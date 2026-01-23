Los datos se encuentran en el corazón de la empresa moderna. Da forma a las estrategias empresariales, informaN la toma de decisiones y lo sustentan todo, desde los modelos de fijación de precios hasta la automatización. A medida que las organizaciones confían más en el big data y los análisis en tiempo real para impulsar sus iniciativas de inteligencia artificial (IA), el impacto de la mala calidad de los datos se ha convertido en algo imposible de ignorar.
Un informe de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV) descubrió que el 43 % de los directores de operaciones identifican los problemas de calidad de los datos como su principal prioridad en materia de datos.1 Y con razón: más de una cuarta parte de las organizaciones estiman que pierden más de 5 millones de dólares al año debido a la mala calidad de los datos, y un 7 % informa pérdidas de 25 millones de dólares o más.
Sin embargo, la mala calidad de los datos a menudo pasa desapercibida porque su impacto rara vez aparece en el punto de fallo. En cambio, aparece posteriormente como pérdida de ingresos, ineficiencias, riesgos de cumplimiento y oportunidades perdidas. Ese retraso es lo que hace que la mala calidad de los datos sea especialmente peligrosa. Influye gradualmente en conjuntos de datos y sistemas, moldeando decisiones estratégicas mucho antes de que se identifique el problema y sus causas raíz .
Este insidioso efecto tiene aún más consecuencias en el panorama actual impulsado por la IA, especialmente con el auge de la IA generativa. Otras investigaciones de IBM IBV muestran que la calidad de los datos y el gobierno se encuentran entre los principales retos que frenan la adopción de la IA. La preocupación por la exactitud o el sesgo de los datos se sitúa como el principal obstáculo para ampliar las iniciativas de IA, según informan casi la mitad (45 %) de los líderes empresariales.
La razón es sencilla: los sistemas de IA heredan y amplifican los problemas de calidad de los datos. Cuando esos datos son inconsistentes, incompletos, sesgados o anticuados, tanto los modelos como los agentes construidos sobre ellos son menos precisos y propensos a propagar los problemas a escala. En cambio, las organizaciones con marcos maduros de calidad de los datos y gobierno tienen más probabilidades de mover caso de uso de IA de piloto a producción, manteniendo el valor a lo largo del tiempo.
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Los datos de baja calidad se producen cuando los conjuntos de datos no cumplen con los requisitos de una operación empresarial específica. Incluso los datos que parecen precisos y completos pueden funcionar como "datos incorrectos" si no son adecuados para su propósito, lo que significa que no son compatibles con el caso de uso, el flujo de trabajo o el resultado de la IA que se supone que deben permitir.
Ese fallo puede deberse a una serie de problemas, como datos inexactos, campos de datos incompletos, formatos de datos incoherentes o puntos de datos faltantes. Incluso los pequeños errores humanos al introducir la información de contacto (ya sea un número de teléfono mal escrito o datos de dirección no válidos) pueden propagarse en sentido descendente. Estas discrepancias pueden provocar registros duplicados o datos faltantes durante las primeras fases de la recopilación e integración de los datos, lo que debilita el análisis de los datos, reduce el rendimiento de la IA y, en última instancia, afecta a los resultados empresariales.
A menudo, los problemas de calidad de los datos se describen utilizando dimensiones como la precisión, la exhaustividad, la puntualidad y la coherencia de los datos. Estas dimensiones son importantes, pero no lo dicen todo. Confiar solo en ellas es como depender de una escala ligeramente mal calibrada: cada lectura individual parece razonable, pero los pequeños errores se agravan y conducen a malas decisiones.
Los indicadores comunes de datos deficientes o de baja calidad incluyen la incoherencia entre las fuentes de datos, la falta de datos de los clientes, los datos obsoletos o los conjuntos de datos que no se pueden rastrear hasta los propietarios de datos críticos. A medida que aumenta el volumen de datos, estos problemas se acumulan: se erosiona la calidad de los datos, se introducen ineficiencias en todas las iniciativas de gestión de datos de la organización y se degrada el rendimiento de la IA.
