Hacer que los datos funcionen de manera más inteligente: novedades de IBM Cloud Pak for Data 5.2

11 de junio de 2025
La última versión de IBM Cloud Pak for Data, la versión 5.2, incluye una serie de nuevas mejoras centradas en la usabilidad, el gobierno de datos y el rendimiento. Ayuda a las organizaciones a simplificar la gestión de datos, acelerar el acceso a la información y ofrecer resultados empresariales significativos.
Además, IBM Software Hub, que es la plataforma desacoplada en una versión anterior, ofrece una mayor flexibilidad en las opciones de implementación y gestión.
Las empresas se enfrentan a retos cada vez mayores, como silos de datos, herramientas obsoletas, conocimiento lento y crecientes riesgos de cumplimiento. Para seguir siendo innovadoras y tomar decisiones inteligentes, las organizaciones necesitan ahora más que nunca soluciones inteligentes y escalables.
IBM Cloud Pak for Data 5.2 continúa evolucionando como una plataforma unificada diseñada para simplificar cómo las organizaciones recopilan, organizan y analizan datos en entornos híbridos y multinube. Con su arquitectura modular y en contenedores, la plataforma permite a los equipos comenzar con lo esencial y escalar rápidamente, activando solo los servicios que necesitan. Ya sea aprovechando datos de confianza con Match 360, accediendo a datos distribuidos a través de la virtualización de datos, mejorando la gobernanza con IBM® Knowledge Catalog o analizando datos con Watson Studio, los clientes pueden crear una base de datos sólida para acelerar la IA y la analítica.
La versión 5.2 trae actualizaciones en estos servicios principales y más, impulsando aún más flexibilidad, rendimiento y conocimiento.
IBM® Match 360 presenta potentes mejoras para agilizar la gestión de datos, incluyendo herramientas mejoradas para la corrección de posibles tareas superpuestas, con una tabla de comparación mejorada y controles de corrección simplificados que ayudan a los administradores de datos a resolver con confianza las actualizaciones, y una pantalla centralizada de tipos de datos que permite a los ingenieros de datos configurar y gestionar todos los tipos de datos en un solo lugar, ofreciendo visibilidad y control completos sobre los tipos de atributos, entidades y relaciones, así como configuraciones de coincidencia personalizadas, todo desde una única interfaz intuitiva.
La virtualización de datos está evolucionando para satisfacer las crecientes demandas de las empresas modernas, ofreciendo nuevas y potentes características que mejoran la transparencia, la seguridad y el gobierno de los datos. Con la integración de linaje de datos automatizado MANTA, las organizaciones ahora pueden rastrear el recorrido completo de sus datos, entendiendo dónde se originan, cómo se mueven y dónde terminan. Esta visibilidad respalda un mejor cumplimiento, análisis de impacto y confianza en los datos. Además, la nueva funcionalidad "Enmascarar al leer" garantiza que los datos confidenciales estén protegidos incluso antes de que se procesen las consultas, lo que ayuda a las empresas a cumplir con las estrictas normas de privacidad y a mantener el rendimiento.
Reforzando aún más sus capacidades, la virtualización de datos ahora admite tablas de data lake Db2, reemplazando las tablas Hadoop heredadas para un acceso más eficiente a Cloud Object Storage. Este cambio simplifica la gestión de datos con una sintaxis SQL familiar y un rendimiento mejorado. Mientras tanto, la introducción de propiedades compartidas en los catálogos gobernados permite un gobierno coherente de los activos de datos en todos los entornos, agilizando el cumplimiento y la gestión de metadatos. Juntas, estas mejoras permiten a las empresas modernizar su infraestructura de datos manteniendo el control, la seguridad y la agilidad.
Con la nueva versión de IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM ahora ofrece soporte nativo para IBM® Power Architecture, ampliando sus capacidades de gobierno de datos empresariales a una gama más amplia de entornos de infraestructura. Incluido en IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power permite a las organizaciones automatizar los procesos de gobierno de datos, garantizando la accesibilidad, la confianza, la seguridad y el cumplimiento de los datos, al tiempo que aprovecha el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas IBM Power. Las capacidades clave, como el enriquecimiento de metadatos empresariales, la gestión de artefactos de gobernanza, los espacios de trabajo de proyectos colaborativos, los catálogos centralizados y la conectividad segura a diversas fuentes de datos, son totalmente compatibles, lo que permite a las empresas unificar los flujos de trabajo de gobernanza y análisis en las plataformas x86 y Power.
Esta versión se alinea con los esfuerzos de modernización estratégica de IBM para ofrecer una base de datos coherente y preparada para la IA en entornos de nube híbrida. Aunque las características básicas están totalmente disponibles, algunas capacidades avanzadas, como calidad de los datos, el explorador de relaciones y el enriquecimiento semántico, no son compatibles con Power y están previstas para futuras actualizaciones. En general, esta expansión marca un paso significativo para permitir que las cargas de trabajo Power de misión crítica se beneficien del mismo catalogado de datos y herramientas de gobierno de nivel empresarial utilizadas en todo el ecosistema IBM Cloud Pak for Data.
Además, IKC ahora ofrece una mayor flexibilidad y visibilidad con ventanas de ejecución para trabajos de metadatos, vistas de relaciones indirectas en el lienzo del explorador y nombres para mostrar personalizables. Estas mejoras permiten a los usuarios comprender y controlar mejor su panorama de datos, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento y la seguridad. Al permitir que más usuarios participen en el gobierno, incluso con permisos de solo lectura, IKC fomenta una cultura de gobierno de datos más inclusiva y escalable, ayudando a las empresas a desbloquear conocimientos más profundos e impulsar decisiones más inteligentes.
IBM también ha introducido nuevas y potentes características en Watson Studio y Watson Machine Learning que mejoran la productividad, la colaboración y la implementación de proyectos de IA.
Watson Studio ahora incluye un editor de documentos para crear y gestionar la documentación del proyecto, mejorando la alineación y la organización del equipo. También admite la importación y publicación de activos de watsonx en proyectos integrados en Git, lo que agiliza la reutilización de activos y el control de versiones. Mientras tanto, Watson Machine Learning permite la implementación de modelos utilizando el último tiempo de ejecución 25.1 y admite modelos entrenados con Spark 3.5, lo que ofrece un rendimiento, escalabilidad y compatibilidad mejorados.
Estas actualizaciones permiten a las empresas acelerar la innovación, reducir la complejidad y escalar las soluciones de IA de manera más eficaz.
Con IBM Cloud Pak for Data 5.2, las organizaciones obtienen una plataforma potente y flexible para unificar datos, mejorar el gobierno y acelerar los conocimientos impulsados por IA. Estos avances se traducen en una toma de decisiones más rápida, un riesgo reducido y una base más sólida para la innovación en la economía basada en datos actual.