Cómo la IA generativa puede ayudar a los profesionales de las finanzas y la contabilidad

Maqueta de ciudad futurista hecha con piezas de ordenador

Tanto si es CFO, contable, analista financiero o business partner, la inteligencia artificial (IA) puede ayudarle a mejorar su estrategia financiera, aumentar la productividad y acelerar los resultados empresariales. Aunque pueda parecer futurista, avances como la IA generativa y la tecnología de IA conversacional pueden beneficiar al departamento de Finanzas y Contabilidad (F&A) ahora.

La tecnología de IA permite a los profesionales de las finanzas centrarse en actividades de mayor valor, como la planificación y el análisis estratégicos, en lugar de actividades manuales y transaccionales. La IA generativa permite tomar decisiones más rápidas y mejores basadas en datos, basadas en datos históricos, tendencias del mercado y el uso de modelos fundacionales de IA que identifican patrones y anomalías que los métodos de análisis tradicionales suelen pasar por alto. 

Apuesta (y veta) flujos de trabajo impulsados por IA

Aprovechamos las mentes de nuestros propios expertos en F&A de IBM® Consulting, los que saben que la forma en la que ayuda a las empresas a tomar decisiones basadas en datos indica su capacidad para respaldar negocios futuros. Nuestros expertos en IBM Consulting están analizando a fondo la IA generativa para F&A y considerando la necesidad de equilibrar los riesgos . Somos conscientes de que los resultados dependerán de cómo se entrenen estos modelos (por profesionales de F&A junto con sus homólogos en tecnología de la información), y de que es posible que algunos modelos no sean capaces de comprender el contexto de ciertos conceptos de F&A, lo que podría dar lugar a resultados inexactos o engañosos. 

Un informe reciente publicado por el Institute for Business Value (IBV) de IBM especifica acciones clave en respuesta a una de las siete apuestas propuestas. Una acción es implementar flujos de trabajo inteligentes seguros y basados en la IA para gestionar su empresa. El documento, que aborda la idea de que las disrupciones impulsadas por la tecnología se están acelerando (y que esto está impulsado por la IA generativa), recomienda que las organizaciones implementen estos flujos de trabajo impulsados por la IA, al tiempo que se aseguran de que su formación en IA sea transparente y esté abierta a la crítica continua. Sugiere que las organizaciones prioricen qué casos de uso de F&A deben aumentarse con sus nuevos modelos fundacionales, equilibrando la precisión, el riesgo, las expectativas de los stakeholders de F&A y el retorno de la inversión (ROI).

La promesa de la IA generativa en F&A es grande, como se indica en un estudio reciente de IBM que descubrió que los ejecutivos esperan que el 48 % del personal de sus organizaciones (incluido el 34 % del personal de finanzas) utilicen la IA generativa para aumentar sus tareas diarias en el el año que viene.

Tres consideraciones clave para la IA generativa

Nuestros expertos animan a los responsables de F&A a tener en cuenta estas consideraciones a la hora de aplicar esta nueva tecnología:

  • Sea un buen administrador de estos conocimientos financieros. Manténgase conectado a medida que los modelos de IA generativa comienzan a participar en el proceso, resumen y crean narrativas en torno al rendimiento financiero. La responsabilidad humana se volverá cada vez más crítica, especialmente considerando el ritmo al que algunos equipos de F&A implementarán la tecnología (ya sea como modelos únicos o integrados en las aplicaciones financieras cotidianas). Una capa humana de validación y una aprobación final en cada transacción o informe generado será clave. Considere cómo responderá a las preguntas que sus stakeholders podrían hacer sobre el contenido generado por IA.
  • Aplique el enfoque de control. La gestión de riesgos y los controles son imprescindibles en F&A. Aunque la precisión de estas soluciones sigue mejorando, será fundamental que los operadores sigan aplicando el enfoque de control a cada caso de uso que se evalúe. Deben sopesar los riesgos, la materialidad y la posible exposición financiera que podrían afectar a sus procesos. Los operadores deben observar y validar la precisión y la completitud de las entradas utilizadas, así como de las salidas generadas. Al igual que con la mayoría de las tecnologías emergentes, considere la posibilidad de correlacionar los casos de uso con sus matrices de control clave para anticipar su impacto.
  • La asociación empresarial interna es una necesidad. El análisis y la elaboración de informes serán una de las áreas más afectadas, y el nivel de soluciones de autoservicio se disparará en todas las empresas. Esto puede tentar a algunos líderes empresariales a confiar únicamente en asesores nuevos y aparentemente inteligentes con IA para tomar decisiones (y algunos pasarán por alto la capa de F&A o asumirán que la información proporcionada ya ha sido "examinada" por Finanzas). Puede resultar difícil generar alianzas entre Finanzas y otras unidades de negocio, por lo que conviene considerar qué stakeholders internos se verán afectados y planificar desde el principio cómo fomentar la confianza y la colaboración interna entre negocios.

Los profesionales de F&A de IBM Consulting pueden asociarse con usted a medida que despliega esta tecnología, compartiendo conocimiento y buenas prácticas a lo largo del camino. Solo en 2023, IBM Consulting ha interactuado con más de 100 clientes y ha completado docenas de compromisos infundiendo IA generativa junto con estrategias clásicas de IA de machine learning. Explore más publicaciones de esta serie de blogs, The Future of Finance with Generative AI, para obtener más información sobre cómo racionalizar y mejorar las funciones críticas de F&A y mejorar la eficiencia de las operaciones financieras con IA generativa.

 

