IA conversacional para el servicio de atención al cliente

Los equipos de servicio de atención al cliente utilizan esta tecnología para mejorar la comunicación y ofrecer asistencia en tiempo real a los clientes las 24 horas del día. Utilizan el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el machine learning (ML) para analizar el lenguaje humano y generar respuestas similares a las humanas. Gracias a esta tecnología con IA, los centros de contacto pueden gestionar consultas sencillas y resolver problemas, lo que mejora la experiencia del cliente.

La IA conversacional forma parte de una tendencia en auge hacia un servicio de atención al cliente impulsado por la IA1. Según un informe reciente del IBM Institute for Business Value, los ejecutivos prevén que para 2027 se producirá un importante cambio hacia la automatización totalmente autónoma. Los ejecutivos encuestados anticipan un aumento del 53 % en el uso de la IA para impulsar el autoservicio personalizado para los clientes y una mejora del 47 % en la resolución de llamadas de autoservicio para ese año.

Esta tecnología de IA conversacional puede incluir chatbots, asistentes virtuales, agentes de IA, automatización e IA generativa. Gracias a estas capacidades, los agentes humanos pueden dedicarse a consultas más complicadas y dejar que la IA conversacional se ocupe de las consultas rutinarias de los clientes2. Esta inmediatez puede impulsar la interacción con los clientes y ayudar a los equipos de servicio de atención al cliente a trabajar de manera más eficiente.