pide que impulsen la innovación a través de tareas de integración.
A medida que los equipos con menos especialización realizan un mayor número de tareas de integración, aumenta el riesgo de dispersión, ineficiencia y contratiempos de seguridad o gobierno. La integración de API y las soluciones iPaaS ayudan a impulsar la democratización de los datos y permiten al personal ajeno a TI realizar tareas de integración (con la ayuda de herramientas no-code y low-code) a la vez que minimizan el riesgo.
Muchas organizaciones tienen sistemas y procesos on-premises existentes (con tesoros de datos valiosos) en la base de su arquitectura de TI que no se reemplazan fácilmente. Sin embargo, estos sistemas no se crearon para interactuar con aplicaciones y automatizaciones modernas basadas en IA. La integración de API ayuda a las organizaciones a prolongar la vida útil de los sistemas tradicionales que, de otro modo, tendrían dificultades en las arquitecturas en tiempo real.
En lugar de depender de correcciones ad hoc que a menudo añaden complejidad y costes, la integración de API ofrece una solución que permite a las organizaciones conectar sistemas centrales y procesos empresariales fiables con nueva tecnología.
La integración de API permite a las organizaciones conectar nuevas aplicaciones y servicios con la gestión de la relación con el cliente (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas. Estos sistemas a menudo se implementan en diferentes entornos con sistemas de gestión variados y el éxito de todos los sistemas depende de la sincronización de datos entre ellos.
Por ejemplo, una organización puede tener sistemas ERP y de gestión de la cadena de suministro (SCM) on-prem que necesitan intercambiar datos con una solución CRM de software como servicio (SaaS) como Salesforce y una aplicación de atención al cliente alojada en la nube. La integración de API ayuda a cerrar la brecha entre estos diferentes sistemas.
Hay muchas formas en que las API se utilizan para invocar integraciones. Algunos ejemplos comunes son:
Las organizaciones confían en la integración de API para optimizar y automatizar sus flujos de trabajo en todos los sistemas de software empresarial. Por ejemplo, las organizaciones pueden utilizar las API para integrar el software empresarial que rastrea los niveles de inventario con el software que rastrea los pedidos entrantes para que los datos esenciales sean más visibles para las partes interesadas.
Las API se utilizan habitualmente para integrar el software CRM con otros sistemas empresariales, como las herramientas ERP. La integración de API permite a las empresas sincronizar estas herramientas para que los datos puedan moverse entre ellas, creando una única fuente de datos coherentes y precisos.
Las organizaciones utilizan las API para integrarse en varios entornos de cloud computing y on-prem. Las integraciones de servicio en la nube permiten la transferencia de datos entre entornos y geografías, lo que ayuda a las organizaciones a crear flujos de trabajo más valiosos y a romper los silos de datos.
Los usuarios se encuentran con este tipo de integraciones (a menudo sin saberlo) tanto en entornos empresariales como no empresariales. Aplicaciones como Slack utilizan API para integrar en la plataforma otro software empresarial que los empleados utilizan para colaborar.
Por ejemplo, los usuarios pueden integrar un programa de intercambio de archivos basado en la nube en la aplicación de mensajería que permite subir y compartir archivos sin salir de la aplicación. Con estas integraciones, los empleados no tienen que dejar las aplicaciones de mensajería para trabajar en otros aspectos del proceso empresarial.
Las API se pueden clasificar por casos de uso: API de datos, API de sistemas operativos, API remotas y API web. Hoy en día, la mayoría de las API son API web.
Las API web son un tipo de API remota (lo que significa que la API utiliza protocolos para manipular recursos externos) que exponen los datos y la funcionalidad de una aplicación a través de Internet mediante el Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP).
Las API abiertas son interfaces de programación de aplicaciones de código abierto a las que los usuarios pueden acceder mediante HTTP. También conocidas como API públicas, han definido endpoints de API y formatos de solicitud y respuesta.
Las API de socios conectan a business partners estratégicos. Normalmente, los programadores acceden a estas API en modo de autoservicio a través de un portal para programadores de API . Aún así, deben completar un proceso de incorporación y obtener credenciales de inicio de sesión para acceder a las API de socios.
