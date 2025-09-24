El modelado financiero se utiliza ampliamente en finanzas corporativas, banca de inversión, capital privado, investigación de capital y consultoría. Una empresa puede usarlo para evaluar la introducción de un nuevo producto o expandirse a un nuevo mercado. Un inversor podría utilizarlo para estimar el valor de una empresa antes de realizar una adquisición o inversión. Los prestamistas lo utilizan para evaluar si un prestatario puede cumplir con sus obligaciones de deuda. Las modelos también desempeñan un papel central en las fusiones y adquisiciones (M&A).

Los modelos se utilizan a menudo para ejecutar escenarios y análisis de sensibilidad para que los líderes puedan ver cómo los cambios en las variables clave afectan a los resultados. El objetivo es crear una herramienta que ayude en la toma de decisiones mediante la previsión de cómo podría funcionar un negocio o una inversión en diferentes escenarios. Este enfoque ofrece a las empresas, inversores y prestamistas una forma de anticiparse a los riesgos del mundo real y evaluar los rendimientos potenciales.

Los analistas financieros crean modelos financieros dentro de sus departamentos de finanzas corporativas o planificación y análisis financieros (FP&A). El proceso de modelado financiero comienza con datos históricos precisos. Esta información ayuda a explicar cómo funciona la empresa, cuáles son sus principales motores y cómo se conectan las diferentes partes de la empresa.

A partir de ahí, se hacen suposiciones sobre factores internos futuros como las ventas, el crecimiento de los clientes, la estructura de costes y los planes de inversión, así como sobre factores externos como las condiciones económicas, los tipos de interés y las normativas. Estas entradas alimentan los estados y calendarios proyectados.

Se utilizan hojas de cálculo como Microsoft Excel para vincular los estados financieros históricos con las suposiciones sobre el futuro. El resultado es un conjunto de proyecciones que estiman los futuros ingresos, costes, beneficios, flujo de caja y otras métricas clave, dependiendo de la función del modelo y de los objetivos del modelador.

El tipo más común de modelo financiero es el de tres estados, que vincula la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de caja. Los modelos más avanzados parten de esta base para incluir la valoración, el análisis de escenarios o la previsión bajo diferentes supuestos.

Un modelo financiero sólido depende de algo más que conocimientos técnicos de hojas de cálculo. Requiere un sólido conocimiento de contabilidad, finanzas y el negocio en sí, así como un buen análisis y buen juicio. Un buen modelo es preciso, flexible y más fácil de seguir. Muestra resultados, pero también proporciona conocimiento sobre lo que impulsa esos resultados.

Muchos profesionales de las finanzas mejoran estas habilidades realizando un curso de modelado financiero que combina la teoría con la práctica. Con la llegada de la inteligencia artificial (IA) al modelado financiero, las escuelas de negocios y los programas de formación están poniendo mayor énfasis en la ciencia de datos, el machine learning y la IA generativa. Estos esfuerzos tienen como objetivo preparar a los futuros analistas para trabajar junto con sistemas avanzados3.