¿Qué es la gestión financiera?

La gestión financiera se refiere al marco que una organización y sus líderes financieros utilizan para guiar la asignación de recursos, las decisiones de inversión y la eficiencia operativa. La gestión de la rentabilidad, la previsión presupuestaria y la toma de decisiones son los procesos que componen la gestión financiera de una organización.
La gestión financiera abarca todo lo que afecta al estado financiero y la sostenibilidad de la organización. Incluye la monitorización diaria del flujo de caja, la orientación de las decisiones de elaboración de informes financieros y todo lo demás.
La mayoría de las grandes organizaciones dedicarán todo un equipo financiero, dirigido por un director financiero (CFO), un jefe de finanzas o alguien con un título similar, para gestionar todas las responsabilidades financieras.
Las organizaciones modernas están recurriendo a tecnologías nuevas y emergentes como la inteligencia artificial (IA) en la planificación y análisis financieros (FP&A) y la automatización de las finanzas para obtener conocimiento en tiempo real sobre el rendimiento financiero. Estas organizaciones también están utilizando software de contabilidad y plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) para racionalizar las funciones financieras en un único sistema de gestión financiera.
Según una reciente investigación del IBM Institute for Business Value, el 53 % de los ejecutivos ya emplean la automatización en el análisis financiero y la elaboración de informes de gestión.
A través de tecnologías más avanzadas como la IA agéntica, los agentes de IA especializados en modelos financieros pueden digerir datos históricos para construir modelos predictivos, lo que permite realizar previsiones más precisas de los resultados. Estos avances no solo mejoran la precisión de las previsiones, sino que también permiten a los profesionales de las finanzas y a los CFO centrarse en mitigar los riesgos financieros y las incertidumbres de las predicciones.
La gestión financiera influye directamente en casi todos los aspectos del rendimiento de una organización y en su estrategia presupuestaria global. No se limita a llevar los libros y los balances. El objetivo de la gestión financiera es ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. Estos objetivos pueden incluir el seguimiento de la liquidez y el flujo de caja, maximizar los beneficios y desarrollar escenarios financieros.
Es probable que un gestor financiero tenga experiencia como analista financiero y, por lo general, forme parte de un equipo de profesionales financieros. Aunque las organizaciones más pequeñas pueden depender de un equipo más limitado, suele haber al menos un gestor financiero dedicado a dirigir la estrategia de capital y gestionar las relaciones financieras.
A veces, una organización puede utilizar un enfoque de gestión del rendimiento empresarial (BPM) para gestionar y monitorizar el rendimiento empresarial junto con el rendimiento financiero.
Estas son las cuatro responsabilidades principales de un equipo de gestión financiera:
La gestión financiera influye en todos los aspectos de una organización. Cada departamento se beneficia de un enfoque específico respaldado por expertos especializados.
Aunque muchas áreas de la gestión financiera se superponen, es importante entender el enfoque individual de cada una. Las áreas clave de la gestión financiera incluyen:
La gestión financiera es crítica porque permite a una organización ser honesta sobre cómo sus objetivos financieros se alinean con el dinero que entra y sale del negocio. Los equipos de gestión financiera abordan los problemas más críticos que una organización podría afrontar (a veces fuera de su control) y crean un plan de contingencia para gestionar esos escenarios.
La gestión financiera y el software de gestión financiera también pueden ayudar a las organizaciones a crear sistemas para gestionar el dinero e impulsar el crecimiento a largo plazo. La nueva era de la gestión financiera incluso utiliza el poder de IA generativa (IA gen) a través de la gestión financiera en la nube.
Los modelos de IA generativa pueden analizar en tiempo real tendencias de mercado e indicadores económicos y van más allá de la automatización para proporcionar conocimiento inmediato basado en datos. Los CFO se alimentan de conocimientos y datos para entender qué apuestas tienen más probabilidades de dar resultados.
Mediante el uso de la IA generativa, los CFO y sus equipos comprenden qué apuestas tienen más probabilidades de convertirse en resultados. Pero el éxito depende de la rapidez con la que las finanzas pueden convertir los datos en conocimientos accionables.
Según una investigación del Institute for Business Value de IBM, la mayor parte del valor empresarial derivado del uso de FinOps o la gestión financiera para las inversiones basadas en la nube en la transformación de la nube proviene de la innovación y la mejora de la resiliencia. El informe también muestra que las organizaciones que utilizan modelos FinOps con IA informan de un ahorro de costes superior al 20 %.
