Chatbots empresariales: beneficios y casos de uso

Los chatbots empresariales son sistemas conversacionales impulsados por inteligencia artificial (IA)que las organizaciones utilizan para automatizar tareas, responder preguntas y brindar apoyo tanto a clientes como a empleados mediante la integración con datos, aplicaciones y flujos de trabajo empresariales.
Su principal objetivo es reducir el esfuerzo manual al tiempo que se mejora la velocidad, la coherencia y la disponibilidad del servicio. Los chatbots empresariales utilizan machine learning (ML), procesamiento del lenguaje natural (PLN), IA conversacional y comprensión del lenguaje natural (CLN) para identificar la intención del usuario y responder de forma natural y conversacional. Estas habilidades les permiten gestionar de forma eficaz las interacciones rutinarias y, al mismo tiempo, mantener el contexto y la precisión.
En entornos de servicio de atención al cliente, los chatbots empresariales ayudan a gestionar grandes volúmenes de preguntas repetitivas a través de canales digitales y de mensajería como parte de una estrategia de soporte omnicanal. Ofrecen respuestas instantáneas y precisas y una disponibilidad continua, mejoran los tiempos de respuesta y permiten interacciones coherentes con los clientes, lo que contribuye a aumentar la satisfacción del cliente.
Por ejemplo, un importante banco minorista y comercial del Reino Unido ha adoptado un sistema con IA que puede tomar las preguntas en lenguaje natural planteadas por los usuarios y responderlas de forma proactiva dentro del chat. Esta implementación dio como resultado un aumento del 150 % en la satisfacción de algunas respuestas1.
Además, al automatizar consultas rutinarias, los chatbots empresariales reducen la presión sobre los equipos de soporte y permiten a los agentes humanos centrarse en consultas y cuestiones más complejas.
Los chatbots empresariales se utilizan ampliamente en procesos internos de negocio. Las organizaciones utilizan bots de IA y asistentes virtuales para agilizar la incorporación de los empleados, las solicitudes del centro de servicio de TI, las preguntas de recursos humanos y las tareas operativas, como las consultas de inventario o las solicitudes de acceso al sistema. Estos usos simplifican los flujos de trabajo y reducen la necesidad de que los empleados naveguen por múltiples herramientas o interfaces.
Por ejemplo, un chatbot de IA de nivel empresarial puede ayudar a los clientes con el seguimiento de pedidos o con preguntas sobre una cuenta de comercio electrónico a través de una plataforma de mensajería, la web de la empresa o aplicaciones móviles. Internamente, el mismo chatbot puede ayudar a los empleados respondiendo a preguntas de RR. HH. o TI a través de herramientas como Slack o Microsoft Teams, lo que reduce la necesidad de encontrar información manualmente.
Una distinción clave de los chatbots empresariales es su capacidad para integrarse profundamente con los sistemas empresariales existentes mediante el uso de API. Las soluciones de chatbot empresariales a menudo se conectan a plataformas de gestión de la relación con el cliente (CRM), herramientas de tickets, bases de conocimientos y otras aplicaciones.
La integración les permite recuperar datos, realizar acciones, ofrecer respuestas personalizadas y ampliar la funcionalidad más allá de los scripts predefinidos. Los chatbots empresariales más avanzados pueden incorporar agentes de IA que pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, interactuar con múltiples sistemas y completar tareas de forma autónoma dentro de reglas definidas.
La seguridad, la escalabilidad y la personalización, como el soporte multilingüe, son esenciales para los chatbots empresariales. Tienen que gestionar información confidencial, cumplir con las políticas de la organización y operar de forma coherente en todas las regiones. Este proceso es importante, especialmente en sectores altamente regulados, como la sanidad, donde el cumplimiento de estándares como la HIPAA y el RGPD y la gestión de datos de alta calidad son críticos.
A medida que las interfaces conversacionales se convierten en una forma estándar de interactuar con los sistemas digitales, los chatbots empresariales cobran cada vez más importancia en la forma en que las organizaciones prestan servicios y prestan apoyo al trabajo diario.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los chatbots empresariales cambian la forma en la que una empresa interactúa con las personas y los sistemas de información a gran escala. A medida que las organizaciones crecen, aumenta el número de preguntas, solicitudes y acciones rutinarias entre clientes, empleados y socios. Los chatbots empresariales impulsados por IA proporcionan una interfaz coherente que gestiona este volumen sin complejidad añadida.
