Presentamos Auto DQ: automatización de la calidad de los datos a escala

15 de septiembre de 2025
Auto DQ (Data Quality Automation) cierra la brecha entre el contexto empresarial y la aplicación técnica, ayudando tanto a los proveedores de datos como a los usuarios no técnicos a automatizar la monitorización de la calidad de los datos con inteligencia, conciencia y escalabilidad.
Las empresas están invirtiendo mucho en iniciativas de datos e IA, pero el camino hacia el valor a menudo se ralentiza, o incluso se descarrila, por un desafío recurrente: la calidad de los datos.
Con el auge de las plataformas en la nube, los conjuntos de datos híbridos y los entornos normativos cada vez más complejos, las organizaciones gestionan más datos de más fuentes que nunca. Los líderes empresariales quieren información en la que puedan confiar, pero con demasiada frecuencia los datos que alimentan las iniciativas de análisis e inteligencia artificial son incompletos, inconsistentes o poco fiables.
Los analistas del sector estiman que la mala calidad de los datos cuesta millones a las organizaciones cada año, no solo en tiempo perdido, sino en toma de decisiones defectuosas, riesgos de cumplimiento y reducción de la confianza de los clientes. El problema ya no es solo técnico; es estratégico. Los datos de alta calidad se han convertido en la base de la ventaja competitiva.
Aunque la calidad de los datos siempre ha importado, garantizarla a escala es más difícil que nunca. Los enfoques tradicionales se basan en equipos que definen manualmente las reglas de calidad de los datos para cada conjunto de datos, columna y dominio. Esto funciona en entornos pequeños y controlados, pero falla cuando las organizaciones necesitan gobernar miles de tablas en varios dominios.
Para los administradores de datos y los analistas empresariales, el proceso no solo es lento, sino insostenible. La creación manual de reglas introduce errores humanos, tiene dificultades para capturar el contexto empresarial y no puede seguir el ritmo de los panoramas de datos que cambian rápidamente. El resultado: los problemas de datos pasan desapercibidos, lo que da lugar a informes erróneos, proyectos retrasados y pérdida de confianza en las iniciativas de análisis e IA.
Muchas herramientas de calidad de los datos existentes ofrecen capacidades de creación de reglas, pero siguen dependiendo en gran medida de la entrada. Suponen que los usuarios saben exactamente qué reglas aplicar, dónde aplicarlas y cómo codificar los requisitos específicos del dominio en lógica técnica. Esto crea un cuello de botella: los usuarios empresariales no tienen la experiencia técnica y los equipos técnicos no siempre tienen el conocimiento del dominio.
La brecha entre la intención empresarial y la ejecución técnica ha dejado a las organizaciones en apuros. Incluso cuando las reglas están definidas, escalarlas en todos los sistemas y mantenerlas alineadas con los términos comerciales y los requisitos de gobierno requiere mucho trabajo. La automatización ha estado ausente de la ecuación.
Por eso desarrollamos Auto DQ (Data Quality Automation): para cerrar la brecha entre el contexto empresarial y la aplicación técnica. Auto DQ ayuda tanto a los proveedores de datos como a los usuarios no técnicos a automatizar la supervisión de la calidad de los datos con inteligencia, conciencia del contexto y escalabilidad. Reduce el esfuerzo manual hasta en un 80 % al integrar los requisitos empresariales y del dominio directamente en el proceso.
Auto DQ está diseñado no solo para mejorar la eficiencia, sino para cambiar fundamentalmente la forma en que las organizaciones piensan sobre la calidad de los datos: de reactivo y manual a proactivo y automatizado.
Auto DQ introduce una nueva forma de garantizar la calidad de los datos a escala, mediante:
Al integrar la automatización en el corazón de la calidad de los datos, Auto DQ permite a las organizaciones:
La calidad de los datos ya no es solo un detalle técnico; es un facilitador empresarial. Con Auto DQ, las empresas pueden escalar sus procesos de calidad de los datos sin sacrificar la precisión ni la agilidad.
Lo que distingue a Auto DQ es su capacidad para combinar la automatización con el contexto empresarial. Aunque muchas herramientas ofrecen creación de perfiles o creación de reglas, Auto DQ utiliza conocimiento, términos del glosario y relaciones detectadas para generar comprobaciones significativas específicas del dominio automáticamente. No solo automatiza la creación de reglas; conecta las reglas directamente con el lenguaje y las necesidades de la empresa.
Esta convergencia de automatización, gobierno e inteligencia significa que la calidad de los datos ya no es un cuello de botella. En su lugar, se convierte en una capacidad integrada que evoluciona a medida que evolucionan sus datos y requisitos empresariales.
En una era en la que los datos fiables son la base de la IA, los análisis y la transformación digital, Auto DQ es un punto de inflexión. Al automatizar la calidad de los datos a escala, las organizaciones pueden desbloquear conocimientos más rápidos, mejorar el cumplimiento y tomar decisiones con confianza.
Explore Auto DQ en watsonx.data intelligence de forma gratuita