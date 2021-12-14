Con ETL, los datos no estructurados se extraen de un sistema de origen y se identifican puntos de datos específicos y posibles "claves" antes de cargar los datos en los sistemas de destino. En un escenario de ETL tradicional, los datos de origen se extraen a un área de ensayo y se mueven al sistema de destino. En la zona de preparación, los datos se someten a un proceso de transformación que organiza y limpia todos los tipos de datos. Este proceso de transformación permite que los datos ahora estructurados sean compatibles con los sistemas de almacenamiento de datos de destino. ETL se diseñó originalmente para funcionar con bases de datos relacionales, que históricamente han dominado el mercado. Los ingenieros de datos han trabajado en los procesos de ETL desde la década de 1970, lo que les ha dado tiempo para refinar significativamente los procesos de ETL de la ciencia de datos.

En el siguiente vídeo, Jamil Spain profundiza en ETL: