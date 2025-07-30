¿Qué es la similitud de coseno?

La similitud del coseno es una métrica de similitud ampliamente utilizada que determina cuán similares son dos puntos de datos en función de la dirección en la que apuntan en lugar de su longitud o tamaño. Es especialmente eficaz en espacios de grandes dimensiones en los que las métricas tradicionales basadas en la distancia pueden tener dificultades.

Calcular la similitud del coseno requiere medir el coseno del ángulo (theta) entre dos vectores distintos de cero en un espacio de producto interno. Esta medida produce una puntuación de similitud de coseno. Los valores de similitud de coseno oscilan entre -1 y 1:

Una puntuación de similitud de coseno de 1 indica que los vectores apuntan exactamente en la misma dirección.

indica que los vectores apuntan exactamente en la misma dirección. Una puntuación de similitud de coseno de 0 indica que los vectores son ortogonales, lo que significa que no tienen similitud direccional.

indica que los vectores son ortogonales, lo que significa que no tienen similitud direccional. Una puntuación de similitud de coseno de -1 indica que los vectores apuntan en direcciones exactamente opuestas.

Piense que es como comparar flechas: si apuntan en la misma dirección, son muy parecidas. Las que están en ángulo recto no están relacionadas, y las flechas que apuntan en direcciones opuestas son diferentes.

Este enfoque angular es fundamental para muchos sistemas de machine learning (ML), procesamiento del lenguaje natural (PLN) e inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías se basan en representaciones vectoriales de los datos, lo que significa que los datos se han convertido a un formato numérico para capturar su significado y similitud con otros datos.

Por ejemplo, un chatbot puede utilizar técnicas de embedding de palabras para convertir el texto en forma vectorial, modelos de deep learning para entender la intención y los algoritmos de búsqueda por similitud para recuperar la respuesta más relevante de una base de datos. La similitud del coseno permite cada uno de estos pasos.