Si bien es posible que haya aprendido sobre la inteligencia artificial (IA) generativa, es posible que no sepa lo que significa para el futuro de las finanzas y la contabilidad (F&A). Como su nombre indica, genera imágenes, música, voz, código, vídeo o texto, a la vez que interpreta y manipula datos preexistentes. Para los líderes de F&A, esto significa que puede tener la capacidad de transformar datos financieros, como informes de rendimiento empresarial, comentarios y narrativas. Aunque la adopción de la IA puede parecer desalentadora, la flexibilidad y escalabilidad de los modelos fundacionales emergentes acelerarán sin duda la adopción de la IA, ya que las empresas están capacitadas para poner la IA a trabajar en el núcleo estratégico de los procesos de F&A.
A medida que encuentre nuevas soluciones de IA generativa y modelos fundacionales de IA únicos para F&A, es posible que se sienta abrumado por todas las opciones. Será importante que sea selectivo y confíe en que el modelo que elija pueda acelerar eficazmente la adopción y reducir el tiempo de obtención de valor para su caso de uso de F&A en general.
Las narrativas de los informes financieros (así como los comentarios) desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar conocimientos significativos y una comprensión contextual del rendimiento financiero de una empresa. Los analistas financieros elaboran estas narrativas actualmente, pero este enfoque lleva mucho tiempo. Debemos transformarnos de los procesos manuales (que requieren un análisis meticuloso, el pensamiento crítico y habilidades de comunicación eficaces) a procesos con IA que agilicen y mejoren la eficiencia operativa.
Reconocemos que las empresas a menudo se enfrentan a varios retos a la hora de crear informes y descripciones, entre los que se incluyen:
A pesar de estos desafíos, estamos seguros de que la implementación estratégica de la IA generativa en F&A conducirá a mejoras en la productividad y agilizará las operaciones de F&A.
Por ejemplo, hemos ilustrado cómo la IA generativa puede mejorar los tiempos de ciclo al generar narraciones y comentarios de informes financieros. La figura 1 muestra los procesos financieros que podrían haber tardado casi dos semanas en completarse y la figura 2 muestra cómo estos procesos se aceleran con la aplicación de la IA generativa, lo que da como resultado comentarios en tiempo real y la generación de narrativas.
En lugar de buscar manualmente en una colección de activos F&A, puede aprovechar la IA y reducir el tiempo que tardaría en recopilar o investigar los conocimientos necesarios (como el rendimiento de una empresa en relación con sus competidores, las acciones clave a tomar, las posibles preguntas de los analistas y la respuesta de la empresa). La IA analiza estados financieros, notas, divulgaciones y otros datos aplicables, y luego traduce e interpreta los datos para proporcionar respuestas contextualizadas a sus preguntas. La figura 3 destaca los beneficios complementarios que proporciona la tecnología de IA conversacional.
El aprovechamiento de la IA generativa para escribir comentarios y narraciones que ayuden en la elaboración de informes financieros tiene varias ventajas, como:
Si bien la IA generativa y otras capacidades pueden estar listas ahora, le recomendamos que las aborde de manera holística y estratégica cuando sea posible, evaluando y explorando la pila tecnológica de IA generativa adecuada para implementar las tácticas de F&A más prometedoras junto con sus pares (es decir, tecnología de la información). La figura 4 ilustra una pila tecnológica (o arquitectura) preliminar para la IA generativa que tiene en cuenta las aplicaciones, los modelos y la infraestructura que debe tener en cuenta para implementar eficazmente estas nuevas capacidades en toda su organización de F&A.
A la hora de plantearse la implementación de la IA generativa en su departamento de finanzas y contabilidad, es fundamental comprender que esta tecnología no es una solución milagrosa. No resolverá todos sus problemas ni sustituirá la necesidad de experiencia humana. En lugar de eso, considérela como una herramienta que puede aumentar y mejorar las capacidades de su equipo de finanzas y contabilidad, lo que se traduce en un trabajo más eficiente, preciso y perspicaz, centrado en iniciativas estratégicas que aumentan el valor del negocio.
Para aumentar el valor empresarial, los profesionales de las finanzas y la contabilidad deben abordar la aplicación de la IA generativa con unos objetivos claros y una hoja de ruta bien definida. A continuación, mostramos algunas consideraciones importantes que nos han proporcionado nuestros expertos en la materia:
Cuando decida introducir e implementar la IA generativa a escala, el Centro de Excelencia de IBM para IA generativa le ayudará a elegir el kit de herramientas de IA adecuado para implementar de forma segura una IA de confianza y aprovechar la IA empresarial como IBM watsonx, un portfolio de productos de IA, modelos propios o de terceros (o incluso una combinación) basados en sus retos y objetivos empresariales únicos. Podemos ayudarle a crear una hoja de ruta estratégica para la transformación, de modo que la IA generativa pueda ofrecer un inmenso valor empresarial y mejorar la eficiencia operativa.
Explore más publicaciones de esta serie de blogs, El futuro de las finanzas con IA generativa, para obtener más información sobre cómo la IA generativa puede ayudar a los profesionales de F&A y agilizar y mejorar las funciones de F&A.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Ofrezca a su entidad financiera un servicio de atención al cliente que impulse la productividad y el crecimiento con IBM watsonx assistant.
Descubra cómo los ejecutivos del sector bancario están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva el rápido escalado de la IA generativa.