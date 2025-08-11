Gestionar el cambio no es solo una prioridad, es un imperativo empresarial. Como se ha señalado en entregas anteriores de esta serie, la tecnología por sí sola no basta para generar valor a partir de una transformación. Y si bien la gestión del cambio es una habilidad empresarial cada vez más crítica, muchas organizaciones carecen de planes estratégicos para implementarla. Cada vez más, situar la gestión del cambio y la experiencia de los empleados en el centro de una estrategia de transformación empresarial es la forma más segura de obtener resultados tangibles.

La transformación digital puede aumentar la eficiencia, generar valor y descubrir nuevas formas de trabajar. Sin embargo, también conlleva un cambio radical en la forma en que se desarrollan los procesos, los modelos y las actividades empresariales.

Inevitablemente, un proceso de transformación requiere una atención cuidadosa a la gestión de habilidades. Este enfoque es particularmente cierto en la era de IA. Según ha descubierto el IBM Institute for Business Value, históricamente solo el 6 % de la población activa ha necesitado reciclarse. Para 2024, esta cifra aumentó hasta alcanzar el 35 % de la población activa, es decir, más de mil millones de trabajadores en todo el mundo.

Las transformaciones digitales solo son tan eficaces como los trabajadores que adoptan las nuevas tecnologías. No se puede subestimar la importancia de la gestión de competencias durante la transformación, ya que son la columna vertebral funcional de cualquier cambio tecnológico exitoso.