¿Qué es la transmisión de eventos?

La transmisión de eventos gira en torno al flujo ilimitado, secuencial y en tiempo real de registros de datos, llamados "eventos", estructuras de datos fundacionales que registran cualquier ocurrencia en el sistema o entorno. Es un término que se refiere esencialmente a todos los puntos de datos del sistema. Por lo tanto, la "secuencia" (también llamada secuencia de datos) es la entrega continua de esos eventos.

Cada evento suele incluir una clave que identifica el evento o la entidad a la que pertenece, un valor que contiene los datos reales del evento, una marca de tiempo que indica cuándo ocurrió o se registró el evento y, a veces, metadatos sobre la fuente de datos, la versión del esquema u otro atributo.

Con la ayuda de motores especializados de procesamiento de secuencias, los eventos pueden someterse a algunos procesos diferentes dentro de una secuencia. Las "agregaciones" realizan cálculos de datos, como medias, sumas y desviación estándar. La "ingesta" añade datos de secuencias a las bases de datos. El procesamiento analítico utiliza patrones en la transmisión de datos para predecir eventos futuros, y el procesamiento de enriquecimiento combina puntos de datos con otras fuentes de datos para proporcionar contexto y crear significado.

Los eventos suelen estar vinculados a operaciones comerciales o procesos de navegación del usuario y normalmente desencadenan otra acción, proceso o serie de eventos. Tomemos como ejemplo la banca electrónica.

Cuando un usuario hace clic en "transferir" para enviar dinero de una cuenta bancaria a otra, los fondos se retiran de la cuenta del remitente y se agregan a la cuenta bancaria del destinatario, se envían notificaciones por correo electrónico o SMS a una (o ambas) partes y, si es necesario, se implementan protocolos de seguridad y prevención de fraude.