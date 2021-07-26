¿Qué es la gestión de instalaciones?

Business operations

¿Qué es la gestión de instalaciones?

La administración de instalaciones ayuda a garantizar la funcionalidad, comodidad, seguridad y eficiencia de edificios y terrenos, infraestructura y bienes raíces.

La gestión de instalaciones incluye:

  • Gestión de arrendamientos, incluida la administración y contabilidad de arrendamientos
  • Planificación y gestión de proyectos de capital
  • Mantenimiento y operaciones
  • gestión de energía
  • Ocupación y gestión del espacio
  • Experiencia de empleados y ocupantes
  • Gestión de emergencias y continuidad del negocio
  • Gestión imobiliaria

Tipos de gestión de instalaciones: existen dos áreas básicas, la gestión de instalaciones técnica (Hard FM) y la gestión de instalaciones de servicios (Soft FM).

  • La hard FM se ocupa de los activos físicos, como las instalaciones de fontanería, el cableado eléctrico, los ascensores y los sistemas de calefacción y refrigeración.
  • La soft FM se centra en tareas realizadas por personas, como servicios de conserjería, contabilidad de arrendamientos, catering, seguridad y mantenimiento de jardines.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Cuál es la importancia de la gestión de instalaciones?

Para que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas y sentirse comprometidas con su entorno, necesitan trabajar en edificios seguros, acogedores y eficientes. La gestión de instalaciones influye en todo lo relacionado con las personas que se encuentran en ellas y en los terrenos adyacentes. Los lugares donde trabajan, juegan, aprenden y viven deben ser cómodos, productivos y sostenibles.

Una gestión óptima de las instalaciones repercutirá en los resultados finales de su organización y en el valor a corto y largo plazo de los inmuebles, edificios y equipos. Sus esfuerzos pueden resultar cruciales para:

  • La optimización del espacio
  • La orientación de proyectos de capital
  • La gestión y el mantenimiento de la energía
  • La contabilidad de arrendamientos
  • Experiencia en el lugar de trabajo

Eche un vistazo a la gestión de instalaciones

Las personas pasan el 87% de su tiempo en edificios. Descubra cómo mejorar sus operaciones para hacerles la vida más cómoda y maximizar la eficacia.

IDC nombra líder a IBM® TRIRIGA

En su primer informe MarketScape sobre sistemas integrados de gestión del lugar de trabajo (IWMS) a nivel mundial, la empresa de estudios de mercado IDC destaca a TRIRIGA por su innovación, flexibilidad, funcionalidad y experiencia en el sector.

AI Academy

Conviértase en un experto en IA

Obtenga los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que impulsan el crecimiento empresarial. Dé sus primeros pasos hoy mismo con nuestra AI Academy gratuita y lidere el futuro de la IA en su organización.
Vea la serie

Las cifras muestran la importancia de la gestión de instalaciones

Ahorro del 30 %

Los inmuebles suponen el segundo gasto más elevado para una organización y una gestión eficaz del espacio puede suponer un ahorro de hasta el 30 %.¹

Un 80 % por encima del presupuesto.

El proyecto de inversión supera el presupuesto en un 80 % y acumula un retraso de 20 meses, pero la adopción de tecnología de gestión de proyectos de inversión puede suponer una reducción de hasta el 45 % de los costes totales del proyecto.

Diferencia del 43 % en el volumen de negocios

Las empresas que obtienen una puntuación alta en compromiso de los empleados tienen un 59 % menos de rotación de personal, un 17 % más de productividad y un 41 % menos de absentismo.3

Ahorro del 30-50 %

Un edificio inteligente con sistemas integrados puede lograr un ahorro del 30-50 % en edificios existentes que, de otro modo, serían ineficientes.4

Tecnología de gestión de instalaciones

La tecnología de gestión de instalaciones incluye tanto software como sistemas. Los entornos construidos generan grandes cantidades de datos a través de sensores del Internet de las cosas (IoT), wifi, contadores, indicadores y dispositivos inteligentes.