También desempeñan un papel clave a la hora de conectar a los usuarios con los sistemas de la empresa de una forma más accesible. En lugar de requerir que los empleados o clientes utilicen múltiples herramientas, portales o flujos de trabajo, los chatbots actúan como una capa conversacional sobre la infraestructura existente. Esta conexión ayuda a las organizaciones a optimizar la forma en que se realiza el trabajo y a estandarizar las interacciones entre equipos, regiones y canales.
Tanto la continuidad como la escalabilidad cuentan con el apoyo de los chatbots empresariales. Operan continuamente a través de zonas horarias y canales, manteniendo la misma lógica, reglas y políticas. Esta coherencia es importante para las empresas que necesitan resultados predecibles, gobierno y alineación entre organizaciones grandes y distribuidas.
Los chatbots empresariales ayudan a las organizaciones a adaptarse a las expectativas cambiantes en torno a la interacción digital. A medida que la mensajería y las interfaces conversacionales se vuelven más comunes, los chatbots proporcionan una forma estructurada de ofrecer una experiencia del cliente coherente sin rediseñar los sistemas centrales. Permiten a las empresas adaptar sus operaciones manteniendo el control sobre los datos y las decisiones.
Los términos chatbot, chatbot de IA y agente virtual se utilizan a menudo indistintamente, pero representan diferentes niveles de inteligencia y capacidad1.
Un “chatbot empresarial” no es una tecnología separada. El término simplemente describe cómo se diseñan e implementan los chatbots dentro de las organizaciones. Los chatbots empresariales pueden desarrollarse utilizando tecnologías básicas de chatbots, chatbots de IA o agentes virtuales, aunque se implementan principalmente como chatbots de IA y, cada vez más, como agentes virtuales.
Comprender en qué se diferencian los chatbots empresariales de los chatbots básicos basados en reglas ayuda a aclarar por qué son más adecuados para entornos empresariales a gran escala. Las diferencias clave incluyen:
Los chatbots empresariales se utilizan en una amplia gama de escenarios empresariales en los que se requiere escala, coherencia y acceso al sistema. Estos son algunos casos de uso comunes que muestran cómo se aplican en la práctica en todas las organizaciones.
Los chatbots empresariales ayudan a los nuevos usuarios a empezar guiándoles a través de la configuración de la cuenta, los pasos de configuración y los requisitos iniciales. Responden a las primeras preguntas, proporcionan documentación sobre la configuración inicial y reducen las dificultades durante el primer uso.
Por ejemplo, un chatbot para SaaS podría guiar a un nuevo cliente a través de la activación de la cuenta, las integraciones necesarias y las tareas de configuración inicial.
Los chatbots empresariales gestionan grandes volúmenes de consultas de clientes a través de canales de mensajería, sitios web, aplicaciones y redes sociales. Resuelven problemas comunes, responden a preguntas frecuentes, proporcionan información sobre cuentas o pedidos y mantienen el contexto de la conversación antes de escalar casos complejos o sensibles a agentes activos.
Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones puede utilizar un chatbot para solucionar las interrupciones del servicio y dirigir los problemas no resueltos al equipo de soporte adecuado.
Los chatbots empresariales se utilizan para recuperar datos en tiempo real y desencadenar acciones en sistemas empresariales. Permiten a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural y recibir información sin tener que navegar por el panel de control.
Por ejemplo, un directivo podría utilizar un chatbot para comprobar los niveles de inventario, revisar las métricas de rendimiento o confirmar los plazos de entrega.
Las organizaciones utilizan chatbots empresariales como parte de su estrategia de centro de servicio de RR. HH. y TI para ayudar a los empleados con preguntas operativas. Estos chatbots proporcionan acceso conversacional a las políticas, los beneficios, el estado del sistema y los recursos de incorporación.
Por ejemplo, un chatbot interno puede ayudar a los nuevos empleados a completar tareas de incorporación o a gestionar solicitudes comunes del servicio de asistencia, como el restablecimiento de contraseñas y el acceso al software.
Los chatbots empresariales respaldan la participación continua de empleados y clientes al ayudar a los usuarios a descubrir características, comprender los flujos de trabajo y resolver preguntas de uso. Fomentan un uso más profundo de los productos y reducen la dependencia de recursos de formación o apoyo.
Por ejemplo, un chatbot podría sugerir características relevantes basadas en el comportamiento del usuario o explicar cómo completar una tarea avanzada.
Los chatbots empresariales ayudan a los equipos de ventas captando clientes potenciales, interactuando con ellos, respondiendo a preguntas sobre los productos y recopilando información relevante. Impulsados por agentes de IA, evalúan la intención, califican los clientes potenciales, apoyan las conversaciones sobre planes, características y precios, y pasan las oportunidades de alto valor a los representantes de ventas.
