¿Qué es la gestión financiera en la nube?

Aunque las organizaciones pueden usar CFM para reducir los costes en la nube, la estrategia también promueve una mayor capacidad de innovación, mejor seguridad y resiliencia, una velocidad acelerada de comercialización y más.
Para 2027, se estima que el 90 % de las empresas utilizarán un entorno de cloud híbrido (una infraestructura de TI unificada que combina servicios y componentes públicos, privados y locales), según Gartner. Este enfoque brinda a los equipos la flexibilidad de aprovisionar y escalar recursos bajo demanda, acelerando los flujos de trabajo y promoviendo la independencia. Por ejemplo, los departamentos pueden añadir o eliminar servicios con unos pocos clics.
Sin embargo, los entornos de nube complejos también dificultan el seguimiento de los gastos y las operaciones, lo que puede dar lugar a costes descontrolados, brechas de seguridad, problemas de incompatibilidad y otras dificultades. Las facturas de la nube mensuales de algunas grandes empresas contienen ahora cientos de millones de líneas de pedido, suficientes para romper una plataforma de hojas de cálculo tradicional.
Sin una estrategia integral para analizar estas métricas, las empresas pueden tener dificultades para tomar decisiones rentables. Por ejemplo, si no existen mecanismos de transparencia de costes, es posible que una organización no pueda encontrar el origen de un pico de uso inusual, lo que resulta en un proceso de solución de problemas costoso y lento.
Las ineficiencias de la nube son un problema creciente: Gartner predice que el gasto mundial en la nube pública alcanzará los 723 400 millones de dólares en 2025, lo que supone un salto aproximado del 21 % con respecto a 2024. Mientras tanto, las organizaciones informan de que alrededor del 24 % de su gasto en software en la nube acaba desperdiciándose, lo que recorta los presupuestos de innovación, infraestructura y seguridad.
CFM tiene como objetivo reducir estos riesgos con estrategias sólidas de gobierno y supervisión (como monitorización y aplicación centralizadas, marcos de responsabilidad financiera y alertas automatizadas), al tiempo que aprovecha la naturaleza dinámica y adaptable de los entornos híbridos y multinube modernos. El marco también fomenta la colaboración entre TI, finanzas y operaciones empresariales, ayudando a garantizar que cada departamento esté alineado en torno a un conjunto compartido de resultados empresariales y objetivos financieros.
Las estrategias de CFM permiten a las organizaciones anticipar con antelación cómo las nuevas iniciativas o programas podrían afectar al uso de la nube, en lugar de esforzarse por responder después de los hechos. Con una comprensión clara del funcionamiento de su entorno de nube, los equipos pueden tomar decisiones informadas: escalar los recursos de forma proactiva, gestionar los costes y responder a los errores con mayor agilidad y confianza.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La gestión de costes en la nube es una estrategia tradicional que se ocupa principalmente de gestionar y reducir el gasto en la nube. Prioriza la visibilidad y la elaboración de informes de costes, el etiquetado de recursos y los métodos de asignación de costes, como el reembolso y la viabilidad completa de gastos, para ofrecer a las organizaciones una visión completa de sus gastos en la nube. Sin embargo, no se centra principalmente en los cambios culturales en toda la empresa. Un término relacionado, optimización de costes en la nube, se refiere a las acciones que una empresa toma en respuesta a su estrategia de gestión de costes en la nube.
Construido sobre los cimientos de la gestión de costes en la nube, CFM tiene un alcance más amplio y es más resistente a las complejidades de los entornos de multinube e híbridos. En lugar de reaccionar a las facturas de nube, CFM anticipa el uso de nube por adelantado con previsiones, modelos estadísticos y otras técnicas. Si bien reducir los gastos en la nube puede ser un objetivo, CFM también se centra en maximizar el valor empresarial, mejorar la responsabilidad y fomentar la comunicación entre equipos. Muchas empresas adoptan un marco CFM durante el proceso de migración a la nube, cuando una organización mueve sus datos y servicios de un centro de datos en las instalaciones a la nube, o como parte de una estrategia de transformación digital en toda la organización.
Un tercer enfoque llamado operaciones financieras (FinOps) comparte una superposición significativa con CFM. FinOps puede considerarse una variante moderna de CFM que pone tanto énfasis en alinear la cultura de la empresa en torno a prácticas eficientes como en los aspectos técnicos de las operaciones en la nube. FinOps en sí está inspirado en DevOps: de la misma manera que DevOps revolucionó el desarrollo de software al romper los silos y aumentar la agilidad, FinOps busca maximizar el valor comercial de la nube al reunir a profesionales de tecnología, negocios y finanzas bajo un conjunto compartido de procesos.