La gestión financiera eficaz está evolucionando y requiere una planificación estratégica para mover a una organización a una posición proactiva y rentable.
La gestión financiera generalmente se divide en diferentes categorías de decisiones, dependiendo de dónde las organizaciones buscan invertir recursos y cómo financiar la operación. Las categories están interconectadas, pero representan cómo las elecciones financieras individuales afectan a una posición financiera más amplia.
La gestión del capital circulante puede garantizar que las organizaciones tengan suficientes activos a corto plazo para cumplir con sus obligaciones a corto plazo mediante la gestión del efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar y por pagar. Los responsables financieros se encargan de ajustar políticas y procedimientos para mejorar la eficiencia y reducir la presión financiera.
Ejemplo: una empresa manufacturera mediana desea revisar su capital circulante para mejorar la liquidez y reducir los costes de financiación. Lo primero que hace el equipo financiero es analizar el ciclo de conversión de efectivo (CCC). Descubren que los días de inventario son demasiado altos. Para abordar esta cuestión, los gerentes de finanzas implementan un nuevo enfoque de inventario para entregar más rápido y reducir el exceso de stock.
La elaboración de presupuestos de capital es un proceso de gestión financiera utilizado para analizar y priorizar proyectos a gran escala. Estas iniciativas son las que requieren una financiación significativa y deben evaluarse antes de seguir adelante. El propósito del proceso es proporcionar un marco y una evaluación respaldada por datos sobre la mejor manera de utilizar el capital de la organización dentro de los límites del proyecto propuesto.
Ejemplo: una empresa minorista está evaluando si invertir en un nuevo almacén. El equipo financiero estima cuánto costará el proyecto y calcula métricas financieras, como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Tras completar esos análisis, la empresa aprueba la inversión en el almacén o decide aprobarla según los costes previstos.
Este tipo de gestión financiera se refiere al uso tanto de deuda como de capital para financiar los activos y las operaciones de una organización. Por ejemplo, si los tipos de interés son bajos, a veces endeudarse es la mejor opción. Por otra parte, una organización podría considerar la posibilidad de invertir fondos de capital privado, vender activos o, a veces, vender acciones.
Ejemplo: una empresa tecnológica busca expandir sus operaciones y debe decidir cómo financiar ese crecimiento. La gestión financiera analiza su estructura de capital y considera utilizar una combinación de deuda y capital.
La empresa podría considerar emitir capital en forma de bonos a largo plazo para beneficiarse de los tipos de interés bajos, proporcionando beneficios deducibles de impuestos. La empresa también podría recaudar dinero emitiendo nuevas participaciones. Este enfoque equilibrado mantiene la relación deuda-capital de la empresa en un nivel manejable.
El minorista omnicanal Landmark Retail es un ejemplo real de cómo una solución de gestión financiera puede revolucionar el proceso de elaboración de presupuestos de una organización.
Como uno de los mayores minoristas de Oriente Medio y Norte de África (MENA), India y el Sudeste Asiático (SEA), la empresa evolucionó hasta convertirse en una potencia de 2200 tiendas en 21 países.
Debido a su crecimiento, el equipo de planificación y análisis financiero de Landmark Retail se enfrentaba a retos al intentar gestionar múltiples procesos financieros. La empresa recurrió a IBM® Planning Analytics para agilizar el proceso de elaboración de presupuestos
"Con esta herramienta, Landmark Retail pudo mejorar sus análisis empresariales y obtener perspectivas perspicaces que a menudo se pasan por alto cuando se utilizan métodos tradicionales de elaboración de presupuestos basados en hojas de cálculo. La herramienta facilitó sin esfuerzo la elaboración de presupuestos con un enfoque de base cero, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo, ya que poseía todos los datos históricos necesarios", según Gopal Chandak, líder de FP&A en Landmark.
La empresa experimentó una transformación excepcional, lo que resultó en una reducción del 75 % en el tiempo dedicado por los empleados, agregó Chandak. También mejoraron el gobierno y la transparencia entre diferentes marcas y países, liberando a los empleados para un análisis empresarial más estratégico.
Landmark Retail es solo un ejemplo de la importancia de las soluciones y los procesos de gestión financiera y del impacto que pueden tener en la forma en la que una organización gestiona sus finanzas.
