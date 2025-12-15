Calidad de los datos

Asegúrese de que sus datos sirvan de base para la toma de decisiones en las que pueda confiar.

Ilustración de una mano sosteniendo gráficos y iconos de ideas flotantes

IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant de 2025 para soluciones de gestión de metadatos

Reconocido por su capacidad de ejecución e integridad de visión.

Visión general

Los datos de alta calidad son fundamentales para el éxito de su negocio. Gracias a las herramientas de calidad de los datos de IBM, podrá mitigar riesgos, tomar decisiones informadas y fomentar la innovación, al tiempo que garantizará el cumplimiento normativo y la confianza en sus datos en toda la empresa. Estas herramientas permiten a las organizaciones crear perfiles de datos completos, evaluar su calidad, identificar y localizar problemas antes de que afecten a la toma de decisiones.
Mejora de la toma de decisiones

Aumente la confianza en sus datos y permita que los líderes tomen decisiones basadas en hechos y no en suposiciones.

 
Conformidad con la normativa

Mantenga el cumplimiento normativo y las regulaciones del sector mediante un gobierno de datos coherente y capacidades de elaboración de informes.
eficiencia operativa

Ahorre tiempo y recursos al eliminar las tareas manuales de corrección de datos mediante flujos de trabajo automatizados y acelere la identificación de problemas de calidad de los datos al superponerlos con el linaje de datos.

 
Gestión proactiva del riesgo

Mitigue los riesgos empresariales con conocimientos en tiempo real sobre las deficiencias en la calidad de los datos.

Características

Ilustración de una red de IA compuesta por pantallas digitales y círculos que muestran una estructura interconectada
Limpieza y curación automatizadas de datos

Aproveche la automatización impulsada por IA para identificar y actualizar los perfiles de metadatos técnicos. Genere automáticamente comprobaciones de calidad de los datos basadas en las relaciones de claves primarias y externas detectadas, así como en los patrones de estabilidad históricos. Este proceso optimizado garantiza que todos sus datos reciban la atención necesaria, independientemente de su ubicación, y los prepara para su uso en IA y análisis en entornos híbridos y multinube.
Representación en 3D de redes neuronales conectadas a código binario

Monitorice los flujos de datos para garantizar que toda la información que entra en sus sistemas cumple con los estándares de calidad de la empresa.

Automatice la detección y resolución de las inconsistencias de los datos con flujos de trabajo inteligentes que aborden la causa raíz de los problemas. Identifique y resuelva las inconsistencias, los duplicados y los errores de todo su panorama de datos con la ayuda de algoritmos inteligentes y obtenga una mayor precisión. 

 
Representación abstracta en 3D de sistemas de datos estructurados

Mediante el uso de metadatos activos, las organizaciones pueden aplicar automáticamente controles de calidad de los datos con términos empresariales relevantes. Este enfoque reduce significativamente el esfuerzo manual necesario para monitorizar la calidad de los datos y garantiza el cumplimiento de los requisitos empresariales y específicos del ámbito.

Monitorice el cumplimiento de la calidad de los datos con respecto a las normas del SLA para centrar los esfuerzos de corrección donde más importan y mantener la eficiencia de sus equipos sin comprometer la integridad de su pipeline de datos.
Primer plano de las manos de una persona utilizando una tablet que muestra la interfaz del panel de control de la herramienta de datos

Aproveche la inteligencia artificial para evaluar la calidad de sus datos y adquirir conocimientos ejecutables sobre las áreas que pueden mejorarse. Mantenga un registro de la evolución de la calidad de sus datos a lo largo del tiempo para garantizar el cumplimiento normativo y facilitar la toma de decisiones.
Ilustración abstracta isométrica de múltiples bloques interconectados mediante vías neuronales

Conéctese a una amplia variedad de fuentes de datos, plataformas y aplicaciones para obtener una visión unificada del panorama de datos.
