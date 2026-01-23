Los datos se encuentran en el corazón de la empresa moderna. Da forma a las estrategias empresariales, informaN la toma de decisiones y lo sustentan todo, desde los modelos de fijación de precios hasta la automatización. A medida que las organizaciones confían más en el big data y los análisis en tiempo real para impulsar sus iniciativas de inteligencia artificial (IA), el impacto de la mala calidad de los datos se ha convertido en algo imposible de ignorar.

Un informe de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV) descubrió que el 43 % de los directores de operaciones identifican los problemas de calidad de los datos como su principal prioridad en materia de datos.1 Y con razón: más de una cuarta parte de las organizaciones estiman que pierden más de 5 millones de dólares al año debido a la mala calidad de los datos, y un 7 % informa pérdidas de 25 millones de dólares o más.

Sin embargo, la mala calidad de los datos a menudo pasa desapercibida porque su impacto rara vez aparece en el punto de fallo. En cambio, aparece posteriormente como pérdida de ingresos, ineficiencias, riesgos de cumplimiento y oportunidades perdidas. Ese retraso es lo que hace que la mala calidad de los datos sea especialmente peligrosa. Influye gradualmente en conjuntos de datos y sistemas, moldeando decisiones estratégicas mucho antes de que se identifique el problema y sus causas raíz .

Este insidioso efecto tiene aún más consecuencias en el panorama actual impulsado por la IA, especialmente con el auge de la IA generativa. Otras investigaciones de IBM IBV muestran que la calidad de los datos y el gobierno se encuentran entre los principales retos que frenan la adopción de la IA. La preocupación por la exactitud o el sesgo de los datos se sitúa como el principal obstáculo para ampliar las iniciativas de IA, según informan casi la mitad (45 %) de los líderes empresariales.

La razón es sencilla: los sistemas de IA heredan y amplifican los problemas de calidad de los datos. Cuando esos datos son inconsistentes, incompletos, sesgados o anticuados, tanto los modelos como los agentes construidos sobre ellos son menos precisos y propensos a propagar los problemas a escala. En cambio, las organizaciones con marcos maduros de calidad de los datos y gobierno tienen más probabilidades de mover caso de uso de IA de piloto a producción, manteniendo el valor a lo largo del tiempo.