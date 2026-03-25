WealthAPI es una fintech con sede en Alemania que desarrolla servicios de backend para análisis financieros en tiempo real impulsados por IA, incluyendo análisis de portfolios, perspectivas de los flujos de caja, seguimiento de dividendos y cumplimiento. Esta solución se ofrece a las entidades financieras asociadas a través de un modelo B2B2C. La plataforma permite crear experiencias financieras rápidas y personalizadas que parten de datos brutos de cuentas y transacciones y se extienden hasta la comprensión de las posiciones, la comparación del rendimiento y la generación de recomendaciones.

La escalabilidad y la estabilidad son fundamentales en este caso de uso: la infraestructura debe estar preparada para gestionar tanto cargas de trabajo estables como picos repentinos de demanda. WealthAPI recurrió a IBM® watsonx.data para gestionar grandes cargas de trabajo de datos estructurados (incluido el almacenamiento y la búsqueda vectorial) que requieren un alto rendimiento de lectura y escritura a escala. El resultado fue una reducción de los tiempos de respuesta de hasta un 80 %.