¿Qué son las reglas empresariales?

Las reglas empresariales guían la toma de decisiones cotidiana dentro de las empresas al describir las relaciones entre los objetos, como los nombres de los clientes y sus pedidos correspondientes.
La traducción de las actividades empresariales de una organización a una lógica empresarial concreta permite a los ingenieros de software y analistas empresariales aplicar estas reglas en las herramientas de flujo de trabajo u otras aplicaciones para permitir la automatización de los procesos. Sin ellos, los procesos de actualización pueden resultar más arduos y lentos, y los documentos pueden estar sujetos a más errores humanos e incoherencias. Al implementar reglas de negocio en toda la organización, una empresa puede ahorrar tiempo y dinero al agilizar el trabajo a las partes interesadas adecuadas y reducir la pérdida de clientes.
Algunas personas pueden confundir los términos, las reglas empresariales y los requisitos empresariales, pero en realidad son muy distintos y diferentes. Como resultado, vale la pena señalar cómo se utilizan dentro de los entornos comerciales.
Las reglas empresariales proporcionan la base para los sistemas de automatización al tomar información documentada o no documentada y traducirla en varias declaraciones condicionales. Por ejemplo, al realizar una orden de compra, puede haber un proceso de aprobación diferente según el coste. Es posible que las herramientas y servicios que cuestan menos de cinco mil dólares solo necesiten la aprobación del gestor, pero a medida que los costos aumentan, pueden requerir la aprobación de la alta dirección. Las reglas empresariales formalizan este proceso estableciendo umbrales por debajo de los cuales las facturas se envían a la alta dirección frente a los responsables de primera línea. Las declaraciones condicionales, como estas, se aplican en varios procesos empresariales.
Los requisitos empresariales establecen los criterios de éxito de un proyecto determinado. Al especificar las tareas y los recursos necesarios para completar el proyecto, los equipos pueden ver con más claridad las lagunas y los obstáculos para alcanzar su objetivo. Este ejercicio suele completarse al inicio de un proyecto empresarial para establecer las expectativas entre las partes interesadas y abordar cualquier necesidad adicional para la finalización del proyecto.
Las reglas empresariales se pueden clasificar de varias maneras, y pueden variar en su clasificación dependiendo de la fuente de información. Sin embargo, independientemente de su clasificación, las reglas empresariales se expresan normalmente mediante calificadores lógicos formales, como: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", etcétera. Esta sintaxis se utiliza en los siguientes tipos de reglas de negocio:
Estos tipos de reglas son la base de los motores de reglas, lo que permite a las organizaciones automatizar las decisiones empresariales para acelerar una variedad de procesos, como los pedidos de los clientes y los envíos. Mejoran los procesos empresariales al proporcionar orientación sobre cuándo deben iniciarse, detenerse o modificarse estos procesos para hacer cumplir las políticas de forma coherente en toda la empresa.
Las reglas empresariales se utilizan para una variedad de casos de uso, que pueden basarse en restricciones internas o externas. Entre las que se incluyen:
Las reglas empresariales pueden aportar una serie de beneficios a las organizaciones, que agilizan las operaciones empresariales y, posteriormente, reducen los gastos generales.
La minería de procesos y otros análisis de negocios pueden ayudar a identificar áreas en las que se pueden aplicar reglas de negocio dentro de su empresa para capitalizar estos beneficios.
Para ayudar a las organizaciones a seguir siendo receptivas y ágiles, el software de automatización de procesos de decisión permite gestionar las reglas de negocio de forma independiente de otros procesos informáticos empresariales. En concreto, los sistemas de gestión de reglas empresariales (BRMS) son capaces de automatizar la creación y aplicación de la lógica empresarial en tiempo real sin depender de otras aplicaciones y procesos, de modo que un único repositorio de lógica de decisión puede compartirse fácilmente en toda la empresa.
Las herramientas comunes para definir y gestionar la lógica de decisión y un entorno de ejecución común permiten a los desarrolladores y a las partes interesadas con menos formación técnica implementar y cambiar de manera eficiente los procesos automatizados de toma de decisiones. También permiten que los conjuntos de reglas complejas se apliquen de forma coherente en entornos grandes.
Un motor de reglas empresariales transforma una o varias reglas de negocio en lógica de negocio que funciona en un entorno de producción en tiempo de ejecución. Hoy en día, la mayoría de los motores de reglas de negocio están integrados en soluciones BRMS a gran escala que pueden integrarse en arquitecturas orientadas a servicios o basadas en microservicios. Los BRMS modernos a menudo emplean machine learning o sistemas expertos basados en reglas para optimizar la toma de decisiones, mejorar la experiencia del cliente y facilitar operaciones más fluidas.
