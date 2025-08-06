¿Qué es Apache Pulsar?

6 de agosto de 2025
A medida que las empresas se enfrentan a entornos de TI y datos cada vez más complejos, confían en las plataformas de mensajería y transmisión para garantizar un intercambio de datos rápido y fiable entre aplicaciones, sistemas y servicios. Dado que el análisis de datos en tiempo real se está convirtiendo en un motor crítico de conocimientos que se pueden ejecutar, acelerar la velocidad de la transmisión de datos y el proceso de datos es una prioridad absoluta. Según los datos de IDC de 2025, las empresas encuestadas indican que el 63 % de los casos de uso deben procesar los datos en cuestión de minutos para que sean útiles.
Pulsar combina las características de los sistemas de mensajería tradicionales con las de los sistemas de publicación/suscripción, lo que lo hace especialmente adecuado para casos de uso como microservicios, mensajería instantánea e integración de datos. Una serie de capacidades y ventajas permiten la versatilidad de Pulsar, incluida la replicación geográfica, la multitenencia y el almacenamiento por niveles.
Desarrollado originalmente en Yahoo y de código abierto por la Apache Software Foundation en 2016, Apache Pulsar gestiona ahora cientos de miles de millones de eventos al día en las principales organizaciones.
Comprender la importancia de Apache Pulsar comienza con una visión clara de cómo funcionan las plataformas de mensajería y transmisión de eventos.
Un mensaje es un paquete de datos que las aplicaciones crean para que otras aplicaciones lo utilicen. Estos paquetes se utilizan en el orden en que se transmiten, hasta que la aplicación consumidora los procesa.
Los sistemas de mensajería facilitan el intercambio de esos mensajes. Los sistemas de mensajería tradicionales son soluciones de middleware (también llamados middleware orientado a mensajes o MOM). Estas soluciones suelen admitir dos patrones de distribución de mensajes: mensajería punto a punto y mensajería de publicación/suscríbase.
En la mensajería punto a punto, una aplicación (llamada remitente) envía un mensaje a lo que se conoce como cola de mensajes, que almacena el mensaje. Luego, otra aplicación (llamada receptor o consumidor) recibe el mensaje de la cola y lo procesa. Cada mensaje debe consumirse solo una vez.
En la mensajería de publicación/suscripción la aplicación que genera el mensaje se denomina editor. Las aplicaciones que lo utilizan se denominan suscriptores. Cada mensaje se publica en una categoría conocida como tema y cada aplicación que se suscribe a ese tema recibe una copia de todos los mensajes que se publican en él.
Las particiones y los temas particionados pueden acelerar el procesamiento de mensajes. Los mensajes publicados en temas particionados se distribuyen entre varios intermediarios.
La mensajería de publicación/suscripción está diseñada para la comunicación de tipo difusión, "de uno a muchos". La mensajería punto a punto, como su nombre lo indica, intercambia información entre un único remitente y un único receptor.
Entre los sistemas de mensajería tradicionales, RabbitMQ, una plataforma de código abierto, suele citarse como la más popular.
Una plataforma de transmisión de eventos captura datos en tiempo real de aplicaciones, bases de datos y dispositivos IoT. A continuación, transporta los datos a varios destinos para su procesamiento, análisis o almacenamiento inmediatos.
Conocidas por su escalabilidad, las plataformas de transmisión de eventos pueden ordenar flujos de registros en temas y almacenarlos durante un período de tiempo predeterminado. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de mensajería tradicionales, las plataformas de transmisión de eventos no pueden garantizar la entrega de mensajes ni rastrear qué consumidores han recibido mensajes. Se basan en la mensajería de publicación/suscripción en lugar de la distribución de mensajería punto a punto y ofrecen menos flexibilidad en el enrutamiento de mensajes.
Entre las plataformas de transmisión de eventos, Apache Kafka es la más utilizada.
Apache Pulsar combina las capacidades de plataformas como RabbitMQ y Apache Kafka en una única solución. Puede transmitir eventos y enviar mensajes a múltiples consumidores como Kafka; admite colas y puede enviar mensajes a consumidores individuales como RabbitMQ.
Pero Pulsar es más que la suma de sus predecesores. Yahoo desarrolló inicialmente la plataforma para dar dirección a sus propias necesidades organizativas, por lo que se incorporaron ciertas ventajas competitivas desde el principio. En los años transcurridos desde entonces, otras mejoras han reforzado aún más a Pulsar como plataforma de mensajería y streaming de alto rendimiento.
Hoy en día, algunas de las características más atractivas de Apache Pulsar incluyen:
La multitenencia fue una de las características originales que diferenciaron a Apache Pulsar de otras plataformas. En la arquitectura de software multiinquilino, una única instancia de una aplicación de software (y su base de datos y hardware subyacentes) sirve a varios inquilinos (o cuentas de usuario). Los beneficios de la multitenencia incluyen la simplificación de la configuración, el mantenimiento, la aplicación y la implementación del sistema, así como los ahorros de costes.
En Apache Pulsar, diferentes equipos pueden compartir de forma segura el sistema de mensajería. Cada inquilino tiene su propia autenticación, autorización y políticas. Los inquilinos pueden dividirse además en lo que se conoce como espacios de nombres (agrupaciones lógicas de temas). Esta división facilita el soporte de diferentes entornos, como desarrollo, ensayo y producción, en un solo inquilino.
La replicación de mensajes en ubicaciones remotas es importante para respaldar la recuperación ante desastres o para permitir que las aplicaciones funcionen a escala global. A diferencia de otras plataformas, Pulsar no requiere configuraciones complejas ni complementos para potenciar esta capacidad.
