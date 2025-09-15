Presentamos Auto DQ: automatización de la calidad de los datos a escala

Las empresas están invirtiendo mucho en iniciativas de datos e IA, pero el camino hacia el valor a menudo se ralentiza, o incluso se descarrila, por un desafío recurrente: la calidad de los datos.

Con el auge de las plataformas en la nube, los conjuntos de datos híbridos y los entornos normativos cada vez más complejos, las organizaciones gestionan más datos de más fuentes que nunca. Los líderes empresariales quieren información en la que puedan confiar, pero con demasiada frecuencia los datos que alimentan las iniciativas de análisis e inteligencia artificial son incompletos, inconsistentes o poco fiables.

Los analistas del sector estiman que la mala calidad de los datos cuesta millones a las organizaciones cada año, no solo en tiempo perdido, sino en toma de decisiones defectuosas, riesgos de cumplimiento y reducción de la confianza de los clientes. El problema ya no es solo técnico; es estratégico. Los datos de alta calidad se han convertido en la base de la ventaja competitiva.