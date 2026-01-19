Operaciones de negocio

¿Qué son los informes financieros?

Publicado el 19 de enero de 2026
Una mujer sentada frente a dos monitores en un escritorio
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Definición de informes financieros

Los informes financieros son el proceso contable que utilizan las empresas para comunicar datos financieros a las partes interesadas externas e internas. El proceso recopila datos como declaraciones de ingresos, gastos, activos, estados financieros y flujo de caja para mostrar el rendimiento financiero a lo largo del tiempo.  

Logo azul de analista de IDC

2026 IDC MarketScape

IBM nombrada líder en aplicaciones de planificación, presupuestación y previsión

El equipo de planificación y análisis financiero (FP&A) de una empresa utiliza los informes financieros para mantener los datos contables organizados, realizar un seguimiento de los pasivos corrientes y ofrecer una visión clara de su situación financiera. Los informes financieros también son cruciales para las proyecciones de rentabilidad, la previsión financiera y el cumplimiento, independientemente del sector o la función.

Las empresas están integrando software de información financiera para mejorar la precisión mediante análisis en tiempo real y permitir la toma de decisiones basada en datos. El software que implementa tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), puede automatizar los procesos y agilizar las tediosas tareas de presentación de informes, al tiempo que almacena de forma segura la información financiera.

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¿Por qué es importante la elaboración de informes financieros?

La elaboración de informes financieros es un proceso contable crucial para empresas de todos los tamaños. Un informe financiero, junto con sus componentes asociados, proporciona una visión clara de la salud financiera de la empresa.

Seguimiento de ingresos y gastos

Un objetivo clave de la información financiera es disponer de documentación de todos los ingresos/gastos o el coste de los bienes vendidos que entran y salen de una empresa.

Este proceso es necesario para una gestión eficaz de la deuda y ayuda a las partes interesadas con la asignación presupuestaria y las decisiones de gasto. El proceso proporciona a la empresa la documentación necesaria para realizar un seguimiento de los pasivos y los activos, lo que contribuye a garantizar la transparencia y la precisión.

Satisface los requisitos de cumplimiento

Dependiendo del sector, las empresas tienen diferentes requisitos de cumplimiento y leyes. La mayoría tiene al menos un stakeholder que requiere informes financieros periódicos.

Las empresas que cotizan en bolsa deben cumplir los requisitos de presentación de información de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), las normas del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y los requisitos de auditoría de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige por ley la presentación de informes financieros, y el incumplimiento de esta obligación puede acarrear graves consecuencias.

Apoya el análisis financiero

La información financiera es fundamental para la gestión interna, como seguir las prácticas de gestión del rendimiento empresarial, medir los KPI y calcular la compensación de los empleados. El proceso apoya la rendición de cuentas y proporciona datos en tiempo real a las personas de la empresa que toman decisiones estratégicas.

Gracias a los modernos programas de información financiera, las empresas pueden desarrollar modelos de datos, análisis y modelos financieros que les ayuden a evaluar los niveles de actividad actuales e impulsar su crecimiento a largo plazo.

Comunica tranquilidad

Un posible stakeholder, como un inversor o un socio, consultará los informes financieros de una empresa para decidir si quiere hacer negocios con ella o no. Los informes financieros son críticos para la empresa porque se evalúan continuamente.

Información general de producto

Utilice IBM® Planning Analytics para obtener una planificación de negocio integrada infundida con IA

Cree planes y previsiones fiables, precisos e integrados que impulsen mejores decisiones, sin tener que dedicar cada vez más tiempo a trabajar con hojas de cálculo.
Más información sobre el producto

Tipos de informes financieros

Una empresa puede elaborar una gran variedad de informes o estados financieros (también conocidos como información financiera) con diferentes finalidades. Son más fuertes cuando se agrupan en un paquete de informes o se utilizan para informes internos en paneles de control.