Con la replicación geográfica, las aplicaciones pueden conectarse al clúster local de Pulsar y seguir enviando a clústeres de todo el mundo. Si un productor publica un mensaje sobre un tema en un espacio de nombres replicado, ese mensaje se replica automáticamente en la ubicación o ubicaciones geográficas remotas configuradas.
La arquitectura Pulsar separa los componentes de entrega de mensajes (agentes de mensajes) y las capas de almacenamiento de mensajes. Los mensajes son almacenados por Apache BookKeeper, conocido líder en soluciones de almacenamiento duradero de registros.
Para mejorar el rendimiento, BookKeeper distribuye los datos entre varios servidores conocidos como bookies. (Los metadatos de los libros contabilidad de BookKeeper se almacenan en Apache ZooKeeper). Se pueden añadir bookies según sea necesario, lo que da como resultado una escalabilidad horizontal adecuada para gestionar grandes volúmenes de datos. Esta arquitectura permite a Pulsar ofrecer una baja latencia y, al mismo tiempo, transferir grandes cantidades de datos en poco tiempo, lo que se conoce como alto rendimiento.
La arquitectura de Pulsar también se considera arquitectura nativa de la nube. Tanto Pulsar como el cloud computing separan la computación del almacenamiento. Además, Pulsar se puede implementar en Kubernetes, una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que es un componente básico de la infraestructura de nube moderna.
Apache Pulsar también cuenta con característica de almacenamiento por niveles. Esta capacidad permite mover los datos pendientes más antiguos de Apache BookKeeper a un almacenamiento menos costoso a largo plazo, al tiempo que permite a los clientes de Pulsar acceder al trabajo pendiente.
El almacenamiento por niveles de Pulsar utiliza Apache jclouds (un kit de herramientas multinube de código abierto para la plataforma Java) para admitir el almacenamiento a largo plazo a través de soluciones como AWS S3 (Amazon S3), GCS (Google Cloud Storage), Azure y Aliyun.
Apache Pulsar se puede utilizar fácilmente con sistemas externos gracias a los conectores Pulsar IO. Estos conectores actúan como puentes entre Pulsar y otros sistemas, como los motores de procesamiento de flujos, las API de pipelines de datos y otras plataformas de mensajería.
Los conectores Pulsar vienen en dos tipos: fuente y sumidero. Los conectores de origen transmiten datos desde sistemas externos a Pulsar, mientras que los conectores de sumidero hacen lo contrario, transmitiendo datos desde Pulsar a sistemas externos. Los conectores Pulsar de uso común incluyen MySQL, MongoDB, Cassandra, RabbitMQ, Kafka, Flume y Redis.
Apache Pulsar admite cuatro tipos de suscripción diferentes1 para ayudar a los usuarios a configurar los patrones de mensajería:
Otras características notables de Pulsar incluyen:
Equilibrio de carga del agente: Pulsar monitoriza el uso de CPU, memoria y red de los agentes de Pulsar y mueve las cargas de trabajo según sea necesario para optimizar el equilibrio y evitar sobrecargar a los agentes individuales.
Registro de esquemas: el registro de esquemas de Pulsar permite a los clientes de Pulsar cargar esquemas de datos por tema para garantizar que los productores y consumidores utilicen formatos de mensaje compatibles.
Bibliotecas cliente: las bibliotecas cliente son funciones y procedimientos prediseñados que simplifican las interacciones entre aplicaciones y API, bases de datos y servicios. Pulsar admite bibliotecas específicas del lenguaje de programación (incluidas bibliotecas para Java, C ++, Python y Node.js) y bibliotecas independientes del lenguaje (REST y WebSocket).
Retención de mensajes: los sistemas tradicionales eliminan los mensajes una vez que se han consumido. Pulsar permite a los usuarios establecer políticas de retención para almacenar mensajes incluso después de que se hayan consumido, una característica que puede admitir modelos de arquitectura basados en eventos.
Los siguientes casos de uso de Apache Software Foundation ayudan a ilustrar la utilidad y versatilidad de Apache Pulsar2.
Apache Pulsar suele ser la plataforma elegida cuando las empresas deciden buscar la consolidación de la tecnología de mensajería porque admite múltiples casos de uso de mensajería (incluida la cola y transmisión de mensajes) y multiinquilino, lo que permite que varios equipos lo utilicen de la manera que mejor les convenga.
Las empresas que buscan minimizar la posibilidad de pérdida de datos para aplicaciones críticas, como las transacciones financieras, pueden aprovechar Apache Pulsar por sus características de resiliencia ante fallos. Es decir, los mensajes alimentados a través de Pulsar se replican en varios nodos de BookKeeper. Además, los mensajes no se pierden ni siquiera cuando falla el hardware.
Apache Pulsar admite la comunicación constante necesaria entre microservicios a través de llamadas indirectas a la API. Los servicios pueden enviar mensajes a temas a los que estén suscritos otros servicios. Aunque otros sistemas de mensajería pueden ofrecer esta capacidad, la escalabilidad horizontal de Pulsar lo distingue del resto: la plataforma puede ampliarse en cuestión de minutos para dar cabida a grandes afluencias de solicitudes.
Los sistemas de mensajería suelen admitir colas de tareas, sistemas que organizan la ejecución asíncrona de trabajos en segundo plano sin obstaculizar el rendimiento de una aplicación. Apache Pulsar admite sistemas de colas de tareas a través de su suscripción compartida, que distribuye mensajes a múltiples consumidores, y la capacidad de reconocimiento de mensajes, que confirma la finalización de una tarea.