Las API internas o privadas permanecen ocultas para los usuarios externos. Estas API privadas no están disponibles para usuarios fuera de la empresa. En cambio, las organizaciones los utilizan para mejorar la productividad y la comunicación entre diferentes equipos de desarrollo internos.
Las API compuestas combinan múltiples API de datos o servicios. Permiten a los programadores acceder a varios endpoints en una sola llamada. Las API compuestas son útiles en la arquitectura de microservicios, donde la realización de una única tarea puede requerir información de varias fuentes.
En lenguaje de programación, un "protocolo" es un sistema de reglas que determinan los parámetros de cómo funciona un programa o aplicación en particular. Los protocolos, estilos y lenguajes comunes de API incluyen:
Una API REST (también llamada API RESTful o API web RESTful) es un tipo de API de servicio web que se ajusta a los principios de diseño del estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST). Las API REST se utilizan habitualmente para integraciones.
Las API REST utilizan solicitudes HTTP como GET, PUT, HEAD y DELETE para interactuar con los recursos. REST hace que los datos estén disponibles como recursos, y cada recurso está representado por un URI único. Los clientes solicitan un recurso proporcionando su URI.
Las API REST no tienen estado: no guardan los datos del cliente entre solicitudes. Es posible crear API RESTful con protocolos SOAP, pero los profesionales suelen considerar ambas normas como especificaciones contrapuestas.
SOAP es una especificación de protocolo de mensajería ligera basada en XML que permite a los endpoints enviar y recibir datos a través de una serie de protocolos de comunicación, entre ellos SMTP (protocolo simple de transferencia de correo) y HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto). SOAP es independiente, lo que permite a las API de SOAP compartir información entre aplicaciones o componentes de software que se ejecutan en entornos distintos o están escritos en lenguajes diferentes.
La llamada a procedimiento remoto (RPC) es un protocolo que proporciona el paradigma de comunicaciones de alto nivel que se usa en el sistema operativo. RPC supone la existencia de un protocolo de transporte de bajo nivel, como el protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP) o el protocolo de datagramas de usuario (UDP), para transportar los datos del mensaje entre programas que se comunican.
RPC implementa un sistema lógico de comunicaciones de cliente a servidor diseñado específicamente para el soporte de aplicaciones de red. El protocolo RPC permite a los usuarios trabajar con procedimientos remotos como si los procedimientos fueran locales.
El protocolo XML-RPC se basa en un formato XML específico para transferir datos. XML-RPC es más antiguo que SOAP, pero es más simple y relativamente más ligero, ya que utiliza un ancho de banda mínimo.
Al igual que XML-RPC, JSON-RPC es una llamada a procedimiento remoto que utiliza JSON (notación de objetos JavaScript) en lugar de XML. JSON es un formato ligero para el intercambio de datos que es fácil de analizar y utiliza pares de nombre/valor y listas ordenadas de valores. Debido a que JSON utiliza estructuras de datos universales, se puede utilizar con cualquier lenguaje de programación.
gRPC es un marco de trabajo de RPC de código abierto y alto rendimiento desarrollado inicialmente por Google. gRPC usa el formato de datos de protocolo de red HTTP/2 y búferes de protocolo y se usa normalmente para conectar servicios en una arquitectura de microservicios.
Las API de WebSocket permiten la comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. Este tipo de API no requiere que se establezca una nueva conexión para cada comunicación, una vez que se establece la conexión, permite un intercambio continuo. Esto hace que las API de Web Socket sean ideales para la comunicación en tiempo real.
GraphQL es un lenguaje de consulta de código abierto y un tiempo de ejecución del lado del servidor que especifica cómo los clientes deben interactuar con las API. GraphQL permite a los usuarios realizar solicitudes de API con solo unas pocas líneas, en lugar de tener que acceder a endpoints complejos con muchos parámetros. Esta capacidad puede facilitar la generación y respuesta a las consultas de API, en particular las solicitudes más complejas o específicas que se dirigen a varios recursos.
Las organizaciones suelen utilizar plataformas de integración de API, a veces denominadas middleware, para gestionar las integraciones en entornos cada vez más distribuidos. Las soluciones iPaaS son una de esas plataformas.