  • Balance: un balance es un estado financiero básico que se utiliza para evaluar la posición financiera de una empresa. Muestra lo que posee una empresa (activos), lo que debe (pasivos) y el capital de los accionistas. Una empresa normalmente hace un seguimiento de su balance trimestral y puede incluirse en los informes anuales. El balance también ofrece a los stakeholders una evaluación en tiempo real del estado financiero actual de la empresa y puede ayudar a determinar su patrimonio neto.
  • Cuenta de resultados: una cuenta de resultados, también conocida como cuenta de pérdidas y ganancias (P&L), muestra el rendimiento de una empresa mediante el establecimiento de ingresos, gastos, ingresos netos, ganancias y pérdidas durante un período de tiempo específico. La cuenta de pérdidas y ganancias proporciona perspectivas valiosas sobre cómo opera y gestiona una empresa en comparación con sus competidores del sector.
  • Estado del flujo de caja: el estado del flujo de caja es un resumen de las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. El estado muestra dónde se recibe y desembolsa el efectivo a través de las actividades operativas, las actividades de financiación y las inversiones. El estado del flujo de caja es esencial para comprender la salud financiera de una empresa y ayudar a los posibles inversores a evaluar la estabilidad general de la empresa.
  • Declaración del capital accionarial: una declaración del capital accionarial, normalmente una sección del balance de una empresa, explica cómo la propiedad de la empresa ha cambiado con el tiempo. Es una declaración del patrimonio neto o los beneficios retenidos de una empresa e informa de los cambios en el capital de los accionistas una vez pagadas todas las deudas. Sirve para indicar el estado financiero y se utiliza tanto a nivel externo como interno.
  • Panel de control financiero: un panel de control financiero se utiliza para la elaboración de informes internos. El panel de control es una herramienta digital que muestra los datos financieros de una organización de forma legible. Los sistemas financieros modernos se han vuelto más complejos y requieren grandes cantidades de datos para organizarlos y mantenerlos. Un panel de control financiero puede simplificar los datos mediante tablas y gráficos para ayudar a los stakeholders a tomar decisiones empresariales más rápido.
  • Panel de control del CFO: un panel de control del director financiero (CFO) es un panel de control financiero basado en roles específico para las necesidades de un líder financiero. El panel de control del CFO consolida los datos financieros clave y los KPI de todos los sistemas de una empresa, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y otros programas de contabilidad. Los informes típicos pueden ser cuentas por cobrar, facturación de cuentas por pagar y datos de nóminas.

Beneficios de los informes financieros

El proceso de elaboración de informes financieros es un componente crucial del éxito de una empresa. Si bien deben cumplirse los requisitos legales y la normativa vigente, los informes financieros también ofrecen los siguientes beneficios:

Identificar tendencias

A través de los procesos de elaboración de informes financieros, las empresas pueden revelar patrones de ingresos, gastos y rentabilidad a lo largo del tiempo. Al comparar periodos y analizar ratios financieros clave y otras métricas, una empresa puede detectar oportunidades emergentes y señales de alerta temprana.

Estas perspectivas ayudan a los responsables a elaborar previsiones presupuestarias, anticiparse a los cambios del mercado y tomar decisiones fundamentadas en datos objetivos en lugar de en suposiciones.
Optimizar las operaciones empresariales

Una información financiera precisa muestra cómo se mueven los recursos a través de la organización. Los directivos utilizan la información para evaluar el rendimiento financiero de la empresa, controlar los costes y asignar el capital donde genera los mayores rendimientos.

Los informes financieros respaldan las mejoras de los procesos y ayudan a los responsables de la toma de decisiones a alinear las operaciones diarias con los objetivos financieros generales.
Mejorar las relaciones con los business partners

Una información financiera clara fomenta la confianza y la transparencia entre inversores, prestamistas y proveedores.

Con transparencia sobre la salud financiera y el riesgo de una empresa, los stakeholders pueden tomar decisiones con confianza. La elaboración de informes coherentes también mejora la comunicación, apoya las negociaciones y refuerza la colaboración a largo plazo.
Monitorizar el flujo de caja

Los informes financieros rastrean las entradas y salidas de efectivo en tiempo real durante cualquier periodo del informe.

La visibilidad del estado del flujo de caja ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones, planificar los déficits y evitar las crisis de liquidez. Un control estricto del flujo de caja apoya tácticas presupuestarias sólidas y mantiene un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo.

Requisitos de los informes financieros

Los requisitos para la elaboración de informes financieros cambian con frecuencia y dependerán de la empresa y de si es pública o privada. Los organismos normativos más comunes son el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Consejo de Normas de Contabilidad Pública. Los estándares siempre cambian y se modifican para aumentar su precisión y utilidad.

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) actualizan con frecuencia sus normas para adaptarlas a los cambios introducidos por los organismos de normalización y para reflejar la situación económica actual. Fuera de Estados Unidos, las empresas se rigen por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Las empresas privadas tienen menos requisitos de informes financieros externos, pero aún así deben presentar estimaciones fiscales y presentar declaraciones anuales ante el IRS. Las empresas privadas más pequeñas se enfrentarán a necesidades específicas de información financiera según los prestamistas utilizados, pero siempre deben contar con procesos de gestión financiera sólidos.

La transparencia es clave para las empresas privadas y publicar informes financieros o invertir voluntariamente puede ser una táctica de marketing para generar interés.

