¿Qué es la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS)?

Las soluciones DRaaS replican y alojan servidores físicos y virtuales que proporcionan conmutación por error en caso de desastre, un proceso en el que las operaciones de TI se cambian a un sistema secundario cuando falla el principal. Una DRaaS eficaz ayuda a limitar el tiempo de inactividad y a acortar los objetivos de punto de recuperación (RPO) y los objetivos de tiempo de recuperación (RTO) cuando se produce un desastre.

Las soluciones de DR han ido ganando popularidad en los últimos años debido a la creciente concienciación de la comunidad empresarial sobre la importancia de la seguridad de los datos. Las empresas que adoptan el enfoque DRaaS básicamente externalizan su planificación de DR a un tercero. Según un informe reciente de Global Market Insights (GMI) (enlace externo fuera de ibm.com), el tamaño del mercado de DRaaS fue de 11 500 millones de dólares en 2022 y estaba a punto de crecer un 22 % este año (el enlace se encuentra fuera de ibm.com).

¿Qué es un plan de recuperación ante desastres?

Las soluciones DRaaS se basan en planes de recuperación ante desastres (DRP), que son documentos detallados que describen cómo responde una organización a un incidente no planificado. Junto con los planes de continuidad del negocio (BCP), los planes de DR ayudan a garantizar que las empresas estén preparadas para hacer frente a muchos tipos diferentes de amenazas, incluidos ataques de ransomware y malware, desastres naturales y muchos más.

Un DRP sólido puede ayudar a restablecer la conectividad y reparar la pérdida de datos tras una catástrofe. En un caso imprevisto, es menos probable que un proveedor externo que ofrezca asistencia DRaaS sufra el mismo apagón que sus clientes, lo que permite al proveedor DRaaS poner en marcha el DRP del cliente con mayor eficacia que el propio cliente.

¿Qué es la conmutación por error/recuperación?

La conmutación por error y la conmutación por recuperación son conceptos centrales en DRaaS, que ayudan a los proveedores externos a prestar un apoyo eficaz a sus clientes y a aplicar su DRP independientemente de la gravedad del incidente al que se enfrenten. La conmutación por error es un proceso en el que las operaciones informáticas se trasladan a un sistema secundario cuando el principal ha fallado debido a un corte de energía, un ciberataque u otra amenaza.

La conmutación por recuperación es el proceso de volver al sistema original una vez que se ha restaurado la funcionalidad completa. En un modelo de servicio DRaaS, un proveedor podría conmutar por error desde el centro de datos de un cliente a un sitio secundario donde un sistema redundante entraría en vigor al instante. Si se ejecuta correctamente, la conmutación por error y la conmutación por recuperación pueden crear una experiencia fluida en la que el usuario ni siquiera es consciente de que está siendo trasladado a un sistema secundario.