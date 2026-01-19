¿Qué son los informes financieros?

Los requisitos para la elaboración de informes financieros cambian con frecuencia y dependerán de la empresa y de si es pública o privada. Los organismos normativos más comunes son el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Consejo de Normas de Contabilidad Pública. Los estándares siempre cambian y se modifican para aumentar su precisión y utilidad.

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) actualizan con frecuencia sus normas para adaptarlas a los cambios introducidos por los organismos de normalización y para reflejar la situación económica actual. Fuera de Estados Unidos, las empresas se rigen por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Las empresas privadas tienen menos requisitos de informes financieros externos, pero aún así deben presentar estimaciones fiscales y presentar declaraciones anuales ante el IRS. Las empresas privadas más pequeñas se enfrentarán a necesidades específicas de información financiera según los prestamistas utilizados, pero siempre deben contar con procesos de gestión financiera sólidos.

La transparencia es clave para las empresas privadas y publicar informes financieros o invertir voluntariamente puede ser una táctica de marketing para generar interés.

Por el contrario, la SEC no solo exige informes financieros estrictos a las empresas públicas, sino que también las monitoriza. Los requisitos de información financiera de la SEC son numerosos, pero los más habituales son el formulario trimestral 10-Q, el formulario anual 10-K y el formulario 8-K para notificar acontecimientos imprevistos. Existen muchos otros requisitos en función de la disposición y la circunstancia.



