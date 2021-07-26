¿Qué es la gestión de instalaciones?

Para que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas y sentirse comprometidas con su entorno, necesitan trabajar en edificios seguros, acogedores y eficientes. La gestión de instalaciones influye en todo lo relacionado con las personas que se encuentran en ellas y en los terrenos adyacentes. Los lugares donde trabajan, juegan, aprenden y viven deben ser cómodos, productivos y sostenibles.

Una gestión óptima de las instalaciones repercutirá en los resultados finales de su organización y en el valor a corto y largo plazo de los inmuebles, edificios y equipos. Sus esfuerzos pueden resultar cruciales para: