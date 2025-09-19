El modelado financiero de IA se refiere al uso de inteligencia artificial y herramientas con IA para transformar la forma en que se analizan los datos financieros y se elaboran las previsiones.
El modelado financiero ha sido durante mucho tiempo una técnica estándar para proyectar el rendimiento futuro, incluidos los ingresos, los gastos y el flujo de caja. Forma parte del proceso de tres pasos de planificación, elaboración de presupuestos y previsiones para determinar y trazar los objetivos financieros a corto y largo plazo de una organización. Los modelos tradicionales dependen de actualizaciones manuales de hojas de cálculo y fórmulas estáticas.
Los sistemas con IA automatizan el tratamiento de los datos, aprenden de nuevas entradas y perfeccionan continuamente las proyecciones financieras. Por ejemplo, un modelo impulsado por IA puede evaluar los movimientos del mercado, los informes financieros corporativos o los indicadores económicos con rapidez y precisión, y luego actualizar las previsiones para reflejar los últimos conocimientos.
La velocidad es una de las principales ventajas de la IA en el modelado financiero. La IA reduce el tiempo dedicado a la recopilación y validación de datos. Puede manejar grandes conjuntos de datos en tiempo real y descubrir patrones que no son obvios para los analistas financieros humanos. Esta capacidad fortalece el análisis financiero y reduce el retraso que suele existir en los métodos de modelado tradicionales. También libera a los analistas del trabajo repetitivo y que consume mucho tiempo, lo que les permite centrarse en el análisis, la interpretación y la estrategia de datos de mayor valor.
La tecnología de IA también aporta una visión más profunda. Admite casos de uso como el análisis de escenarios y de sensibilidad, la asignación de capital, la planificación de inversiones, la evaluación de fusiones y adquisiciones (M&A) y la elaboración de informes reglamentarios. Los modelos de IA potencian las simulaciones hipotéticas en tiempo real que prueban cómo los cambios en la demanda, los precios o las perturbaciones externas podrían afectar a los resultados, ofreciendo una visión más amplia de los futuros posibles.
Otro beneficio es la capacidad de la IA para detectar riesgos. El 58 % de los CEO esperan que la IA tenga un impacto transformador en la mejora de la seguridad y la gestión de riesgos1. La IA en las finanzas puede buscar anomalías en los estados financieros o patrones comerciales inusuales que puedan sugerir fraude o inestabilidad. Al detectar a tiempo estas señales de alerta de la evaluación de riesgos, las entidades pueden tomar medidas preventivas. Este enfoque proactivo es más difícil de lograr con modelos estáticos.
Las innovaciones recientes, como la IA agéntica y la IA explicable (XAI), refuerzan este cambio. La IA agéntica lleva la automatización financiera un paso más allá al gestionar los flujos de trabajo de principio a fin. Puede planificar, ejecutar y adaptar las previsiones y, al mismo tiempo, dejar espacio a la supervisión humana. La XAI hace que los modelos complejos sean más transparentes al mostrar qué variables impulsan los resultados, una característica crítica en un sector altamente regulado.
Aun así, la IA no sustituye a la experiencia humana. Los modelos pueden heredar sesgos de los datos de los que aprenden y pueden producir resultados defectuosos cuando no se monitorizan de manera adecuada. Algunos siguen siendo difíciles de interpretar, especialmente cuando se crean con algoritmos avanzados de machine learning que funcionan como cajas negras. Todavía se necesitan modeladores expertos para aplicar el juicio empresarial y el contexto de formas que la IA no puede replicar, especialmente cuando se traducen los resultados de los modelos en decisiones del mundo real.
El uso de modelos financieros con IA permite a los equipos ser más previsores. Cuando se automatizan las tareas rutinarias, los analistas pueden ofrecer asesoramiento y conocimientos financieros más precisos y cambiar su función de informar sobre el pasado a diseñar la estrategia para el futuro.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La IA en las finanzas y el modelado financiero ha aportado nuevos niveles de velocidad y precisión a la toma de decisiones, alterando la forma en que compiten las empresas y cómo trabajan los analistas. Ha creado un cambio estructural en todos los mercados, ya que las instituciones que adoptan modelos impulsados por IA pueden moverse con mayor rapidez y precisión en sus previsiones.
