La IA generativa no solo está cambiando nuestra forma de trabajar, sino que está revolucionando las funciones básicas de RR. HH., desde la destilación de políticas complejas en resúmenes que se pueden ejecutar hasta la reinvención de los flujos de trabajo de contratación y la elevación de los procesos de revisión del rendimiento. Sin embargo, una implementación significativa exige mucho más que la simple activación de nuevas tecnologías. El éxito requiere una comprensión matizada de cómo se complementan los datos estructurados y los datos no estructurados, un conocimiento de los mecanismos de aprendizaje de la IA y una supervisión humana estratégica en los puntos de decisión críticos. Sin esta base, las organizaciones corren el riesgo de implementar herramientas potentes con un impacto limitado.

En mi trabajo de consultoría, he ayudado a los equipos de RR. HH. a implementar plataformas con IA, solo para darme cuenta de que la adopción se retrasa cuando los usuarios no entienden lo básico. Por eso construimos rutas de aprendizaje, organizamos talleres y creamos escenarios del mundo real para ayudar a los profesionales de RR. HH. a desarrollar este nuevo músculo. Porque si no entendemos las herramientas, no podemos liderar la transformación.