Por ejemplo, una empresa de software podría utilizar un chatbot con IA en su sitio web para hacer preguntas calificativas, identificar la intención de compra, recomendar planes relevantes y programar demostraciones.
Los chatbots empresariales aportan valor más allá de la automatización básica al abordar la escala y complejidad de las grandes organizaciones. Los beneficios clave incluyen:
Experiencias de autoservicio avanzadas: los chatbots empresariales refuerzan el autoservicio conectando a los usuarios directamente con las bases de conocimiento, los flujos de trabajo y los sistemas empresariales. Gracias a la IA avanzada, reducen la fricción al guiar a los usuarios hacia los recursos o acciones correctos sin necesidad de navegar por varias herramientas o portales.
Coherencia, cumplimiento y gobierno: los chatbots empresariales ofrecen respuestas estandarizadas alineadas con business rules, las directrices de la marca y los requisitos normativos. Las capacidades de gobierno integradas ayudan a las organizaciones a mantener el control, reducir el riesgo y garantizar un comportamiento predecible a escala.
Disponibilidad continua y global: los chatbots empresariales permiten un servicio coherente en todas las zonas horarias, regiones e idiomas. Al operar todo el día, todos los días, prestan apoyo a clientes globales y equipos distribuidos sin necesidad de aumentar proporcionalmente la plantilla ni la infraestructura de apoyo regional.
Uso más profundo de datos y sistemas: como parte de soluciones de IA más grandes, los chatbots empresariales se integran directamente con sistemas como CRM, ERP, plataformas de RR. HH. y herramientas de gestión de tickets a través de una plataforma de IA centralizada. Esta integración les permite recuperar datos en tiempo real, realizar acciones y ofrecer respuestas personalizadas basadas en el contexto del usuario.
Mejora de la eficiencia operativa en todos los departamentos: al automatizar las tareas repetitivas y transaccionales, los chatbots empresariales reducen la carga de trabajo manual en atención al cliente, RR. HH., TI y operaciones. Este enfoque permite a los equipos centrarse en el trabajo más valioso y, al mismo tiempo, mantener un servicio coherente y alinear la automatización con las cambiantes necesidades empresariales.
Escalabilidad sin aumentos proporcionales de costes: los chatbots empresariales pueden gestionar picos de demanda, cambios estacionales de volumen y crecimiento empresarial sin requerir aumentos equivalentes en el número de empleados. Este proceso los hace ideales para grandes organizaciones con demanda cambiante.
Transferencias fluidas a los equipos humanos: cuando la automatización alcanza sus límites, los chatbots empresariales transfieren las conversaciones a los agentes humanos adecuados con todo el contexto y la historia. Esta medida puede garantizar la continuidad en todos los canales y dispositivos y reducir los esfuerzos de duplicación para los usuarios y el personal.
Velocidad y capacidad de respuesta: los chatbots empresariales proporcionan respuestas rápidas a grandes volúmenes de interacciones. Están diseñados para resolver inmediatamente las solicitudes comunes y escalar los casos complejos según sea necesario, lo que resulta esencial en entornos con miles de interacciones diarias.
Soporte para flujos de trabajo de ingresos y ciclo de vida: los chatbots empresariales ayudan ayudan con la calificación de clientes potenciales, la incorporación, el uso de productos y la fidelización de clientes al interactuar con los usuarios a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Ayudan a hacer avanzar las interacciones manteniendo la coherencia en todos los canales.
Descubra cómo la pandemia COVID-19 disparó la adopción de la tecnología de agente virtual (VAT, por sus siglas en inglés).
Descubra cómo IBM watsonx Assistant puede reducir costes, impulsar los ingresos y liberar valiosos recursos para un trabajo de mayor valor.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Ofrezca una atención al cliente coherente e inteligente con la IA conversacional. Explore cómo puede acelerar las comunicaciones con los clientes, aumentar la productividad y mejorar sus resultados con IBM watsonx Assistant.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Cree sin esfuerzo asistentes de IA generativa que ofrezcan experiencias de autoservicio fluidas a los clientes en cualquier dispositivo o canal, ayuden a aumentar la productividad de los empleados y a escalar en toda su empresa.
1 AI-led answers, empathy-led service. Caso de éxito de IBM. © Copyright IBM Corporation 2024.
2 ¿Qué es un chatbot? Página de IBM® Think