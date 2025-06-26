¿Qué son las pruebas de regresión?

Ocho minutos
El proceso de prueba de regresión es una estrategia de prueba de software que se utiliza para comprobar que las modificaciones del código no dañan la funcionalidad existente ni introducen nuevos errores.
Las pruebas de regresión suelen realizarse después de implementar las correcciones de errores e implican volver a ejecutar las pruebas para garantizar que las características funcionen como se espera después de agregar el nuevo código.
Una parte de las pruebas de regresión que las hace únicas es la forma en que flotan libremente a través de todas las diferentes etapas de las pruebas de desarrollo de software. Las pruebas de regresión pueden realizarse en cualquier momento que desee o necesite retroceder un paso y asegurarse de que el nuevo código que se está introduciendo no está perjudicando la funcionalidad general y la eficacia del flujo de trabajo.
Cualquier organización cuyo código informático reciba actualizaciones constantes probablemente necesite implementar métodos de prueba de regresión. Las actualizaciones de código son tan generalizadas que simplemente no es posible obtener un número total preciso con fiabilidad.
Sin embargo, debido a tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el pipeline de integraciones continuas/entrega continua (CI/CD), muchas empresas están aumentando la frecuencia de los cambios de código, y algunos equipos realizan actualizaciones diarias. Eso puede sumar muchas pruebas de regresión.
Un área clave donde las pruebas de regresión ocupan un lugar central es durante los esfuerzos de garantía de calidad (QA). Las misiones de los equipos de pruebas de regresión y de control de calidad son notablemente similares: optimizar la experiencia del usuario, ofrecer datos de alta calidad y el software más seguro posible.
La única diferencia es la cantidad de información total que cada uno ve. Las pruebas de regresión utilizan un alcance más preciso para centrarse en los cambios realizados recientemente, mientras que el control de calidad evalúa todo el sistema y su funcionamiento.
Las técnicas de pruebas de regresión funcionan como protección contra los cambios de código que carecen de compatibilidad con el sistema que los aloja. Es importante contar con estas medidas para optimizar el funcionamiento del sistema.
En las pruebas de regresión, se suele seguir esta secuencia de pasos (o uno parecido):
Para un tema que parece sencillo, hay una gran cantidad de técnicas de prueba de regresión en uso. Cada uno pone su propio giro distintivo en las pruebas de regresión.
Como su nombre lo indica, este tipo de pruebas de regresión se centra en los componentes o módulos (o "unidades") que componen un sistema y en si se han introducido errores en esa unidad individual.
Ejemplo: los desarrolladores pueden decidir añadir una característica de "Olvido de contraseña" a un sitio web. Una prueba de regresión unitaria comprobaría que el mecanismo de inicio de sesión original sigue funcionando como se esperaba, a pesar de la función adicional.
Cuando el objetivo es averiguar si los cambios recientes han afectado solo a un subconjunto del sistema actualizado, se utilizan pruebas de regresión parcial para detectar ese subconjunto y realizar diagnósticos adecuados.
Ejemplo: supongamos que un sitio web está integrando una nueva pasarela de pago. Las pruebas de regresión parcial pueden evaluar solo una parte de una nueva funcionalidad y cómo está dedicada, dejando más características no relacionadas sin probar.
En otras ocasiones, se necesitan pruebas más exhaustivas, como después de cambios importantes en el código. Las pruebas de regresión completas implican volver a probar todo el sistema o la aplicación para garantizar una funcionalidad continua.
Ejemplo: los desarrolladores de un sitio web deciden incluir una galería de productos seleccionados. Una vez creada, la empresa realiza pruebas de regresión completas sobre la funcionalidad de la nueva galería y todos los casos de prueba existentes, que deben volver a ejecutarse.
Las pruebas de regresión selectiva introducen un elemento predictivo en las pruebas de regresión. En ellas, los casos de prueba del conjunto de pruebas se seleccionan en función de la creencia de los evaluadores de que esas áreas se verán afectadas por los cambios realizados en el código.
Ejemplo: los desarrolladores de una aplicación móvil pueden descubrir que necesitan integrar y actualizar algunos aspectos de la interfaz de usuario. En tal caso, los desarrolladores podrían emplear pruebas de regresión selectivas para garantizar la estabilidad permanente de la interfaz de usuario.
Un tipo de enfoque mixto para las pruebas evalúa tanto las características nuevas como las existentes. Las pruebas de regresión progresiva verifican cada elemento para detectar errores introducidos a través de nuevas funcionalidades.
Ejemplo: cuando una organización lanza una nueva actualización de un producto de software existente, la empresa suele realizar pruebas de regresión de antemano para garantizar que la funcionalidad de la última actualización sigue reflejando la de la serie.
