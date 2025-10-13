¿Qué es el coste total de propiedad (TCO)?

En entornos híbridos y orientados a la nube, comprender el TCO es esencial para alinear las inversiones en tecnología con los resultados empresariales. Permite a las organizaciones ir más allá de los precios superficiales y descubrir el verdadero impacto financiero de las decisiones de TI.

Por ejemplo, supongamos que una organización desea ampliar su capacidad de almacenamiento de datos y está valorando si optar por una solución on premises, ampliar el almacenamiento en la nube o una combinación de ambas opciones.

La compra de servidores internos adicionales requiere una mayor inversión inicial en hardware, infraestructura de red y espacio en el centro de datos. También puede haber un aumento en los costes de personal, mantenimiento, modernización y electricidad asociados a la operación in situ. Sin embargo, esta opción puede proporcionar mayor seguridad y control, cualidades con valor propio.

Los planes de suscripción de almacenamiento en la nube requieren una inversión inicial significativamente menor y también exigen menos gastos generales: el proveedor se encarga del mantenimiento del hardware, la seguridad, las operaciones del centro de datos y mucho más. Esta solución también es más escalable, una característica que puede resultar muy valiosa para una empresa que necesite esa flexibilidad.

Aunque el coste inicial es menor, a menudo hay gastos adicionales asociados al almacenamiento en la nube, como gastos mensuales basados en el consumo de recursos o tarifas por la salida de datos, o bien paquetes de internet mejorados para facilitar la transferencia de datos entre los sistemas locales y la nube. En ambos casos, puede haber costes asociados a la migración de datos (como el tiempo dedicado a la migración o las tarifas de migración en el caso del almacenamiento en la nube) o el tiempo dedicado por los empleados a familiarizarse con los nuevos sistemas.

El TCO es un cálculo vital que las organizaciones deben tener en cuenta al evaluar los productos y servicios de TI. El cloud computing, el software como servicio (SaaS), la infraestructura como servicio (IaaS) y otras tecnologías presentan ventajas y desventajas financieras distintas a las de sus predecesoras on premises.



El TCO puede ayudar a las empresas a determinar si un determinado producto o servicio ofrece suficiente valor empresarial como para justificar su adopción. Al proporcionar una imagen financiera más precisa del coste total de un producto, el TCO también puede ayudar a mejorar la asignación de recursos, la gestión presupuestaria, la evaluación de proveedores y mucho más.