Aprovechamos las mentes de nuestros propios expertos en F&A de IBM® Consulting, los que saben que la forma en la que ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos indica su capacidad para respaldar negocios futuros. Nuestros expertos en IBM Consulting están analizando a fondo la IA generativa para F&A y considerando la necesidad de equilibrar los riesgos . Somos conscientes de que los resultados dependerán de cómo se entrenen estos modelos (por profesionales de F&A junto con sus homólogos en tecnología de la información), y de que es posible que algunos modelos no sean capaces de comprender el contexto de ciertos conceptos de F&A, lo que podría dar lugar a resultados inexactos o engañosos.

Un informe reciente publicado por el Institute for Business Value (IBV) de IBM especifica acciones clave en respuesta a una de las siete apuestas propuestas. Una acción es implementar flujos de trabajo inteligentes seguros y basados en la IA para gestionar su empresa. El documento, que aborda la idea de que las disrupciones impulsadas por la tecnología se están acelerando (y que esto está impulsado por la IA generativa), recomienda que las organizaciones implementen estos flujos de trabajo impulsados por la IA, al tiempo que se aseguran de que su formación en IA sea transparente y esté abierta a la crítica continua. Sugiere que las organizaciones prioricen qué casos de uso de F&A deben aumentarse con sus nuevos modelos fundacionales, equilibrando la precisión, el riesgo, las expectativas de los stakeholders de F&A y el retorno de la inversión (ROI).

La promesa de la IA generativa en F&A es grande, como se indica en un estudio reciente de IBM que descubrió que los ejecutivos esperan que el 48 % del personal de sus organizaciones (incluido el 34 % del personal de finanzas) utilicen la IA generativa para aumentar sus tareas diarias en el el año que viene.