Otra diferencia es que, mientras que el CFM se deriva de múltiples perspectivas y filosofías de gestión, las buenas prácticas de FinOps están estandarizadas y se promueven a través de la FinOps Foundation, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2019. La organización utiliza un modelo de madurez para evaluar el progreso de las empresas en la adopción de los principios de FinOps, con referencias y orientación sobre cómo mover en cada etapa. Sin embargo, a medida que la adopción de la nube se vuelve más omnipresente entre las grandes empresas, los líderes de TI utilizan cada vez más los términos FinOps y CFM indistintamente, a pesar de las sutiles diferencias.
Los marcos de gestión financiera en la nube se basan en múltiples estrategias superpuestas para hacer un seguimiento de los gastos en la nube, identificar los patrones de uso, maximizar la rentabilidad de la inversión y anticipar los escenarios futuros.
Las estrategias de CFM tienen como objetivo concienciar a las empresas de los mecanismos que impulsan los costes y mantenerlos bajo control de forma proactiva. Las herramientas de visibilidad fomentan la responsabilidad al permitir que los equipos realicen un seguimiento más sencillo para determinar si están cumpliendo con los objetivos de uso y gasto. Por ejemplo, si gastan de más durante un trimestre en particular, pueden identificar rápidamente qué servicios o recursos son responsables.
Las empresas dependen de múltiples herramientas y métodos para rastrear y gestionar los costes:
Una vez que las organizaciones obtienen una visión completa del uso de sus recursos, pueden recurrir a herramientas de gestión de costes y modelos de precios para equilibrar el ahorro con el rendimiento y la escalabilidad.
En el contexto de CFM, el proceso de redimensionamiento implica ajustar la escala y el tipo de los recursos de nube fijos (como el almacenamiento, los límites de procesamiento, las instancias de bases de datos o los componentes de red) disponibles para los stakeholders para que se ajusten a sus cargas de trabajo. Al analizar las tendencias de uso históricas, los equipos pueden limitar el riesgo de aprovisionamiento excesivo o insuficiente involuntario de recursos.
Las empresas pueden utilizar la automatización para escalar el tamaño y el número de recursos disponibles en tiempo real utilizando métricas que analizan los patrones de demanda y carga de trabajo. Esto ayuda a garantizar que los equipos o los clientes no se apresuren a obtener recursos mientras completan los proyectos. Al mismo tiempo, reduce el gasto innecesario al recortar recursos que ya no se utilizan.
Algunos proveedores de servicios en la nube ofrecen planes de ahorro que permiten a las empresas comprar una cantidad determinada de recursos durante un período determinado (a menudo de 1–3 años) con un descuento significativo. Si se implementan cuidadosamente, los planes de ahorro pueden reducir los gastos generales en la nube al limitar la dependencia de un uso bajo demanda más costoso.
Los casos reservados son como planes de ahorro, excepto que se aplican a las instancias (configuraciones del servidor) en lugar de al uso informático por horas. Este enfoque es menos flexible que los planes de ahorro, por lo que es ideal para escenarios de uso predecibles y estables.
Las empresas pueden reclamar la capacidad sobrante de un proveedor de servicios en la nube a un precio con un gran descuento a través de instancias puntuales. Esta opción conlleva un riesgo porque los proveedores podrían redirigir la computación a otros clientes con poca antelación, provocando interrupciones inesperadas del servicio. Como resultado, este enfoque es el más adecuado para tareas tolerantes a fallos, como el procesamiento por lotes y el análisis de big data.
Las empresas pueden mejorar la rentabilidad escalando los recursos de acuerdo con una hora, fecha o ubicación concretas. Por ejemplo, un sitio de comercio electrónico podría aumentar la capacidad del servidor en los Estados Unidos durante un día festivo local para adaptarse a la afluencia de tráfico de clientes.
Hacer que los equipos rindan cuentas de sus propios costes en la nube puede motivarlos a trabajar de manera más eficiente y priorizar la sostenibilidad. Una estrategia de viabilidad completa de gastos envía facturas a los equipos con una cuenta detallada de los recursos en la nube que utilizaron. El reembolso va un paso más allá al exigir a los equipos que paguen estas facturas con sus propios fondos.
Una infraestructura en la nube demasiado compleja puede introducir ineficiencias y redundancias, lo que dificulta la planificación precisa de la capacidad. Por ejemplo, los programas retirados pueden desviar recursos de los proyectos actuales mucho después de que se hayan vuelto inactivos.