Las plataformas iPaaS proporcionan una interfaz unificada donde las organizaciones pueden gestionar las integraciones. Esta interfaz centralizada ayuda a reducir el caos, promover la integración y la eficiencia de las API, y democratizar el acceso en ecosistemas tecnológicos complejos, lo que permite a un espectro más amplio de usuarios ejecutar tareas de integración.
Las plataformas iPaaS suelen utilizar herramientas como conectores prediseñados, plantillas y herramientas low-code o no-code para reducir la necesidad de codificación personalizada. iPaaS y otras plataformas de integración ayudan a reducir los esfuerzos y errores de las operaciones que consumen mucho tiempo y ayudan a simplificar la integración en toda la empresa.
Las características clave de las plataformas de integración incluyen:
Las soluciones de integración de API más exitosas admiten una amplia gama de patrones de integración, que incluyen:
Las soluciones líderes conectan aplicaciones y servicios, eventos (síncronos y asíncronos) y conjuntos de datos en todos los casos de uso.
La abstracción a través de API es particularmente importante en las arquitecturas modernas por dos razones principales:
Para ello, las API REST se utilizan habitualmente para el intercambio síncrono y las API asíncronas se utilizan para endpoints asíncronos (como temas de Kafka). Este enfoque crea una capa abstracta para todos los puntos de integración.
Las arquitecturas modernas son complejas y distribuidas, y es importante que las integraciones se ejecuten donde ofrezcan el mayor valor de rendimiento y seguridad. Las plataformas de integración de API admiten modelos de implementación híbridos y permiten la integración dondequiera que residan los datos.
Las plataformas de integración de API pueden facilitar la ejecución de flujos de Integración en SaaS gestionados por el proveedor, sistemas on-premises y en las cuentas de nube del cliente. Y proporcionan la flexibilidad necesaria para ajustar los flujos de integración a medida que se modernizan los sistemas.
Dado que en las empresas modernas hay más empleados responsables de tareas de integración (como la creación de servicios compuestos mediante API), es importante que las integraciones sean accesibles para un amplio espectro de usuarios. Las herramientas de autoservicio y no-code que ofrecen las principales plataformas de integración de API ayudan a los tecnólogos empresariales y a otros usuarios a la derecha de los integradores tradicionales a conectar sus aplicaciones con otros sistemas empresariales.
La integración de API ayuda a las organizaciones a:
La integración de API se utiliza para conectar sistemas, servicios y aplicaciones alojados en diferentes entornos. Cuando estos sistemas pueden intercambiar datos automáticamente y en tiempo real, permite a los equipos crear automatizaciones de procesos más amplias que incorporan diversas aplicaciones y flujos de trabajo, dondequiera que residan.
La abstracción que ofrece la integración de API permite a las organizaciones incorporar sistemas centrales, y los datos valiosos que contienen, en flujos de trabajo modernos, sin tener que esperar a que se modernice todo el sistema.
Las API se utilizan para crear arquitecturas modulares, en las que los servicios se pueden añadir o eliminar más fácilmente. Estas arquitecturas son más flexibles que otros modelos y permiten a las organizaciones añadir nuevas características y servicios sin tener que realizar cambios masivos en la arquitectura subyacente. Las API también se pueden reutilizar en diferentes aplicaciones.
Una arquitectura basada en API diseñada teniendo en cuenta la flexibilidad (utilizando API diseñadas con un formato estándar y sin dependencias codificadas, por ejemplo) puede ayudar a que las organizaciones sean más escalables y estén mejor posicionadas para responder a las tendencias cambiantes del mercado o a las iniciativas empresariales.
Para que el machine learning y otras herramientas de IA sean más eficaces, necesitan acceso a muchos datos. Cuanto más completos y actualizados sean los datos, más nítidos y valiosos serán los conocimientos que pueda producir la IA. La integración de API ayuda a las organizaciones a conectar datos de toda la empresa y les permite obtener el máximo valor de la aplicación de herramientas de IA.
Sin integración, los datos pueden terminar aislados entre diferentes aplicaciones o unidades de negocio, creando una experiencia complicada y a menudo lenta para los stakeholders que necesitan acceder a estos datos. La integración de API se utiliza para unificar conjuntos de datos y facilitar el intercambio de datos en tiempo real entre sistemas empresariales.
