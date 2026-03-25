WealthAPI transforma fuentes de datos financieros desorganizadas en perspectivas en tiempo real mediante una ingesta basada en eventos, una alta calidad de los datos e integraciones seguras impulsadas por watsonx.data.
WealthAPI es una fintech con sede en Alemania que desarrolla servicios de backend para análisis financieros en tiempo real impulsados por IA, incluyendo análisis de portfolios, perspectivas de los flujos de caja, seguimiento de dividendos y cumplimiento. Esta solución se ofrece a las entidades financieras asociadas a través de un modelo B2B2C. La plataforma permite crear experiencias financieras rápidas y personalizadas que parten de datos brutos de cuentas y transacciones y se extienden hasta la comprensión de las posiciones, la comparación del rendimiento y la generación de recomendaciones.
La escalabilidad y la estabilidad son fundamentales en este caso de uso: la infraestructura debe estar preparada para gestionar tanto cargas de trabajo estables como picos repentinos de demanda. WealthAPI recurrió a IBM® watsonx.data para gestionar grandes cargas de trabajo de datos estructurados (incluido el almacenamiento y la búsqueda vectorial) que requieren un alto rendimiento de lectura y escritura a escala. El resultado fue una reducción de los tiempos de respuesta de hasta un 80 %.
En un flujo de asesoramiento tradicional, los datos se recopilan lentamente, se concilian manualmente y se revisan en reuniones periódicas. WealthAPI apuesta por una experiencia diferente: generar una visión coherente del patrimonio neto, las posiciones y el rendimiento en cuestión de segundos, con comparativas más detalladas entre clases de activos y productos.
Este cambio plantea tres limitaciones prácticas de ingeniería:
El valor cuantificable se manifiesta en la experiencia del usuario final: menor tiempo de obtención de perspectivas, menos errores confusos en carteras o transacciones y una disponibilidad fiable durante los picos de demanda que, de otro modo, mermarían la confianza en un producto financiero.
A continuación se explica cómo WealthAPI superó estas limitaciones de ingeniería.
La arquitectura de WealthAPI separa las cargas de trabajo según el patrón de acceso, la latencia y la estructura:
Los datos entrantes fluyen a través de una capa de colas de mensajes para desacoplar a los productores de los servicios posteriores. El modelo de publicación/suscripción de Google proporciona un almacenamiento en búfer elástico y una distribución en abanico, lo que permite que múltiples servicios consuman el mismo flujo de eventos sin un acoplamiento estrecho.
BigQuery es el almacén principal de WealthAPI para datos operativos de gran volumen, a menudo no estructurados, que incluyen registros de uso, seguimiento de errores, seguimiento de calidad y seguimiento de respuestas bancarias. Esta configuración admite consultas y análisis ad hoc en grandes conjuntos de registros, donde la rigidez del esquema es más un lastre que una activo.
Para los datos estructurados que exigen un excelente rendimiento de lectura y escritura, WealthAPI emplea watsonx.data. Los criterios de decisión se enmarcan en una regla de enrutamiento pragmática:
Un diferenciador fundamental en la arquitectura es la generación y recuperación de embeddings:
El tamaño y el coste de los embeddings son realidades operativas: los vectores consumen almacenamiento rápidamente, lo que convierte la eficiencia y el rendimiento de la búsqueda en preocupaciones de primer orden que watsonx.data aborda de manera eficaz. Un caso de uso clave de la IA para WealthAPI es la capacidad de hacer comparables una amplia variedad de activos de inversión entre distintas fuentes: cotizaciones bursátiles, datos de referencia y fondos cotizados en bolsa. Los embeddings son muy útiles en este contexto, ya que permiten realizar búsquedas vectoriales de alto rendimiento.
En el caso de las cargas de trabajo financieras, la fiabilidad y la seguridad son características que influyen en la experiencia del usuario: a los usuarios no les preocupa la elección de la base de datos hasta que la disponibilidad disminuye o se producen fugas de datos confidenciales.
Existen varias barreras de seguridad que son fundamentales para preservar la fiabilidad y la seguridad:
Estos controles están directamente relacionados con el coste total de propiedad (TCO): un menor número de incidentes, menos revisiones manuales y una separación más clara de funciones reducen la carga operativa que, de otro modo, crece más rápido que los ingresos en el sector fintech a escala de consumo.
La modularidad es un tema recurrente para WealthAPI. Los ciclos de innovación se acortan y las capacidades de IA evolucionan rápidamente. El sistema debe poder integrar nuevos servicios sin necesidad de modificar los cimientos.
La ventaja de IBM en este contexto se centra en una infraestructura de datos preparada para la IA que admite la recuperación y el gobierno en producción a medida que las arquitecturas se amplían. Watsonx.data incorpora capacidades vectoriales al ecosistema watsonx para ayudar a los equipos a poner en práctica datos no estructurados y multimodales para cargas de trabajo de IA.
Esta realidad es importante porque el coste de “empezar de cero” aumenta rápidamente en entornos regulados. Los equipos que desarrollan plataformas financieras necesitan una forma duradera de almacenar, recuperar y gobernar tanto los datos operativos como las representaciones preparadas para la IA, a la vez que mantienen un rendimiento predecible ante picos repentinos de demanda.
La velocidad también es importante. WealthAPI descubrió que watsonx.data supuso una mejora del 80 % en los tiempos de respuesta, junto con una reducción de los tiempos de escritura y una mejora en la gestión de colisiones. Todo este progreso permite a los usuarios obtener perspectivas financieras casi al instante.
La arquitectura de WealthAPI está diseñada para cumplir una promesa sencilla con los usuarios finales: perspectivas financieras rápidas y coherentes que siguen siendo fiables incluso durante picos de crecimiento repentinos. La plataforma separa la ingesta basada en eventos del análisis de datos no estructurados y la recuperación vectorial de alto rendimiento, a la vez que considera la calidad y la seguridad de los datos como requisitos de diseño continuos, en lugar de aspectos secundarios.
Al basarse en la infraestructura de datos preparada para la IA de IBM (incluidas capacidades que admiten cargas de trabajo operativas de alto rendimiento y una búsqueda vectorial eficiente), los equipos pueden mantener la estabilidad del núcleo. A continuación, pueden expandirse hacia nuevos modelos, nuevas integraciones con partners y nuevas características orientadas al usuario sin tener que reconstruir la capa de datos cada vez.