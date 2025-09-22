Para hacer frente a estos retos, el proveedor de servicios sanitarios recurrió a C-Metric, IBM Silver Business Partner, para aplicar su solución de asistente virtual con IA, Aivio.

Creado con el asistente virtual IBM® watsonx Assistant, Aivio ofrece capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) que permiten una interacción fluida y respuestas contextualmente relevantes. Los directivos y responsables operativos pueden interactuar fácilmente con el asistente virtual para recuperar datos específicos, incluso en vastos repositorios de documentos, lo que elimina la necesidad de realizar búsquedas manuales. La solución se integra con los sistemas existentes mediante API seguras y acceso basado en roles. Este método ayuda a garantizar la protección de datos en un sector que exige el cumplimiento de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los marcos de controles de sistemas y organizaciones tipo 2 (SOC2). Además, el analizador de Aivio para Microsoft Excel agiliza el análisis de grandes conjuntos de datos e identifica las medidas que deben adoptar los equipos responsables.

La escalabilidad y la preparación para la nube de Aivio proporcionan una implementación flexible en IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure o en local. Además de utilizar watsonx Assistant, el cliente utiliza IBM® watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, que implementa los modelos fundacionales de IBM® Granite para generar respuestas detalladas y contextualizadas. La solución también incluye la plataforma de comprensión de documentos IBM® Watson Discovery, que utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG) para mejorar la comprensión y la relevancia. En conjunto, estas tecnologías constituyen la base de la búsqueda con IA, las capacidades conversacionales y la seguridad de nivel empresarial de Aivio.

En general, Aivio demostró ser una solución eficaz para la transformación digital del proveedor de servicios sanitarios, ya que lo posiciona para tener una mayor escalabilidad a largo plazo, cumplir la normativa y ser más rentable.