Las organizaciones que buscan optimizar el análisis de datos, la automatización y la IA se enfrentan a retos que van mucho más allá de los errores de datos tradicionales. Las preocupaciones de ayer, como los paneles de control sesgados y los sistemas aislados, siguen siendo importantes. Pero hoy en día, el auge de los sistemas de IA agéntica y de los flujos de trabajo autónomos conlleva un nuevo nivel de riesgo. Estos sistemas dependen de datos fiables y bien gestionados no solo para el entrenamiento, sino para cada interacción: fundamentar las respuestas, desencadenar las acciones e informar las decisiones en toda la empresa.
Aunque la mayoría de las organizaciones no están entrenando sus propios grandes modelos de lenguaje (LLM), una encuesta de PwC muestra que el 79 % de los encuestados está adoptando agentes de IA de algún modo. Estos agentes pueden ir desde simples copilotos hasta aplicaciones avanzadas de generación aumentada por recuperación (RAG). En estos entornos, los problemas de calidad de los datos pueden provocar un comportamiento impredecible de la IA, como outputs erróneos, o hacer que los modelos se desvíen con el tiempo.
Junto con la adopción, el gasto en IA se está acelerando, y se prevé que supere los 2 billones de dólares en 2026, con un crecimiento interanual del 37 %, según Gartner.2 Cuando la inversión en IA escala, el coste de la mala calidad de los datos escala con ella, lo que significa que el margen de error se reduce.
Más allá de los riesgos para la IA, los fallos en la calidad de los datos siguen generando desafíos como:
Los paneles de control y las herramientas de inteligencia empresarial se utilizan para guiar las decisiones estratégicas de alto riesgo. Cuando datos inexactos o incompletos sustentan esas herramientas de calidad de los datos, los líderes pueden juzgar mal el rendimiento, valorar mal las ofertas o perseguir iniciativas basadas en suposiciones erróneas.
Los modelos de automatización y machine learning dependen de conjuntos de datos consistentes y validados. También reflejan y amplifican sus defectos. Cuando los datos de baja calidad llegan a los flujos de trabajo de machine learning, sus inexactitudes, sesgos e inconsistencias pueden propagarse a los sistemas posteriores, disminuyendo el valor empresarial y la eficiencia operativa.
La exposición repetida a datos inexactos o incoherentes erosiona la confianza entre las partes interesadas. Los ingenieros de datos y los equipos de datos dedican más tiempo a conciliar los conjuntos de datos atrapados en silos de datos que a promover las iniciativas. Los usuarios empresariales comienzan a cuestionar las perspectivas, y las experiencias del cliente se ven inevitablemente afectadas.
En sectores sensibles, como la sanidad, o los que se rigen por reglamentos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los datos personales inexactos o mal gestionados introducen riesgos de cumplimiento. Un gobierno de datos deficiente y unos controles de validación de datos insuficientes pueden exponer a las organizaciones a auditorías, daños en su reputación y multas cuantiosas.
A pesar de su escala, cuantificar el coste de la mala calidad de los datos sigue siendo difícil porque sus efectos se distribuyen entre sistemas, equipos y tiempo. Los problemas suelen manifestarse como efectos secundarios: retrasos en el flujo de trabajo, reducción de la eficiencia operativa o malos resultados empresariales vinculados a perspectivas erróneas y al deterioro de los datos.
Estas ineficiencias rara vez se cuantifican como una única métrica. Más bien, son indicadores indirectos del coste, ya que cada una de ellas refleja el tiempo invertido, el valor perdido o las oportunidades desaprovechadas. La dispersión de su impacto hace que sea fácil subestimar las pérdidas económicas resultantes.
