Los DRP ayudan a garantizar que las empresas estén preparadas para hacer frente a muchos tipos diferentes de desastres, incluidos cortes de energía, ataques de ransomware y malware, desastres naturales y mucho más.

Un DRP sólido ayuda de forma rápida y eficaz a restablecer la conectividad y reparar la pérdida de datos tras una catástrofe. Las empresas de todo el mundo gastarán 219 000 millones de dólares solo en 2023 en ciberseguridad, lo que supone un aumento del 12 % con respecto al año anterior, según un informe de International Data Corporation.

¿Qué es un plan de continuidad del negocio?

Al igual que un DRP, un plan de continuidad del negocio (BCP, por sus siglas en inglés) forma parte del proceso de recuperación ante desastres que ayuda a las empresas a restablecer sus operaciones normales tras la aparición de un desastre. Los BCP suelen analizar las amenazas y las opciones de resolución de forma más amplia que los DRP, y se centran en lo que la empresa necesitará para restablecer las funciones empresariales básicas tras un incidente.

¿Qué es un plan de respuesta a incidentes?

Los planes de respuesta a incidentes (IRP, por sus siglas en inglés) son un tipo de DRP que se centra exclusivamente en la ciberseguridad y las amenazas a los sistemas de información. Un IRP describe claramente la respuesta de emergencia de una organización desde el momento en que detecta una amenaza hasta su mitigación y resolución. Un IRP busca abordar el daño específico causado por un ciberataque y se centra exclusivamente en la preparación para las amenazas a la tecnología, la infraestructura de TI, las operaciones comerciales y la reputación.