Este cambio perturba los flujos de trabajo tradicionales. Muchas de las tareas repetitivas que antes realizaban los analistas júnior ahora están automatizadas, como la limpieza de datos o la ejecución de modelos estándar. Los profesionales de las finanzas se centran ahora en la interpretación, la estrategia y la supervisión en lugar de en la ejecución manual. Para las empresas, esta transición puede significar equipos más pequeños, pero también mayores expectativas de juicio analítico y conocimientos empresariales.
La IA también está redefiniendo la competencia. Las instituciones financieras con capacidades de IA más sólidas obtienen acceso a conocimientos con mayor rapidez y pueden actuar sobre ellos antes que sus rivales. A medida que grandes actores como JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley integran la IA en el modelado y otras áreas2, las empresas más pequeñas y las startups se enfrentan a la presión de adaptarse o corren el riesgo de quedarse atrás.
Las escuelas de negocios y los programas de formación están poniendo un mayor énfasis en la ciencia de datos, el machine learning y la IA generativa, preparando a los futuros analistas para trabajar junto a sistemas avanzados3. La alfabetización financiera incluye ahora la fluidez técnica y el gobierno de modelos.
La IA introduce tanto oportunidades como riesgos. Los modelos de IA avanzados pueden agilizar los procesos y mejorar la gestión de los riesgos, pero también crear dependencias de algoritmos complejos que no son transparentes de forma constante. El Consejo de Estabilidad Financiera afirma que, si bien la IA ofrece beneficios como la mejora de la eficiencia operativa, el cumplimiento de la normativa, los productos financieros personalizados y el análisis de datos avanzado, también puede amplificar ciertas vulnerabilidades del sector financiero4. Esto hace que la transparencia, la auditabilidad y el gobierno sean fundamentales para el papel de la IA en las finanzas.
La importancia de la IA en el modelado financiero está relacionada con su disrupción. Ayuda a producir mejores previsiones, pero también transforma las funciones y los flujos de trabajo a la vez que impulsa nuevas normativas. La IA está reconfigurando los modelos financieros, pero también cambiando el funcionamiento de las finanzas a todos los niveles.
El modelado financiero tradicional se basa en reglas. Los analistas crean modelos en Excel o herramientas similares, introducen supuestos y calculan resultados como previsiones, valoraciones o análisis de escenarios. Estos modelos son transparentes pero rígidos. Solo son tan buenos como los supuestos introducidos y tienen dificultades con la complejidad o los cambios rápidos.
El modelado financiero de IA está basado en datos y es adaptable. Utiliza herramientas y técnicas de IA para descubrir relaciones que podrían no ser obvias. Estos modelos mejoran continuamente con nuevos datos, lo que les permite adaptarse de forma más natural a los cambios del mercado y a los cambios en el rendimiento financiero.
Las tecnologías que impulsan el modelado financiero de IA incluyen:
IA agéntica: estos sistemas están diseñados para funcionar como "agentes" autónomos que pueden planificar, actuar y adaptarse hacia un objetivo en lugar de limitarse a producir un resultado. Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 20245.
En el modelado financiero, los agentes van más allá de la predicción para ocuparse de los flujos de trabajo de principio a fin. Por ejemplo, un agente responsable de la previsión de ingresos podría extraer de forma automática los últimos datos de ventas y marketing, ejecutar análisis de escenarios en diferentes condiciones económicas y actualizar un panel de control para los responsables de la toma de decisiones. En lugar de un único resultado, ofrece conocimientos y recomendaciones en evolución.
El papel de la IA agéntica aquí es de colaboración, no de sustitución. Los analistas siguen aportando la lógica financiera, interpretando los resultados y decidiendo la estrategia. Los agentes se encargan de la recopilación repetitiva de datos, el cálculo y la monitorización.
