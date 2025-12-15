¿Qué es la gestión financiera?

La gestión financiera abarca todo lo que afecta al estado financiero y la sostenibilidad de la organización. Incluye la monitorización diaria del flujo de caja, la orientación de las decisiones de elaboración de informes financieros y todo lo demás.

La mayoría de las grandes organizaciones dedicarán todo un equipo financiero, dirigido por un director financiero (CFO), un jefe de finanzas o alguien con un título similar, para gestionar todas las responsabilidades financieras.

Las organizaciones modernas están recurriendo a tecnologías nuevas y emergentes como la inteligencia artificial (IA) en la planificación y análisis financieros (FP&A) y la automatización de las finanzas para obtener conocimiento en tiempo real sobre el rendimiento financiero. Estas organizaciones también están utilizando software de contabilidad y plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) para racionalizar las funciones financieras en un único sistema de gestión financiera.

Según una reciente investigación del IBM Institute for Business Value, el 53 % de los ejecutivos ya emplean la automatización en el análisis financiero y la elaboración de informes de gestión.

A través de tecnologías más avanzadas como la IA agéntica, los agentes de IA especializados en modelos financieros pueden digerir datos históricos para construir modelos predictivos, lo que permite realizar previsiones más precisas de los resultados. Estos avances no solo mejoran la precisión de las previsiones, sino que también permiten a los profesionales de las finanzas y a los CFO centrarse en mitigar los riesgos financieros y las incertidumbres de las predicciones.