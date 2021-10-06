¿Qué son las reglas empresariales?

Aplicar reglas empresariales con IBM Regístrese para recibir actualizaciones sobre IA
Ilustración con collage de pictogramas de nubes, gráfico circular, pictogramas gráficos
¿Qué son las reglas empresariales?

Las reglas empresariales guían la toma de decisiones cotidiana dentro de las empresas al describir las relaciones entre los objetos, como los nombres de los clientes y sus pedidos correspondientes.

La traducción de las actividades empresariales de una organización a una lógica empresarial concreta permite a los ingenieros de software y analistas empresariales aplicar estas reglas en las herramientas de flujo de trabajo u otras aplicaciones para permitir la automatización de los procesos. Sin ellos, los procesos de actualización pueden resultar más arduos y lentos, y los documentos pueden estar sujetos a más errores humanos e incoherencias. Al implementar reglas de negocio en toda la organización, una empresa puede ahorrar tiempo y dinero al agilizar el trabajo a las partes interesadas adecuadas y reducir la pérdida de clientes.

 Reglas empresariales frente a requisitos empresariales

Algunas personas pueden confundir los términos, las reglas empresariales y los requisitos empresariales, pero en realidad son muy distintos y diferentes. Como resultado, vale la pena señalar cómo se utilizan dentro de los entornos comerciales.

Las reglas empresariales proporcionan la base para los sistemas de automatización al tomar información documentada o no documentada y traducirla en varias declaraciones condicionales. Por ejemplo, al realizar una orden de compra, puede haber un proceso de aprobación diferente según el coste. Es posible que las herramientas y servicios que cuestan menos de cinco mil dólares solo necesiten la aprobación del gestor, pero a medida que los costos aumentan, pueden requerir la aprobación de la alta dirección. Las reglas empresariales formalizan este proceso estableciendo umbrales por debajo de los cuales las facturas se envían a la alta dirección frente a los responsables de primera línea. Las declaraciones condicionales, como estas, se aplican en varios procesos empresariales.

Los requisitos empresariales establecen los criterios de éxito de un proyecto determinado. Al especificar las tareas y los recursos necesarios para completar el proyecto, los equipos pueden ver con más claridad las lagunas y los obstáculos para alcanzar su objetivo. Este ejercicio suele completarse al inicio de un proyecto empresarial para establecer las expectativas entre las partes interesadas y abordar cualquier necesidad adicional para la finalización del proyecto.
Tipos de reglas empresariales

Las reglas empresariales se pueden clasificar de varias maneras, y pueden variar en su clasificación dependiendo de la fuente de información. Sin embargo, independientemente de su clasificación, las reglas empresariales se expresan normalmente mediante calificadores lógicos formales, como: "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN", etcétera. Esta sintaxis se utiliza en los siguientes tipos de reglas de negocio:

  • Las reglas de restricción establecen condiciones que imponen restricciones a las estructuras de objetos. Esto se puede dividir en tres subconjuntos diferentes de reglas, que incluyen estímulo y respuesta, restricciones de operación y restricciones de estructura. Las reglas de estímulo y respuesta exigen que las condiciones se cumplan antes de realizar una acción, mientras que las reglas de restricción de operaciones imponen restricciones antes y después de una operación determinada. Por último, las reglas de restricción de estructura establecen políticas en torno a las clases, los objetos y las relaciones entre ellos que no deben pasarse por alto.

  • Las reglas de derivación definen las condiciones bajo las cuales los hechos pueden ser inferidos a partir de otra información. Estas reglas se dividen en dos subconjuntos, que incluyen reglas de inferencia y reglas de cálculo. Las reglas de inferencia especifican que, si ciertos hechos son verdaderos, se puede determinar una conclusión particular, mientras que las reglas de computación utilizan algoritmos para hacer estas inferencias. 

Estos tipos de reglas son la base de los motores de reglas, lo que permite a las organizaciones automatizar las decisiones empresariales para acelerar una variedad de procesos, como los pedidos de los clientes y los envíos. Mejoran los procesos empresariales al proporcionar orientación sobre cuándo deben iniciarse, detenerse o modificarse estos procesos para hacer cumplir las políticas de forma coherente en toda la empresa.
Ejemplos de reglas empresariales

Las reglas empresariales se utilizan para una variedad de casos de uso, que pueden basarse en restricciones internas o externas. Entre las que se incluyen:

  • Cumplimiento: las agencias reguladoras pueden aplicar normas estrictas en torno a diversos sectores, como las finanzas, los seguros, la sanidad y el marketing. Las reglas empresariales pueden ayudar a garantizar que cualquier documento que revise algún organismo regulador cumple con sus requisitos respectivos. 

  • Aprobación de solicitudes: los mercados bancarios e inmobiliarios aprovechan las reglas empresariales para los procesos de solicitud de préstamos hipotecarios o propiedades de alquiler. Por ejemplo, una organización puede rechazar a un solicitante si su puntaje de crédito está por debajo de un umbral específico. 

  • Servicios de suscripción: las empresas pueden aprovechar las reglas empresariales para terminar sus servicios a un cliente específico si el pago no se recibe dentro de un número determinado de días. Esto garantiza que la empresa no desperdicie recursos en un cliente que no está generando ingresos. 