Herramientas de automatización: el RPA (automatización de procesos robóticos) y los pipelines de datos impulsados por IA alimentan los modelos financieros con actualizaciones en tiempo real, lo que reduce el tiempo dedicado a la recopilación y validación manuales de los datos.
IA explicable (XAI): la XAI se refiere a técnicas que hacen que los modelos de IA complejos sean más transparentes y comprensibles. En lugar de producir previsiones como resultados de caja negra, la XAI muestra qué variables han influido en la predicción y qué peso han tenido. Esta visibilidad es crítica en el ámbito financiero, donde los reguladores, los ejecutivos y las partes interesadas necesitan confiar y auditar la lógica detrás de las previsiones.
IA generativa: estos modelos pueden crear nuevos contenidos a partir de datos existentes. En el modelado financiero, la IA generativa centrada en las finanzas puede redactar informes de gestión, resumir los resultados de las previsiones o generar descripciones de escenarios que expliquen los resultados hipotéticos en un lenguaje sencillo. Esto ayuda a cubrir la brecha entre los resultados técnicos y la toma de decisiones. En una encuesta realizada a directores financieros, la realización de análisis financieros y la creación de previsiones fue el área en la que consideraron que la IA generativa tendría un mayor impacto6.
Machine learning (ML): algoritmos como los modelos de regresión, los árboles de decisión, los bosques aleatorios, la potenciación del gradiente y el deep learning se utilizan para realizar previsiones de ingresos, costes y movimientos del mercado. A diferencia de las fórmulas estáticas, el ML se recalibra continuamente en función de los nuevos datos de entrada, lo que lo hace valioso para la planificación financiera y la previsión durante la incertidumbre.
Procesamiento del lenguaje natural (PLN): este enfoque permite a la IA extraer conocimientos de fuentes de datos no estructurados como transcripciones de llamadas de resultados, archivos de la SEC e informes de noticias. Ayuda a los modelos a captar sentimientos o riesgos ocultos más allá de los datos numéricos.
Análisis predictivo: este proceso combina técnicas estadísticas, machine learning y datos históricos para realizar previsiones de posibles resultados. En el modelado financiero, el análisis predictivo mejora la planificación al proyectar las ventas, los costes o los riesgos antes de que se materialicen.
Modelos de previsión de series temporales: métodos como la media móvil integrada autorregresiva (ARIMA) y las redes neuronales de memoria larga a corto plazo (LSTM) pueden manejar datos financieros secuenciales para proyectar tendencias futuras del mercado a la vez que tienen en cuenta la estacionalidad y la volatilidad.
El valor de la IA en el proceso de modelado financiero se hace más claro cuando se comprende cómo funciona. He aquí un ejemplo paso a paso de una previsión de ingresos que muestra cómo fluyen los datos a través de un modelo de IA en comparación con un modelo tradicional:
En un modelo tradicional, los analistas descargan los estados financieros, los datos del mercado y los indicadores económicos, y luego los teclean o copian en hojas de cálculo. Con la IA, este paso está automatizado. Los pipelines de datos reúnen información estructurada como ventas y precios y elementos del balance junto con fuentes no estructuradas como comunicados de prensa, noticias o incluso reseñas de clientes. Las API y las herramientas de automatización mantienen los datos actualizados en tiempo real, lo que ayuda a garantizar que las previsiones se mantengan al día.
Los analistas humanos suelen dedicar horas a comprobar errores, subsanar lagunas y dar formato a hojas de cálculo. La IA acelera este proceso limpiando y estandarizando los datos de forma automática. Para el texto, el PLN puede convertir el lenguaje en características medibles, como puntuaciones de sentimiento, que influyen en las tendencias de los ingresos.
