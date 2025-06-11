Hacer que los datos funcionen de manera más inteligente: novedades de IBM Cloud Pak for Data 5.2

Con la nueva versión de IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM ahora ofrece soporte nativo para IBM® Power Architecture, ampliando sus capacidades de gobierno de datos empresariales a una gama más amplia de entornos de infraestructura. Incluido en IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power permite a las organizaciones automatizar los procesos de gobierno de datos, garantizando la accesibilidad, la confianza, la seguridad y el cumplimiento de los datos, al tiempo que aprovecha el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas IBM Power. Las capacidades clave, como el enriquecimiento de metadatos empresariales, la gestión de artefactos de gobernanza, los espacios de trabajo de proyectos colaborativos, los catálogos centralizados y la conectividad segura a diversas fuentes de datos, son totalmente compatibles, lo que permite a las empresas unificar los flujos de trabajo de gobernanza y análisis en las plataformas x86 y Power.

Esta versión se alinea con los esfuerzos de modernización estratégica de IBM para ofrecer una base de datos coherente y preparada para la IA en entornos de nube híbrida. Aunque las características básicas están totalmente disponibles, algunas capacidades avanzadas, como calidad de los datos, el explorador de relaciones y el enriquecimiento semántico, no son compatibles con Power y están previstas para futuras actualizaciones. En general, esta expansión marca un paso significativo para permitir que las cargas de trabajo Power de misión crítica se beneficien del mismo catalogado de datos y herramientas de gobierno de nivel empresarial utilizadas en todo el ecosistema IBM Cloud Pak for Data.

Además, IKC ahora ofrece una mayor flexibilidad y visibilidad con ventanas de ejecución para trabajos de metadatos, vistas de relaciones indirectas en el lienzo del explorador y nombres para mostrar personalizables. Estas mejoras permiten a los usuarios comprender y controlar mejor su panorama de datos, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento y la seguridad. Al permitir que más usuarios participen en el gobierno, incluso con permisos de solo lectura, IKC fomenta una cultura de gobierno de datos más inclusiva y escalable, ayudando a las empresas a desbloquear conocimientos más profundos e impulsar decisiones más inteligentes.