Para reducir el desperdicio, las empresas pueden utilizar herramientas de detección de anomalías, a menudo impulsadas por machine learning, para ayudar a identificar signos de desperdicio.
A muchas organizaciones no solo les preocupa el gasto en la nube en este momento, sino que también quieren prepararse para escenarios futuros. La previsión implica estudiar el uso de la nube en los meses anteriores, aislar los factores que contribuyen o restan valor a los objetivos empresariales y optimizar el presupuesto y la infraestructura para adaptarse a escenarios futuros.
Para tener en cuenta incertidumbres como las condiciones del mercado o las interrupciones en todo el sector, las empresas pueden simular múltiples resultados y coordinar planes de contingencia para cada uno. Los modelos predictivos también pueden anticipar el coste de las nuevas cargas de trabajo netas, de modo que las organizaciones puedan prepararse para los próximos cambios en los servicios provocados por las nuevas inversiones en la nube.
Los marcos CFM eficaces suelen incorporar medidas de protección y estrategias de aplicación exhaustivas, de modo que los equipos puedan actuar de forma independiente sin perder de vista los objetivos empresariales fundamentales. Los equipos centralizados de gobierno de la nube suelen utilizar indicadores de rendimiento, controles de costes y revisiones de cumplimiento para proteger a los departamentos de costes descontrolados, fallos de seguridad, interrupciones del servicio y otros riesgos.
Por ejemplo, una empresa podría imponer restricciones de acceso a un servicio que consume muchos recursos para que solo unos pocos desarrolladores seleccionados puedan utilizarlo. Los equipos de gobernanza también pueden impartir cursos de formación para enseñar a sus compañeros las buenas prácticas en materia de cloud computing y estrategias eficaces para la toma de decisiones.
Las estrategias de CFM suelen promover la transparencia y la colaboración entre equipos, lo que ayuda a garantizar que ningún departamento quede aislado de la organización en general. La comunicación cruzada ayuda a garantizar que todos los equipos comprendan el ahorro de costes y los objetivos de eficiencia. En lugar de recibir órdenes exclusivamente del departamento de TI, los equipos contribuyen de manera significativa a la estrategia general, aportando su perspectiva y datos.
Para facilitar estas colaboraciones, las empresas pueden crear un equipo central, formado por representantes de cada departamento, para compartir ideas y crear estrategias cohesivas. Los equipos de ingeniería pueden ofrecer conocimientos técnicos, los equipos financieros pueden aportar estrategias sofisticadas de presupuestación y reducción de costes, y los equipos de producto pueden aportar una visión de alto nivel sobre la dirección y las prioridades del producto.
La mayoría de los principales proveedores de servicios en la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM® Cloud Services y Google Cloud Platform, proporcionan herramientas integradas para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento y gestionar sus costes en la nube. AWS posee alrededor del 30 % de la cuota de mercado mundial de infraestructura en la nube, seguido de Microsoft (20 %) y Google (12 %), según HG Insights.
Las empresas también pueden elegir entre múltiples herramientas de gestión financiera en la nube no nativas, diseñadas para ayudar a las empresas a mantener la visibilidad de los costes y optimizar el rendimiento en múltiples entornos de nube. Las opciones comunes incluyen Flexera, Datadog, CloudZero e IBM® Cloudability.
Aunque CFM ofrece un enfoque más completo en comparación con la gestión tradicional de costes en la nube (que se centra principalmente en reducir costes), el marco también introduce un nuevo nivel de complejidad que corre el riesgo de abrumar a las empresas si no se implementa con cuidado. Entre los retos más comunes se incluyen:
Las empresas suelen utilizar varios servicios y soluciones de almacenamiento para operar y mantener su infraestructura de TI. Si bien este enfoque permite a las organizaciones aprovechar los puntos fuertes de cada servicio, los entornos multinube también pueden presentar desafíos de transparencia y problemas de compatibilidad.
Por ejemplo, es posible que los datos de uso de un servicio cloud concreto no se transfieran fácilmente a la base de datos central de monitorización de la empresa. O los equipos pueden llegar a confiar en sus propias herramientas de seguimiento de costes, lo que oculta la visión de la organización sobre el gasto total en la nube.
Las empresas pueden abordar este problema mediante políticas sólidas de gobierno y cumplimiento que den a los equipos directrices claras sobre cómo pueden integrar nuevos productos y servicios en la infraestructura de nube existente.
Los equipos suelen tener intereses contrapuestos que pueden interrumpir la estrategia CFM más amplia de la organización. Por ejemplo, el departamento de TI podría tener como objetivo reducir el uso de la nube en toda la empresa, incluso cuando el equipo de desarrollo aumenta su uso para prepararse para el lanzamiento de un nuevo producto.
