Aunque estos primeros casos y los resultados que han arrojado son muy prometedores, el trabajo que supone crear soluciones de IA generativa debe desarrollarse con cuidado y prestando atención crítica a los riesgos potenciales que conlleva, entre los que se incluyen:



Sesgo: al igual que con cualquier modelo de IA, los datos de entrenamiento influyen en los resultados que produce el modelo. Los modelos fundacionales se entrenan con grandes cantidades de datos recopilados de internet. En consecuencia, los sesgos que existen de forma inherente en los datos de Internet son recogidos por los modelos entrenados y pueden aparecer en los resultados que estos producen. Aunque existen formas de mitigar este efecto, las empresas deben contar con mecanismos de gobierno para comprender y abordar este riesgo.

Opacidad: los modelos fundacionales tampoco son totalmente auditables ni transparentes debido a la naturaleza “autosupervisada” del entrenamiento del algoritmo.

Alucinación: los LLM pueden producir “alucinaciones”, es decir, resultados que satisfacen una instrucción sintácticamente pero que son objetivamente incorrectos. Una vez más, las empresas deben contar con sólidos mecanismos de gobierno para mitigar este riesgo.

Propiedad intelectual: hay preguntas sin respuesta sobre las implicaciones legales y sobre quién puede poseer los derechos de los contenidos generados por modelos que se entrenan con material potencialmente sujeto a derechos de autor.

Seguridad: estos modelos son susceptibles de sufrir riesgos para los datos y la seguridad, incluidos los ataques de inyección de instrucciones.



Al participar en proyectos de IA generativa, los líderes empresariales deben asegurarse de implementar mecanismos sólidos de ética y gobierno de la IA para mitigar los riesgos implicados. Mediante la metodología IBM Garage, IBM puede ayudar a los líderes empresariales a evaluar cada iniciativa de IA generativa en función del riesgo y la precisión que debe tener el resultado. En la primera fase, los clientes pueden dar prioridad a los casos de uso internos dirigidos a los empleados, en los que el resultado es revisado por personas y no requiere un alto grado de precisión.



La IA generativa y los LLM introducen nuevos riesgos en el campo de la IA, y no pretendemos tener todas las respuestas a las preguntas que plantean estas nuevas soluciones. IBM Consulting se compromete a aplicar una introspección mesurada durante sus compromisos con las empresas, los gobiernos y la sociedad en general, y a garantizar una representación diversa de perspectivas a medida que encontramos respuestas a esas preguntas.