Los modelos tradicionales se basan en el juicio del analista sobre lo que importa, como el crecimiento de las ventas vinculado a la inversión en marketing, por ejemplo. La IA tiene una visión más amplia. Los algoritmos prueban muchas variables posibles para encontrar cuáles impulsan los ingresos. Podrían revelar, por ejemplo, que el tráfico del sitio web o la actividad de atención al cliente son tan importantes como el gasto en publicidad.
En lugar de introducir números en fórmulas fijas, la IA utiliza el machine learning. Métodos como la regresión, la potenciación del gradiente o incluso las redes neuronales profundas aprenden de los datos históricos de ingresos. Los modelos de series temporales, como las redes neuronales, pueden capturar patrones recurrentes como los picos de las temporadas vacacionales. Al mismo tiempo, el PLN puede aportar conocimientos procedentes de llamadas de resultados o noticias del mercado.
Un modelo tradicional se comprueba preguntándose si los supuestos parecen razonables. Los modelos de IA se comprueban estadísticamente, con métricas como el error medio absoluto que miden lo cerca que están sus predicciones de los resultados reales. Si el modelo no da el resultado esperado, se ajusta y se vuelve a entrenar.
Los modelos tradicionales suelen arrojar una única cifra basada en supuestos, por ejemplo, "se espera que los ingresos aumenten un 10 % este año". Los modelos de IA producen resultados más elaborados. Pueden crear múltiples escenarios e incluso probabilidades, como "hay una probabilidad del 65 % de que los ingresos se sitúen entre 92 y 100 millones de dólares".
Las hojas de cálculo tradicionales deben actualizarse manualmente cada vez que llegan nuevos datos. Los modelos de IA se actualizan de forma automática. Si se produce un cambio repentino, como una interrupción en la cadena de suministro o un cambio en la demanda de los consumidores, el modelo se adapta y actualiza la previsión casi al instante.
El modelado financiero de IA ofrece algo más que un cálculo numérico más rápido. Al remodelar la forma en que se recopilan, analizan y aplican los datos, desbloquea nuevas posibilidades para que los equipos financieros y las funciones de planificación y análisis financieros (FP&A) ofrezcan conocimientos, anticipen riesgos y orienten la estrategia. Estas ventajas incluyen:
Conocimientos más profundos a partir de datos no estructurados: el PLN permite a la IA utilizar las transcripciones de las llamadas de resultados, las noticias del mercado y el sentimiento de los clientes. Los modelos tradicionales ignoran en gran medida esta información. Este enfoque proporciona un contexto más rico para las previsiones.
Mejora del apoyo a las decisiones estratégicas: con el trabajo repetitivo gestionado por la IA, los equipos financieros se convierten en business partners más fuertes. Pueden dedicar más tiempo a interpretar los resultados y asesorar a los líderes en lugar de mantener hojas de cálculo. Este cambio ayuda a las empresas a optimizar los recursos y alinear las finanzas con una estrategia más amplia.
Procesos más rápidos y mayor eficiencia: la IA reduce el tiempo dedicado a tareas manuales como la introducción de datos, la validación y las actualizaciones de hojas de cálculo. Los analistas pueden centrarse en la estrategia mientras la IA automatiza los procesos repetitivos.
Mayor escalabilidad: el modelado financiero de IA puede manejar conjuntos de datos mucho mayores que las herramientas tradicionales. Esta ventaja lo hace adecuado para organizaciones complejas y globales que necesitan previsiones en tiempo real a nivel de organización.
Mayor precisión: los modelos tradicionales están limitados por supuestos fijos, pero los modelos de IA mejoran a medida que aprenden de nuevos datos. Pueden captar las condiciones cambiantes del negocio o del mercado, lo que conduce a previsiones más precisas y relevantes.
Planificación de escenarios más completa: la IA puede ejecutar miles de escenarios hipotéticos rápidamente, mostrando cómo cambian los resultados bajo diferentes supuestos. Esta ventaja permite a las empresas prepararse para la incertidumbre de una manera que los modelos estáticos no pueden, lo que permite a los líderes tomar decisiones más informadas.