Las políticas de responsabilidad financiera, que a veces exigen que las unidades de negocio paguen por los servicios de TI que utilizan, también pueden causar fricciones si los equipos consideran que se les está cobrando injustamente. Para fomentar la alineación de los equipos, las empresas pueden crear incentivos compartidos y objetivos empresariales que requieran la entrada de múltiples stakeholders.
Las empresas confían en la previsión para delinear escenarios presupuestarios futuros, pero los costes ocultos, las cargas de trabajo inconsistentes y los picos de uso inesperados pueden distorsionar sus cálculos. Las empresas suelen combatir esta volatilidad diversificando sus modelos de fijación de precios, lo que les ayuda a no depender excesivamente de una única estrategia de gasto.
Herramientas avanzadas de análisis predictivo, que utilizan modelos estadísticos y machine learning para analizar los datos históricos de una empresa, también pueden ofrecer estimaciones presupuestarias más variables y precisas en comparación con los enfoques tradicionales.
Como las facturas de uso de múltiples capas pueden ser difíciles de interpretar, es posible que las empresas no puedan identificar los principales controladores que contribuyen a costes más altos. Esto también reduce su capacidad de hacer un seguimiento de los gastos en tiempo real, lo que significa que puede que se enteren de los picos de consumo solo después de que se haya producido un incidente.
Para abordar estos problemas, las empresas pueden utilizar el etiquetado de recursos para rastrear los artículos a medida que se mueven por toda la organización. Las plataformas de inteligencia de costos pueden ayudar a optimizar el gasto al identificar ineficiencias y sugerir cambios de comportamiento para dirigirse a ellas. Los sistemas de escalabilidad automatizados pueden responder de inmediato a las necesidades de recursos, y las plataformas de análisis de datos robustas pueden convertir estadísticas abstractas en visuales y paneles de control que permiten a los equipos tener una mejor idea de su uso a lo largo del tiempo.
A pesar de añadir complejidad a las operaciones empresariales, CFM cuenta con numerosos beneficios, incluyendo la mejora de la eficiencia, la escalabilidad, la adaptabilidad y más.
Los marcos CFM eficaces valoran la proactividad sobre la reactividad. Las herramientas de análisis en tiempo real pueden ayudar a los equipos a escalar rápidamente hacia arriba o hacia abajo en función de las fuerzas del mercado o del rendimiento. Dado que los equipos tienen un control preciso de cuáles de sus acciones contribuyen a aumentar los costes, pueden tomar decisiones informadas sobre sus propios hábitos de gasto sin exceder las limitaciones presupuestarias. Por ejemplo, es posible que las empresas necesiten aumentar temporalmente las inversiones en la nube para adaptarse a nuevas iniciativas, mejorar el rendimiento o impulsar el crecimiento.
CFM reconoce que, aunque la reducción de costes juega un papel importante en el éxito de una organización, factores como la velocidad, el rendimiento y la agilidad son igualmente vitales para la salud a largo plazo. CFM incentiva a los equipos a poner los objetivos comerciales a largo plazo en el centro de sus presupuestos y estrategias de toma de decisiones. También alienta a los equipos a reflexionar sobre cómo sus decisiones podrían afectar a otros stakeholders.
Dado que CFM ofrece a las empresas una visión holística de su uso y gasto en la nube, el marco puede ayudar a las organizaciones a detectar anomalías y costes desbocados antes de que causen grandes daños. CFM también puede proteger a las organizaciones de infracciones y ataques. Al fomentar un entorno de nube ágil y eficiente, los marcos CFM ofrecen a los atacantes menos oportunidades de comprometer recursos obsoletos o infrautilizados.
El CFM permite a los equipos aprovisionar recursos según su propio criterio, y los sistemas automatizados aceleran drásticamente el proceso de aprobación. Además, en lugar de esperar hasta el final del período de pruebas para revisar las métricas, los equipos pueden recibir feedback de forma continua. Esta capacidad les permite responder a las reseñas de los usuarios, las referencias de rendimiento y otros datos en tiempo real.
A medida que los equipos reducen las ineficiencias y reducen las conductas derrochadoras, liberan fondos que pueden reinvertirse en nuevas iniciativas y experimentos, lo que impulsa la innovación. Los marcos de CFM alientan a los equipos a retirar los flujos de trabajo estancados y sustituirlos por procesos ágiles y respetuosos con los costes que, en última instancia, contribuyen a objetivos empresariales más amplios.