Profundización en las capacidades de watsonx con DataStax para desbloquear datos empresariales y crear aplicaciones de IA precisas y preparadas para la empresa
DataStax aporta capacidades de vanguardia (que abarcan Astra DB, HCD, Langflow) a watsonx, lo que permite a las empresas gestionar datos en tiempo real, no estructurados y multimodales para IA a escala.
El resultado: infraestructura abierta y lista para IA que se ejecuta en cualquier lugar (on-premise, en nube híbrida o multinube) simplificando la forma en que las empresas impulsan cargas de trabajo de aplicaciones e IA seguras, gobernadas y de nivel de producción.
Automatice la ingestión, el enriquecimiento y la recuperación de datos no estructurados para reducir las fricciones y acelerar la implementación y el escalado de las cargas de trabajo de IA y las aplicaciones empresariales.
Simplemente asegure el acceso a datos y el gobierno con herramientas de nivel empresarial, basadas en infraestructuras de confianza e innovación de código abierto, integradas de manera fluida con watsonx para ofrecer cifrado integrado, controles de acceso y orquestación simplificada de datos no estructurados.
Complementario con watsonx, escale e implemente cargas de trabajo de IA fiables en cualquier entorno de nube u on-premise utilizando herramientas de código abierto y low-code para obtener la máxima velocidad y flexibilidad para las aplicaciones empresariales modernas..
Reduzca el coste total de propiedad y simplifique las operaciones de IA automatizando la gestión de datos no estructurados, lo que ayuda a reducir los costes generales de las bases de datos en la nube.
Astra DB y HCD mejoran la base de datos NoSQL de IBM watsonx.data con capacidades vectoriales, reforzando nuestras capacidades de generación aumentada por recuperación y embedding. Diseñadas para escalabilidad elástica y rendimiento predecible, estas soluciones soportan cargas de trabajo de misión crítica con latencia casi nula.
Astra DB es un líder de Forrester que ofrece capacidades de búsqueda vectorial NoSQL en la nube y se basa en Apache Cassandra, proporcionando la velocidad, fiabilidad y soporte multimodelo necesarios para las cargas de trabajo modernas de IA, incluidos datos tabulares, de búsqueda y gráficos. Esto permite realizar búsquedas complejas y sensibles al contexto en diversos formatos de datos para aplicaciones de IA generativa.
¿Busca una nube privada u on-premise? La base de datos hiperconvergente es la solución para las organizaciones que administran sus recursos de bases de datos on-premise o mediante nube privada. Estas tecnologías se entregan como DataStax con IBM watsonx.data Premium Edition.
Langflow es una herramienta de código abierto con más de 100 000 estrellas de GitHub. La herramienta permite a los desarrolladores prototipar, construir e implementar aplicaciones de generación aumentada por recuperación y aplicaciones de IA multiagente a través de una interfaz intuitiva low-code.
Langflow se integra de forma flexible con IBM watsonx Orchestrate como middleware para optimizar el desarrollo de aplicaciones de IA. Con una infraestructura fiable, herramientas componibles e innovación de código abierto, IBM y DataStax proporcionan una base sólida para ayudar a las empresas a desbloquear conocimientos más profundos a partir de datos no estructurados, de forma segura y a escala.
Construido en Python y diseñado para funcionar entre modelos, API y bases de datos, Langflow ayuda a los equipos a agilizar el desarrollo de IA generativa reduciendo la complejidad y apoyando un camino sin fricciones desde el prototipo hasta la producción.
Los datos empresariales son no estructurados en gran medida, y desbloquear su valor es esencial para escalar la IA. Juntos, Langflow y Astra DB reducen la fricción en el desarrollo de IA generativa al permitir a los equipos acceder, orquestar y operacionalizar datos no estructurados con mayor facilidad. El entorno de diseño low-code de Langflow simplifica el desarrollo de aplicaciones, mientras que Astra DB ofrece capacidades avanzadas de gráficos vectoriales y de conocimiento con soporte integrado para operaciones de alta disponibilidad, escalabilidad lineal y datos multimodelo. Junto con watsonx.data y watsonx Orchestrate, estas herramientas ayudan a acelerar el tiempo de obtención de valor, proporcionando a las empresas un camino más rápido para crear soluciones con IA basadas en sus activos únicos.
El código abierto es la base del portfolio de watsonx.ai y un valor que compartimos con orgullo con DataStax, reconocida por su liderazgo en Cassandra, Langflow, OpenSearch y otras tecnologías abiertas.
Langflow ha obtenido más de 100 000 estrellas en GitHub, lo que refleja su rápida adopción y su capacidad para simplificar el desarrollo de IA generativa a escala.
Decenas de miles de desarrolladores utilizan Langflow para reducir la complejidad y acelerar cada etapa del pipeline de IA generativa, desde la orquestación hasta la implementación.
Astra DB ofrece rendimiento en tiempo real con una latencia casi nula y está diseñado para cargas de trabajo de IA y búsqueda vectorial de alta velocidad.
Acceda a la documentación de DataStax
Acceda a la documentación de Langflow
Póngase en contacto con el equipo de soporte
Consulte precios