Detección de riesgos más sólida: al escanear datos estructurados y no estructurados, la IA puede señalar anomalías, señales de fraude o signos tempranos de estrés financiero. Esta característica es una ventaja clave para la estabilidad y el cumplimiento normativo.
La adopción de la IA en el modelado financiero no está exenta de obstáculos. El 60 % de los CEO bancarios afirman que deben aceptar un riesgo significativo para aprovechar las ventajas de la automatización y mejorar la competitividad7. Comprender estos retos es esencial para equilibrar la innovación con la responsabilidad y la estabilidad a largo plazo.
Sesgo y equidad: si los datos históricos reflejan sesgos, el modelo de IA tiende a replicarlos e incluso amplificarlos. Reconocer el sesgo a tiempo es clave para estrategias de mitigación eficaces.
Coste y accesibilidad: crear y mantener modelos de IA requiere invertir en infraestructura, datos y talento. Las grandes empresas pueden gestionar esto con mayor facilidad, lo que deja a las más pequeñas en desventaja.
Ciberseguridad y privacidad de datos: los modelos de IA dependen de datos financieros y de clientes confidenciales. Proteger esta información de infracciones o usos indebidos es una preocupación constante.
Disponibilidad y calidad de los datos: los modelos de IA son tan buenos como los datos de los que aprenden. Los conjuntos de datos incompletos, inconsistentes o sesgados pueden producir previsiones engañosas.
Integración con el sistema heredado: los equipos financieros a menudo dependen de plantillas establecidas de ERP, contabilidad e informes. La integración de la IA en estos sistemas más antiguos puede ser costosa y técnicamente difícil.
Transparencia del modelo: muchas técnicas de machine learning funcionan como "cajas negras", lo que dificulta que los analistas, ejecutivos o reguladores comprendan cómo se generan las predicciones. Esta falta de transparencia plantea retos en materia de confianza y cumplimiento.
Dependencia excesiva de la automatización: si bien la automatización aumenta la eficiencia, puede llevar a los equipos a aceptar los resultados sin cuestionarlos. Sin una supervisión humana adecuada, esto aumenta el riesgo de que se cometan errores.
Cumplimiento de la normativa: las instituciones financieras deben cumplir normas estrictas de explicabilidad y auditabilidad. Los modelos de IA complejos a menudo no cumplen con estos requisitos, lo que plantea problemas de gobierno.
Falta de competencias: muchos profesionales de las finanzas no están formados en machine learning o ciencia de datos. Salvar esta brecha requiere nueva formación, estrategias de contratación y una adaptación cultural en los equipos de finanzas.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Escuche directamente a los expertos de IBM explicar cómo puede aprovechar la IA generativa para impulsar a su organización hacia una ventaja competitiva.
Descubra cómo los ejecutivos del sector bancario están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva el rápido escalado de la IA generativa.
Desbloquee el rendimiento financiero con los servicios integrales de consultoría financiera de IBM.
IBM Apptio es una familia de productos SaaS para el análisis y la gestión de costes de la infraestructura de TI local, los servicios de nube pública y el desarrollo de software.
Mejore la planificación financiera, la elaboración de presupuestos y las previsiones, y tome decisiones basadas en datos en toda su organización con IBM Planning Analytics.
1 5 mindshifts to supercharge business growth: Move from productivity to performance with agentic AI. IBM Institute for Business Value (IBV). 2025.
2 AI will reshape Wall Street. Here's how the industry's biggest firms, from JPMorgan to Blackstone, are adapting it. Business Insider. Actualizado el 31 de agosto de 2025.
3 Tomorrow’s financiers are learning to think like machines. Financial Times. 15 de junio de 2025.
4 The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. Financial Stability Board. 14 de noviembre de 2024.
5 Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI. Gartner. Octubre de 2024.
6 Put AI to work for finance and financial services. IBM Institute for Business Value (IBV). 2024.
7 2025 Global outlook for banking and financial markets. IBM Institute for Business Value (IBV). Publicado originalmente el 26 de enero de 2025.