En lugar de calcular una cifra exacta en dólares, muchas organizaciones realizan auditorías de datos y rastrean varias métricas. Estas investigaciones revelan con qué frecuencia se producen problemas de calidad de los datos y cuánto tiempo persisten. Las métricas comunes incluyen:
Ambos incidentes, recientes y ampliamente citados, ilustran cómo la mala calidad de los datos se traduce en un perjuicio cuantificable para las empresas.
A principios de 2022, Unity Technologies reveló que la ingesta de datos inexacta había corrompido los conjuntos de datos utilizados para entrenar modelos de machine learning relacionados con la publicidad. Las fuentes de datos defectuosas introdujeron errores en los pipelines de datos que apoyaban los algoritmos predictivos de segmentación y puja. Unity informó de aproximadamente 110 millones de dólares en ingresos perdidos relacionados con modelos de bajo rendimiento, iniciativas retrasadas y el coste de volver a entrenar los conjuntos de datos afectados.
En 2022, Equifax emitió puntuaciones de crédito inexactas a millones de consumidores debido a valores de datos incorrectos generados por un sistema heredado. En algunos casos, los errores fueron lo suficientemente significativos como para influir en las decisiones de préstamo, exponiendo tanto a los consumidores como a los prestamistas al riesgo financiero.
Más allá del golpe a la reputación de la empresa, las consecuencias incluyeron el escrutinio regulatorio, una demanda colectiva y un acuerdo de 725 000 dólares, una de las varias sanciones a las que se enfrentaba la empresa por problemas de información crediticia y gestión de disputas.
En 2018, Samsung Securities procesó una entrada de datos no válida al intentar emitir dividendos a los empleados, lo que desencadenó por error la emisión de miles de millones de acciones duplicadas. Una validación insuficiente y la ausencia de controles con intervención humana provocaron que los datos erróneos llegaran a los sistemas posteriores de negociación.
Aunque el problema se identificó en cuestión de minutos, las consecuencias fueron graves: interrupción del mercado, sanciones regulatorias, dimisiones de liderazgo y una pérdida estimada de cientos de millones de dólares en valor de mercado.
Los enfoques tradicionales, como la revisión de la calidad de los datos exclusivamente dentro de un almacén de datos, ya no son escalables. Los sistemas de IA actuales interactúan con los datos de forma continua y muchos de ellos funcionan con entradas en tiempo real o basadas en eventos.
Esta evolución implica que las organizaciones deben "adelantar" las medidas de integridad de los datos, es decir, detectar, prevenir y corregir los problemas en un momento más cercano a la creación de los datos, en lugar de esperar a que surjan en fases posteriores.
Contar con un sólido programa de gestión de la calidad de los datos puede ayudar a las organizaciones a evitar las consecuencias de una mala calidad de los datos. También puede crear una ventaja competitiva en una era en la que la IA y los sistemas agénticos dependen de datos fiables y en tiempo real.
Para lograrlo, las organizaciones necesitan algo más que correcciones aisladas. En su lugar, necesitan un enfoque escalable y repetible para gestionar la calidad de los datos. Al considerar la calidad de los datos como un modelo operativo y no como una lista de comprobación, las organizaciones pueden remodelar su forma de gestionar la propiedad, el control y la responsabilidad en todo el ciclo de vida de los datos.
Aunque no son exhaustivas, las prácticas modernas para prevenir problemas de calidad de los datos incluyen:
Vivimos en una época en la que a los sistemas de IA se les pide que actúen en lugar de recomendar. Ese giro ejerce presión sobre las organizaciones para que obtengan la calidad de los datos desde el principio o se arriesguen a tener problemas que se agraven en todos los procesos empresariales. De cara al futuro, las empresas deberán ir más allá de las soluciones operativas y considerar la calidad de los datos como un requisito previo para el éxito de la IA y no solo como una medida de protección frente a los riesgos.
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1 “The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect”. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025
2 “Gartner Says Worldwide AI Spending Will Total USD 1.5 Trillion in 2025”. Gartner. 17 de septiembre de 2025.