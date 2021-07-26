¿Qué es la gestión de instalaciones?

La administración de instalaciones ayuda a garantizar la funcionalidad, comodidad, seguridad y eficiencia de edificios y terrenos, infraestructura y bienes raíces.
La gestión de instalaciones incluye:
Tipos de gestión de instalaciones: existen dos áreas básicas, la gestión de instalaciones técnica (Hard FM) y la gestión de instalaciones de servicios (Soft FM).
Para que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas y sentirse comprometidas con su entorno, necesitan trabajar en edificios seguros, acogedores y eficientes. La gestión de instalaciones influye en todo lo relacionado con las personas que se encuentran en ellas y en los terrenos adyacentes. Los lugares donde trabajan, juegan, aprenden y viven deben ser cómodos, productivos y sostenibles.
Una gestión óptima de las instalaciones repercutirá en los resultados finales de su organización y en el valor a corto y largo plazo de los inmuebles, edificios y equipos. Sus esfuerzos pueden resultar cruciales para:
Las personas pasan el 87% de su tiempo en edificios. Descubra cómo mejorar sus operaciones para hacerles la vida más cómoda y maximizar la eficacia.
En su primer informe MarketScape sobre sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS) a nivel mundial, la empresa de estudios de mercado IDC destaca a TRIRIGA por su innovación, flexibilidad, funcionalidad y experiencia en el sector.
Los inmuebles suponen el segundo gasto más elevado para una organización y una gestión eficaz del espacio puede suponer un ahorro de hasta el 30 %.¹
El proyecto de inversión supera el presupuesto en un 80 % y acumula un retraso de 20 meses, pero la adopción de tecnología de gestión de proyectos de inversión puede suponer una reducción de hasta el 45 % de los costes totales del proyecto.
Un edificio inteligente con sistemas integrados puede lograr un ahorro del 30-50 % en edificios existentes que, de otro modo, serían ineficientes.4
La tecnología de gestión de instalaciones incluye tanto software como sistemas. Los entornos construidos generan grandes cantidades de datos a través de sensores del Internet de las cosas (IoT), wifi, contadores, indicadores y dispositivos inteligentes.
Las soluciones más eficaces permiten a los departamentos de gestión de instalaciones aprovechar al máximo estos datos mediante la incorporación de análisis e inteligencia artificial (IA) en un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS). Estas tecnologías proporcionan capacidades cognitivas que hacen posible la gestión de instalaciones asistida por ordenador, lo que permite analizar y aprender de los datos, obtener visibilidad en tiempo real, realizar un mantenimiento predictivo de las instalaciones y crear entornos más productivos y rentables.
En numerosos sectores y tamaños de empresas, los gestores de instalaciones tienen una amplia gama de importantes responsabilidades en su día a día. Estos gestores necesitan planificar con anticipación y también estar preparados para desempeñar diversas tareas dentro de un día determinado. Si bien las responsabilidades del gestor a menudo incluyen:
También hay formas de mejorar el rendimiento de cada una de las responsabilidades que ocuparán la agenda del gestor:
A medida que muchas empresas vuelven a sus oficinas, el lugar de trabajo se convierte, idealmente, en un destino donde los empleados quieren reunirse y colaborar, y donde pueden conectar entre sí de forma segura.
El nuevo espacio de trabajo en el mundo pospandémico debe satisfacer aún más necesidades. ¿La productividad significa mantener el trabajo cara a cara o ahorrar tiempo de desplazamiento a los empleados? Eche un vistazo a las ventajas y desafíos de crear un modelo de espacio de trabajo híbrido.
Ofrezca a los empleados una mejor experiencia en el lugar de trabajo. La COVID-19, las expectativas de los empleados y la tecnología han dado un nuevo significado al concepto de "buen lugar de trabajo". Esa experiencia puede marcar la diferencia entre empleados comprometidos y productivos y una empresa con alta rotación de personal e incluso otros problemas. Aprenda a crear esa nueva experiencia.
Descubra cómo ISS está transformando la gestión de más de 25 000 edificios en todo el mundo con TRIRIGA. Los ejemplos concretos de gestión de instalaciones demuestran el valor del Internet de las cosas a medida que los edificios y los entornos se vuelven más personalizados, intuitivos y fáciles de usar.
Con la llegada de la COVID-19, en GRE conseguimos trasladar al 95 % de los empleados de IBM de la oficina al hogar utilizando nuestras propias soluciones. Ahora nos estamos preparando para el regreso a la oficina, y contamos con la capacidad de monitorizar el cumplimiento de los protocolos relacionados con la pandemia y de verificar las credenciales sanitarias.
