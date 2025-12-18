Astra DB y HCD mejoran la base de datos NoSQL de IBM watsonx.data con capacidades vectoriales, reforzando nuestras capacidades de generación aumentada por recuperación y embedding. Diseñadas para escalabilidad elástica y rendimiento predecible, estas soluciones soportan cargas de trabajo de misión crítica con latencia casi nula.

Astra DB es un líder de Forrester que ofrece capacidades de búsqueda vectorial NoSQL en la nube y se basa en Apache Cassandra, proporcionando la velocidad, fiabilidad y soporte multimodelo necesarios para las cargas de trabajo modernas de IA, incluidos datos tabulares, de búsqueda y gráficos. Esto permite realizar búsquedas complejas y sensibles al contexto en diversos formatos de datos para aplicaciones de IA generativa.

¿Busca una nube privada u on-premise? La base de datos hiperconvergente es la solución para las organizaciones que administran sus recursos de bases de datos on-premise o mediante nube privada. Estas tecnologías se entregan como DataStax con IBM watsonx.data Premium Edition.