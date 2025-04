Aunque la comprensión de lo que constituye la alfabetización en IA evoluciona con la propia evolución de la IA, hay varios principios fundamentales establecidos por investigadores y educadores en IA en los últimos años.

Una de las fuerzas directrices ha sido un grupo de educadores y tecnólogos conocido como el grupo de trabajo "AI for K12". El grupo, que es un proyecto conjunto de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence and the Computer Science Teachers Association (CSTA), ideó un conjunto de cinco "grandes ideas" para guiar los estándares educativos para la alfabetización en IA:

"Los ordenadores perciben el mundo mediante sensores".





"Los agentes [de IA] mantienen modelos/representaciones del mundo y los utilizan para razonar".





"Los ordenadores pueden aprender de los datos".





"Hacer que los agentes interactúen cómodamente con los humanos es un desafío sustancial para los desarrolladores de IA".





"Las aplicaciones de IA pueden afectar a la sociedad tanto de forma positiva como negativa".

Basándose en estos principios, los investigadores Duri Long y Brian Magerko, del Instituto de Tecnología de Georgia, crearon un marco de alfabetización en IA con un conjunto de más de una docena de competencias.

Los investigadores basaron sus hallazgos en una revisión de la literatura de 150 artículos sobre IA, como artículos de revistas y conferencias. Las competencias que identificaron incluyen:

Los investigadores también señalaron que la alfabetización digital es un requisito previo para la alfabetización en IA porque "las personas tienen que entender cómo usar los ordenadores para dar sentido a la IA"4.