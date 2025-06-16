¿Qué es la normalización de bases de datos?

La primera forma normal, el criterio de normalización de bases de datos más básico, requiere que un esquema de tabla de base de datos incluya una clave principal y excluya la repetición entre columnas. Para ser más específicos, una tabla en primera forma normal no debe tener campos con matrices de valores, por ejemplo, una sola celda con tres nombres diferentes, ni debe incluir grupos repetidos, que son columnas diferentes que almacenan el mismo tipo de datos.

Para comprender mejor la primera forma normal, utilicemos el siguiente conjunto de columnas como ejemplo:1

rec_num lname fname bdate anniv email child1 child2 child3

Las columnas comprenden una tabla con un grupo de padres, incluyendo sus nombres, fechas de nacimiento, aniversarios de boda, correos electrónicos y nombres de los hijos.

Esta tabla viola la primera forma normal porque contiene tres columnas separadas que almacenan el mismo tipo de información: nombres de niños. En este caso en particular, la estructura de la tabla podría abrir la puerta a errores de inserción. Por ejemplo, en el mundo real, muchos padres tienen menos de tres hijos.

En nuestra tabla de ejemplo, no es posible agregar los registros de dichos padres a la tabla. Además, consultar esta tabla por el nombre de un niño sería ineficaz, ya que requeriría buscar datos en tres columnas diferentes en cada fila.

Para obtener la primera forma normal de los datos de la tabla es necesario separar la tabla original en dos. Una mesa incluiría la mayoría de los atributos de la tabla original y la otra se centraría en los niños.

TABLA 1

rec_num lname fname bdate anniv Correo electrónico

TABLA 2

rec_num child_name

En este ejemplo, las nuevas tablas permanecen vinculadas a través de la columna "rec_num", que es la clave principal de la tabla 1 y a la que hace referencia la columna "rec_num" de la tabla 2, que actúa como clave externa.

Aunque cumplir con la primera forma normal puede que no reduzca los datos redundantes (los valores "rec_num" aparecerán en varias filas de la tabla 2 cuando los padres tengan más de un hijo), la eliminación de grupos repetidos puede simplificar las consultas.