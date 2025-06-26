¿Qué son las pruebas de regresión?

Cualquier organización cuyo código informático reciba actualizaciones constantes probablemente necesite implementar métodos de prueba de regresión. Las actualizaciones de código son tan generalizadas que simplemente no es posible obtener un número total preciso con fiabilidad.

Sin embargo, debido a tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el pipeline de integraciones continuas/entrega continua (CI/CD), muchas empresas están aumentando la frecuencia de los cambios de código, y algunos equipos realizan actualizaciones diarias. Eso puede sumar muchas pruebas de regresión.

Un área clave donde las pruebas de regresión ocupan un lugar central es durante los esfuerzos de garantía de calidad (QA). Las misiones de los equipos de pruebas de regresión y de control de calidad son notablemente similares: optimizar la experiencia del usuario, ofrecer datos de alta calidad y el software más seguro posible.

La única diferencia es la cantidad de información total que cada uno ve. Las pruebas de regresión utilizan un alcance más preciso para centrarse en los cambios realizados recientemente, mientras que el control de calidad evalúa todo el sistema y su funcionamiento.