Por el contrario, la SEC no solo exige informes financieros estrictos a las empresas públicas, sino que también las monitoriza. Los requisitos de información financiera de la SEC son numerosos, pero los más habituales son el formulario trimestral 10-Q, el formulario anual 10-K y el formulario 8-K para notificar acontecimientos imprevistos. Existen muchos otros requisitos en función de la disposición y la circunstancia.

Casos prácticos para la elaboración de informes financieros

Los informes financieros pueden utilizarse de diversas maneras, tanto para stakeholders internos como externos. A través de los informes financieros, una empresa puede contar su historia y ayudar a los inversores a comprender su estado y valoración actuales.

Informes externos

Este tipo de informe financiero comunica la información financiera de una empresa a los stakeholders como una forma de evaluar el estado y la viabilidad general de la empresa. Algunos de los principales casos de uso incluyen:

  • Cumplimiento normativo: una empresa debe seguir las normas regulatorias establecidas por la SEC y cumplir marcos como los Principios Contables Generalmente Aceptados de EE. UU. (GAAP) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
  • Investors: los estados financieros resultan útiles para los inversores actuales y potenciales que desean evaluar el rendimiento de una empresa.
  • Prestamistas y acreedores: los bancos y otras entidades crediticias utilizan el informe financiero para evaluar las solicitudes de préstamo y líneas de crédito de una empresa, así como para verificar su solvencia.
  • Business partners: una empresa que publica informes financieros ofrece transparencia y genera confianza entre sus business partners, como proveedores, clientes e inversores.
  • Fusiones y adquisiciones (M&A): disponer de informes financieros claros es crucial durante la actividad de M&A, ya que los stakeholders están evaluando una posible operación.

Informes internos

Los informes financieros son fundamentales para la gestión interna y el análisis del rendimiento. Los casos de uso de los informes financieros internos varían según la empresa, pero todos se orientan hacia un objetivo común, que es mantener la agilidad y fortalecer las operaciones estratégicas:

  • Análisis del rendimiento: el equipo directivo interno de una empresa puede utilizar los informes para analizar la rentabilidad por departamento o línea de productos y para medir los indicadores clave de rendimiento (KPI).
  • Flujo de caja: al monitorizar el flujo de efectivo que entra y sale, una empresa puede gestionar su liquidez y optimizar sus decisiones de capital circulante y gestionar la deuda.
  • Gestión de riesgos: el análisis de los informes financieros puede ayudar a las empresas a mitigar de forma proactiva los posibles riesgos empresariales y a monitorizar los retos del mercado.
  • Optimización operativa: los informes financieros ayudan a los equipos a identificar tendencias y detectar ineficiencias empresariales, lo que permite tomar mejores decisiones en cuanto a expansión o reducción.

Informes impulsados por IA

Las nuevas tecnologías impulsadas por la automatización de los procesos empresariales y la IA generativa en finanzas están cambiando el proceso tradicional de elaboración de informes financieros. Estas herramientas avanzadas han dado lugar a nuevos casos de uso en la elaboración de informes financieros que ponen de manifiesto su eficiencia y sus capacidades analíticas avanzadas.

  • Informes automatizados: La IA en las herramientas de FP&A puede extraer grandes cantidades de datos de toda la organización y consolidarlos en una plataforma segura, ayudando a garantizar un seguimiento financiero preciso y actualizaciones instantáneas.
  • Paneles de control en tiempo real: el software moderno de elaboración de informes financieros puede crear paneles de control en vivo con métricas clave en tiempo real, incluidas vistas inmediatas del flujo de caja, los ingresos y los gastos.
  • Análisis predictivo: algunos softwares de modelos de IA van más allá de los procesos de automatización tradicionales al utilizar datos históricos e indicadores de mercado para alimentar modelos de IA predictivos y análisis predictivos. Este proceso conduce a una planificación instantánea de escenarios y predicciones de tendencias.
  • Detección del fraude mejorada: los modelos de machine learning (ML) pueden analizar los patrones de las transacciones y detectar automáticamente actividades inusuales, lo que permite aplicar tácticas y estrategias proactivas para combatir el fraude.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Soluciones relacionadas
Planificación y análisis integrados de IA

Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.

 

         Explore Financial Planning Analysis
    Soluciones financieras de IBM con IA

    Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .

         Explore las soluciones financieras con IA
    Servicios de consultoría financiera

    Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.

         Explore los servicios de consultoría financiera
    Dé el siguiente paso

    Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.

    1. Explore IBM Financial Planning Analysis
    2. Explore las soluciones financieras con IA