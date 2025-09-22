Un proveedor de servicios sanitarios transforma sus datos y flujos de trabajo con la ayuda de la IA generativa
Este prestigioso proveedor de servicios para centros sanitarios siempre se ha distinguido por su compromiso con el servicio de atención al cliente y la eficiencia operativa. No obstante, se enfrentaba a importantes retos debido a la fragmentación de los datos de toda la empresa, la ineficiencia de los flujos de trabajo y la falta de conocimientos en tiempo real.
Con un gran volumen de documentos y datos de cumplimiento normativo, su dirección dedicaba muchas horas a buscar información crítica en sistemas y repositorios dispares a los que no se podía acceder de forma coordinada. La complejidad de los flujos de trabajo también dificultaba la extracción de conocimientos significativos, lo que afectaba a la capacidad de la empresa para prestar sus servicios de manera eficiente y cumplir con las normas sanitarias. Estos procesos daban lugar a una toma de decisiones lenta y a posibles riesgos de incumplimiento normativo.
Era hora de actuar.
Para hacer frente a estos retos, el proveedor de servicios sanitarios recurrió a C-Metric, IBM Silver Business Partner, para aplicar su solución de asistente virtual con IA, Aivio.
Creado con el asistente virtual IBM® watsonx Assistant, Aivio ofrece capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) que permiten una interacción fluida y respuestas contextualmente relevantes. Los directivos y responsables operativos pueden interactuar fácilmente con el asistente virtual para recuperar datos específicos, incluso en vastos repositorios de documentos, lo que elimina la necesidad de realizar búsquedas manuales. La solución se integra con los sistemas existentes mediante API seguras y acceso basado en roles. Este método ayuda a garantizar la protección de datos en un sector que exige el cumplimiento de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los marcos de controles de sistemas y organizaciones tipo 2 (SOC2). Además, el analizador de Aivio para Microsoft Excel agiliza el análisis de grandes conjuntos de datos e identifica las medidas que deben adoptar los equipos responsables.
La escalabilidad y la preparación para la nube de Aivio proporcionan una implementación flexible en IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure o en local. Además de utilizar watsonx Assistant, el cliente utiliza IBM® watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, que implementa los modelos fundacionales de IBM® Granite para generar respuestas detalladas y contextualizadas. La solución también incluye la plataforma de comprensión de documentos IBM® Watson Discovery, que utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) para mejorar la comprensión y la relevancia. En conjunto, estas tecnologías constituyen la base de la búsqueda con IA, las capacidades conversacionales y la seguridad de nivel empresarial de Aivio.
En general, Aivio demostró ser una solución eficaz para la transformación digital del proveedor de servicios sanitarios, ya que lo posiciona para tener una mayor escalabilidad a largo plazo, cumplir la normativa y ser más rentable.
El proveedor de servicios sanitarios ha experimentado una profunda transformación en sus operaciones. Aivio ha optimizado considerablemente la recuperación de datos, por lo que los empleados pueden acceder a la información crítica en una fracción del tiempo que se requería anteriormente. La integración del asistente virtual ha dado lugar a una reducción de los errores de datos del 99 %, gracias a la validación y el procesamiento automatizados. Esta integración ha contribuido a garantizar la precisión de los informes y análisis, y ha contribuido a mejorar la calidad de la atención al paciente.
Además, la empresa consiguió un buen ROI, que incluyó una reducción del 40 % en los costes operativos, un acceso a los datos un 85 % más rápido, un ahorro anual de 150 000 dólares y más de 250 000 dólares en ingresos anuales adicionales.
De cara al futuro, el proveedor sanitario tiene previsto seguir utilizando las capacidades de Aivio para impulsar la innovación y mejorar la atención al paciente. La empresa está estudiando cómo integrar Aivio con otras fuentes de datos y flujos de trabajo, con el objetivo de sacar aún más partido a su solución con IA. Con C-Metric e IBM como partners de confianza, el proveedor sanitario está preparado para continuar su proceso de transformación digital y aprovechar el poder de la IA para redefinir la prestación de servicios sanitarios.
C-Metric, IBM Silver Business Partner, se fundó en 1995 y tiene oficinas en Estados Unidos y la India. Durante sus 29 años de historia, C-Metric ha proporcionado con éxito soluciones de automatización tecnológica y de back-office a diversos sectores.
Descubra cómo el portfolio de productos de IA de IBM® watsonx puede optimizar el acceso a los datos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia operativa.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logo de IBM, Granite, IBM Cloud, IBM Watson, IBM watsonx, watsonx.ai y watsonx Assistant son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de IBM Corp., en EE. UU. y/o en otros países.
Microsoft es una marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos, en otros países o en ambos.
Ejemplos presentados únicamente a título ilustrativo. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden ofrecer resultados esperados de forma general.