  • Órdenes de compra y devoluciones: las reglas empresariales también se pueden aplicar dentro de la industria minorista. Por ejemplo, una empresa puede rechazar la solicitud de devolución de un cliente para un producto determinado si se encuentra fuera de un plazo de 30 días.

  • Personalización: las herramientas de automatización de marketing permiten a las empresas personalizar su sitio web en función de los atributos del visitante, lo que permite a los especialistas en marketing aprovechar un conjunto de reglas comerciales para enviar mensajes a diferentes segmentos de audiencia. Por ejemplo, si es un visitante recurrente de un sitio web, la empresa puede mostrarle fotos de la categoría de producto que miró por última vez en su página de inicio, mientras que un nuevo visitante puede recibir imágenes del producto más popular de la empresa.
Beneficios de las reglas empresariales

Las reglas empresariales pueden aportar una serie de beneficios a las organizaciones, que agilizan las operaciones empresariales y, posteriormente, reducen los gastos generales. 

  • Mayor eficacia: La programación de reglas empresariales en aplicaciones y flujos de trabajo puede ahorrar tiempo a largo plazo. Cuando sea necesario actualizar las reglas empresariales debido a cambios en la normativa o en los estándares de la empresa, sólo habrá que actualizar este aspecto del programa, en lugar de realizar actualizaciones manuales en toda la aplicación de software. Por lo general, estas actualizaciones pueden ser gestionadas por recursos menos técnicos, como los analistas empresariales, lo que permite ahorrar recursos técnicos para problemas empresariales más complejos. 

  • Mejora de la coherencia: las reglas empresariales garantizan que las tareas se ejecuten de forma coherente, ya que hay que cumplir criterios específicos para ejecutar una tarea determinada. Por ejemplo, las agencias reguladoras pueden requerir que se completen ciertos documentos. Las empresas pueden crear plantillas personalizadas que no se marcarán como completas hasta que se hayan cumplido todos los campos obligatorios. Como resultado, se producen menos errores humanos y, si todas las normas empresariales se han aplicado con precisión, los líderes pueden estar seguros de que cumplen con los requisitos de cumplimiento, lo que evita tasas y penalizaciones innecesarias. 

  • Menos complejidad: la documentación de las reglas empresariales puede trasladarse potencialmente a otras líneas de negocio, y los equipos pueden reutilizar los documentos para otros flujos de trabajo, lo que reduce la complejidad en el conjunto de la organización.  

La minería de procesos y otros análisis de negocios pueden ayudar a identificar áreas en las que se pueden aplicar reglas de negocio dentro de su empresa para capitalizar estos beneficios. 
Motores de reglas de negocio y sistemas de gestión de reglas empresariales (BRMS)

Para ayudar a las organizaciones a seguir siendo receptivas y ágiles, el software de automatización de procesos de decisión permite gestionar las reglas de negocio de forma independiente de otros procesos informáticos empresariales. En concreto, los sistemas de gestión de reglas empresariales (BRMS) son capaces de automatizar la creación y aplicación de la lógica empresarial en tiempo real sin depender de otras aplicaciones y procesos, de modo que un único repositorio de lógica de decisión puede compartirse fácilmente en toda la empresa.

Las herramientas comunes para definir y gestionar la lógica de decisión y un entorno de ejecución común permiten a los desarrolladores y a las partes interesadas con menos formación técnica implementar y cambiar de manera eficiente los procesos automatizados de toma de decisiones. También permiten que los conjuntos de reglas complejas se apliquen de forma coherente en entornos grandes.

Un motor de reglas empresariales transforma una o varias reglas de negocio en lógica de negocio que funciona en un entorno de producción en tiempo de ejecución. Hoy en día, la mayoría de los motores de reglas de negocio están integrados en soluciones BRMS a gran escala que pueden integrarse en arquitecturas orientadas a servicios o basadas en microservicios. Los BRMS modernos a menudo emplean machine learning o sistemas expertos basados en reglas para optimizar la toma de decisiones, mejorar la experiencia del cliente y facilitar operaciones más fluidas.
Soluciones relacionadas
IBM Business Automation Workflow

Automatice sus flujos de trabajo digitales para aumentar la productividad, la eficacia y la información, de manera local o en la nube.

 Explore IBM Business Automation Workflow
IBM Operational Decision Manager

Descubra, capture, analice, automatice y controle las decisiones empresariales basadas en reglas a nivel local o en la nube.

 Explore IBM Operational Decision Manager
IBM Cloud Pak for Business Automation

Procesos más rápidos y tiempos de espera de los clientes más cortos: así es la automatización impulsada por IA

 Explorar IBM Cloud Pak para la automatización empresarial
Recursos ¿Qué son los microservicios?
La arquitectura de microservicios es un enfoque en el que una sola aplicación se compone de muchos servicios más pequeños acoplados de forma flexible e implementables de forma independiente.
¿Qué es el machine learning (ML) o aprendizaje automático?
Esta introducción al machine learning proporciona una visión general de su historia, definiciones importantes, aplicaciones y preocupaciones en las empresas de hoy.
Dé el siguiente paso

Comience su proceso de automatización con IBM Robotic Process Automation (RPA). Es una solución impulsada por IA que le ayuda a automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y la velocidad de RPA tradicional. 

 Explore Robotic Process Automation Pruébelo gratis