Las soluciones más eficaces permiten a los departamentos de gestión de instalaciones aprovechar al máximo estos datos mediante la incorporación de análisis e inteligencia artificial (IA) en un sistema integrado de gestión del lugar de trabajo (IWMS). Estas tecnologías proporcionan capacidades cognitivas que hacen posible la gestión de instalaciones asistida por ordenador, lo que permite analizar y aprender de los datos, obtener visibilidad en tiempo real, realizar un mantenimiento predictivo de las instalaciones y crear entornos más productivos y rentables.

Funciones de la gestión de instalaciones

En numerosos sectores y tamaños de empresas, los gestores de instalaciones tienen una amplia gama de importantes responsabilidades en su día a día. Estos gestores necesitan planificar con anticipación y también estar preparados para desempeñar diversas tareas dentro de un día determinado. Si bien las responsabilidades del gestor a menudo incluyen:

  • Gestión imobiliaria
  • proyectos de capital y planificación
  • ocupación y gestión del espacio 
  • administración y contabilidad de arrendamientos
  • Experiencia en el lugar de trabajo

También hay formas de mejorar el rendimiento de cada una de las responsabilidades que ocuparán la agenda del gestor:

  • ofrecer eficiencias operativas
  • crear un entorno propicio para la productividad
  • encontrar y adoptar soluciones tecnológicas 
  • garantizar el cumplimiento de la normativa
  • minimizar los riesgos para las instalaciones y los empleados
  • reducir los costes de consumo de energía
  • Reducir la huella de carbono del portfolio inmobiliario

Tendencias futuras en la gestión de instalaciones

A medida que muchas empresas vuelven a sus oficinas, el lugar de trabajo se convierte, idealmente, en un destino donde los empleados quieren reunirse y colaborar, y donde pueden conectar entre sí de forma segura.

El nuevo espacio de trabajo en el mundo pospandémico debe satisfacer aún más necesidades. ¿La productividad significa mantener el trabajo cara a cara o ahorrar tiempo de desplazamiento a los empleados? Eche un vistazo a las ventajas y desafíos de crear un modelo de espacio de trabajo híbrido.

Ofrezca a los empleados una mejor experiencia en el lugar de trabajo. La COVID-19, las expectativas de los empleados y la tecnología han dado un nuevo significado al concepto de "buen lugar de trabajo". Esa experiencia puede marcar la diferencia entre empleados comprometidos y productivos y una empresa con alta rotación de personal e incluso otros problemas. Aprenda a crear esa nueva experiencia.

Casos de éxito de gestión de instalaciones

International Service System (ISS)

Descubra cómo ISS está transformando la gestión de más de 25 000 edificios en todo el mundo con TRIRIGA. Los ejemplos concretos de gestión de instalaciones demuestran el valor del Internet de las cosas a medida que los edificios y los entornos se vuelven más personalizados, intuitivos y fáciles de usar.
IBM Global Real Estate (GRE)

Con la llegada de la COVID-19, en GRE conseguimos trasladar al 95 % de los empleados de IBM de la oficina al hogar utilizando nuestras propias soluciones. Ahora nos estamos preparando para el regreso a la oficina, y contamos con la capacidad de monitorizar el cumplimiento de los protocolos relacionados con la pandemia y de verificar las credenciales sanitarias.

 Lea el caso de éxito
Soluciones relacionadas
Maximo Enterprise Asset Management Software

Optimice la programación, los recursos y el rendimiento de los activos con IBM Maximo Application Suite.

 Explore Maximo Application Suite
Software y soluciones de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM)

Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.

 Explore las soluciones de ALM
Servicios de consultoría de operaciones

Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.

         Explore los servicios de consultoría de operaciones
    Dé el siguiente paso

    Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.

    Descubra Maximo Application Suite Solicite una demostración en directo