Después de años trabajando con organizaciones para modernizar sus funciones de RR. HH., he observado una verdad que se repite constantemente: el futuro de los RR. HH. se basa en los datos. Y, sin embargo, muchos profesionales de RR. HH. aún dudan en adoptar las herramientas y habilidades que definirán nuestro campo en los próximos años.
Lo entiendo: la mayoría de nosotros no entramos en RR. HH. porque nos encantan los paneles de control o los modelos de datos. Vinimos aquí porque nos preocupamos por las personas. Pero preocuparse por las personas significa equiparnos con las habilidades para servirles mejor. Hoy en día, eso comienza con la alfabetización en IA.
RR. HH. se encarga de la gestión del talento, y el talento es el futuro. Si queremos liderar ese futuro, tenemos que entender las herramientas que le dan forma. Eso no significa convertirse en científicos de datos. Significa convertirse en usuarios seguros y curiosos del conocimiento. A menudo animo a los equipos de RR. HH. con los que trabajo a que se conviertan en "detectives de datos", a utilizar la información que ya tienen para descubrir patrones, anticiparse a las necesidades e impulsar decisiones más inteligentes.
Gracias a la IA, este objetivo es más alcanzable que nunca. La tecnología ha democratizado el acceso a datos a través de consultas en lenguaje natural, paneles de control y interfaces fáciles de usar, sin necesidad de conocimientos técnicos. Sin embargo, incluso estas herramientas potentes y accesibles aportan un valor limitado cuando faltan en la ecuación conocimientos fundamentales sobre los datos.
La IA generativa no solo está cambiando nuestra forma de trabajar, sino que está revolucionando las funciones básicas de RR. HH., desde la destilación de políticas complejas en resúmenes que se pueden ejecutar hasta la reinvención de los flujos de trabajo de contratación y la elevación de los procesos de revisión del rendimiento. Sin embargo, una implementación significativa exige mucho más que la simple activación de nuevas tecnologías. El éxito requiere una comprensión matizada de cómo se complementan los datos estructurados y los datos no estructurados, un conocimiento de los mecanismos de aprendizaje de la IA y una supervisión humana estratégica en los puntos de decisión críticos. Sin esta base, las organizaciones corren el riesgo de implementar herramientas potentes con un impacto limitado.
En mi trabajo de consultoría, he ayudado a los equipos de RR. HH. a implementar plataformas con IA, solo para darme cuenta de que la adopción se retrasa cuando los usuarios no entienden lo básico. Por eso construimos rutas de aprendizaje, organizamos talleres y creamos escenarios del mundo real para ayudar a los profesionales de RR. HH. a desarrollar este nuevo músculo. Porque si no entendemos las herramientas, no podemos liderar la transformación.
La transformación digital no fracasa por una mala tecnología, sino porque la gente se resiste al cambio. RR. HH. está en una posición única para abordar este reto. Cuando modelamos la fluidez de los datos y la curiosidad de la IA, creamos un efecto dominó en toda la organización.
En IBM, hemos hecho obligatoria la formación en IA, no solo para marcar una casilla, sino para generar confianza y creatividad. Los empleados necesitan saber no solo lo que la IA puede hacer, sino también cómo encaja en su trabajo diario. Ese es el tipo de cambio cultural que RR. HH. puede liderar, si estamos dispuestos a dar el ejemplo.
La alfabetización en datos y la alfabetización en IA no son solo habilidades técnicas, son imperativos estratégicos. Nos permiten:
Los departamentos de recursos humanos más exitosos de la era de la IA serán los que acepten este cambio, no como una carga, sino como una oportunidad. Tenemos los datos. Tenemos las herramientas. Ahora es el momento de desarrollar las habilidades y la mentalidad para utilizarlas.
Lideremos el futuro del trabajo, no sigámoslo.