Garantizar la consistencia de los datos es el objetivo de las pruebas de regresión correctiva. Los casos de prueba se vuelven a ejecutar para ver si se obtienen resultados similares. Las pruebas de regresión correctiva a menudo se realizan cuando no se han realizado cambios en el código base.
Ejemplo: las nuevas características no son siempre lo que se añade al software. A veces se introducen cambios para refinar el código y hacerlo funcionar mejor. Las pruebas de regresión correctivas se utilizan en los casos en los que se refactoriza el código para asegurarse de que la refactorización no está introduciendo errores en el código.
Las pruebas de regresión "Retest-all" se consideran pruebas posteriores a la finalización. Se trata de equipos de desarrollo que ejecutan pruebas en todos los casos de prueba de regresión que ya se han aprobado, solo para asegurarse de que todo funcione en armonía.
Ejemplo: las pruebas de regresión "retest-all" se utilizan a menudo para verificar los cambios que pueden acompañar a los principales cambios arquitectónicos en el software. Por ejemplo, una aplicación financiera que adopta un nuevo marco que representa un cambio sustancial en la operación.
Los tipos de pruebas analizados pueden llevar mucho tiempo, por lo que a menudo se utilizan herramientas de pruebas automatizadas para acelerar el proceso. La velocidad de ejecución de las pruebas aumenta, incluso cuando se trata de sistemas grandes.
Ejemplo: las pruebas de regresión automatizadas se pueden utilizar después de las actualizaciones de backend para determinar si los endpoint de la interfaz de programación de aplicaciones (API) continúan generando datos y respuestas correctos, lo que significa un funcionamiento general correcto.
Ciertos escenarios de prueba requieren comprensión humana, y ahí es donde se realizan las pruebas de regresión manual. Se entiende que las pruebas manuales suelen requerir más tiempo para realizarse debido a la sensibilidad especial que informa el trabajo.
Ejemplo: los sitios web deben tener un diseño atractivo y ser compatibles con diversas plataformas. Con el uso de pruebas de regresión manual, puede comprobar la capacidad de respuesta de un sitio web tras realizar cambios de diseño.
Esta prueba de regresión aprovecha Selenium, un marco de automatización web de código abierto. Las pruebas de regresión de Selenium mejoran la estabilidad del software al detectar las regresiones de forma temprana y garantizar que los nuevos cambios no descarrilen el código existente. Es especialmente útil en situaciones con actualizaciones constantes, como la integración continua.
Ejemplo: un sistema para reservar reservas de aerolíneas añade una nueva funcionalidad que permite pagos con tarjeta de débito además de los pagos con tarjeta de crédito permitidos anteriormente. Selenium puede verificar que el flujo de pagos con tarjeta de crédito sigue funcionando según lo previsto.
La calidad del software se juzga en función de varias variables existentes además del ciclo de vida de desarrollo del software (SDLC). Las pruebas de regresión no funcional buscan validar la presencia de software de alta calidad que sea seguro de usar y que respalde una buena experiencia de usuario.
Ejemplo: los desarrolladores de un sitio web añaden nuevas características y luego quieren determinar cómo la nueva funcionalidad afecta a la velocidad de funcionamiento. Las pruebas de regresión no funcionales comprueban los tiempos de carga. Si esos tiempos de carga han aumentado, eso indica una regresión.
Otro aspecto clave de las pruebas de regresión es cómo pueden funcionar junto con otros esquemas de pruebas para producir efectos sinérgicos. Estos son algunos:
Los efectos de la IA son asombrosos y abarcan un amplio espectro. Pocos sectores invierten tanto en IA como el sector tecnológico, y las pruebas de regresión son uno de los muchos procesos tecnológicos que se están acelerando radicalmente gracias al poder de la IA.
El término “acelerado” es adecuado porque la principal forma en la que la IA está mejorando las pruebas de regresión es maximizando la velocidad a la que se alcanzan sus diversas conclusiones. Sin embargo, la IA también está aumentando la precisión de esos datos de prueba.
En concreto, la IA utiliza sus algoritmos para crear casos de prueba relevantes mediante el análisis de los datos históricos de las pruebas, el comportamiento de los usuarios y los cambios de código. Esto ayuda a priorizar las pruebas según los impactos previstos. Y cuando la IA hace esas pruebas, se realizan más rápido y producen resultados más rápidos.
La IA incluso mejora la naturaleza y la calidad de las pruebas de regresión mediante el uso de métodos de detección de defectos y pruebas de autorreparación. Esto puede mantener las pruebas automatizadas funcionando bien, incluso en situaciones en las que el desarrollo continúa. En última instancia, la IA mejora las pruebas de regresión al mejorar la toma de decisiones y automatizar las tareas, lo que reduce los costes y acelera el tiempo de comercialización.
