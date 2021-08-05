¿Qué es el mantenimiento preventivo?

Cada vez más, la implementación de tecnologías de IA e IoT en las operaciones ha dado lugar a una optimización continua tanto de los activos como de las actividades que impulsan el sector industrial. Desde la perspectiva de evaluar el futuro del mantenimiento preventivo, está claro que el uso de la monitorización remota y el modelado analítico ya ha dado lugar a una reducción neta de la cantidad de recursos asignados a la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo.

Desde el punto de vista de los activos, una recopilación y un análisis de datos más amplios, posibles gracias a las soluciones actuales de IA e IoT, han permitido a los fabricantes obtener datos valiosos que han mejorado la fiabilidad de sus operaciones y productos. Los operadores de activos pueden comprender realmente la calidad de los activos que están implementando en las operaciones, impulsando nuevas estrategias de ciclo de vida de los activos que eliminan los activos de bajo rendimiento de sus operaciones y, en última instancia, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes.