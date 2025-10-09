¿Qué es la gestión financiera en la nube?

Aunque las organizaciones pueden usar CFM para reducir los costes en la nube, la estrategia también promueve una mayor capacidad de innovación, mejor seguridad y resiliencia, una velocidad acelerada de comercialización y más.

Para 2027, se estima que el 90 % de las empresas utilizarán un entorno de cloud híbrido (una infraestructura de TI unificada que combina servicios y componentes públicos, privados y locales), según Gartner. Este enfoque brinda a los equipos la flexibilidad de aprovisionar y escalar recursos bajo demanda, acelerando los flujos de trabajo y promoviendo la independencia. Por ejemplo, los departamentos pueden añadir o eliminar servicios con unos pocos clics.

Sin embargo, los entornos de nube complejos también dificultan el seguimiento de los gastos y las operaciones, lo que puede dar lugar a costes descontrolados, brechas de seguridad, problemas de incompatibilidad y otras dificultades. Las facturas de la nube mensuales de algunas grandes empresas contienen ahora cientos de millones de líneas de pedido, suficientes para romper una plataforma de hojas de cálculo tradicional.

Sin una estrategia integral para analizar estas métricas, las empresas pueden tener dificultades para tomar decisiones rentables. Por ejemplo, si no existen mecanismos de transparencia de costes, es posible que una organización no pueda encontrar el origen de un pico de uso inusual, lo que resulta en un proceso de solución de problemas costoso y lento.

Las ineficiencias de la nube son un problema creciente: Gartner predice que el gasto mundial en la nube pública alcanzará los 723 400 millones de dólares en 2025, lo que supone un salto aproximado del 21 % con respecto a 2024. Mientras tanto, las organizaciones informan de que alrededor del 24 % de su gasto en software en la nube acaba desperdiciándose, lo que recorta los presupuestos de innovación, infraestructura y seguridad.

CFM tiene como objetivo reducir estos riesgos con estrategias sólidas de gobierno y supervisión (como monitorización y aplicación centralizadas, marcos de responsabilidad financiera y alertas automatizadas), al tiempo que aprovecha la naturaleza dinámica y adaptable de los entornos híbridos y multinube modernos. El marco también fomenta la colaboración entre TI, finanzas y operaciones empresariales, ayudando a garantizar que cada departamento esté alineado en torno a un conjunto compartido de resultados empresariales y objetivos financieros.

Las estrategias de CFM permiten a las organizaciones anticipar con antelación cómo las nuevas iniciativas o programas podrían afectar al uso de la nube, en lugar de esforzarse por responder después de los hechos. Con una comprensión clara del funcionamiento de su entorno de nube, los equipos pueden tomar decisiones informadas: escalar los recursos de forma proactiva, gestionar los costes y responder a los errores con mayor agilidad y confianza.