Las fintechs recurren a la IA y la nube como fuerzas firmes a favor de la innovación

El panorama de la tecnología financiera en rápida evolución está siendo testigo de una Transformación notable, impulsada por los avances en el aprovechamiento de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y cloud computing. Con los clientes como prioridad, estamos viendo que las fintechs aprovechan cada vez más el poder de elección y la flexibilidad que conlleva el multicloud híbrido y se apoyan en el poder del análisis de datos para ofrecer experiencias mejoradas.
Al dar prioridad a la resiliencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento, las fintech están ayudando a revolucionar la forma en que se prestan los servicios financieros. Ya sea que estén proporcionando soluciones financieras personalizadas adaptadas a las necesidades específicas de clientes individuales o transformando el espacio de los fondos de cobertura con herramientas analíticas para medir datos de rendimiento y riesgo en tiempo más real para los clientes, las fintechs están aprovechando las tecnologías innovadoras de la IA y la nube.
Con su agilidad y velocidad, creemos que las fintech están bien equipadas para descubrir nuevas tendencias en el sector financiero y ofrecer a los clientes más opciones y comodidad. MySocialPulse diseñó una plataforma de inteligencia social artificial que puede ayudar a los clientes a monitorizar las tendencias financieras emergentes que tienen lugar en plataformas de redes sociales como Reddit y X en tiempo real, incluido el descubrimiento de conocimientos de mercado basados en sentimientos positivos o negativos de las redes sociales y ocho emociones. Estas características pueden ser clave para mantener a las personas al día sobre las últimas oportunidades y riesgos financieros, ayudándoles a descubrir conocimientos que pueden estar enterrados en la plétora de hashtags, comentarios y tendencias comerciales que aparecen en las plataformas sociales. Fundada en el Reino Unido en 2020, MySocialPulse ha seguido escalando su negocio aprovechando tanto tecnologías de nube como tecnologías de IA de IBM.
Las oportunidades que aportan las fintech al ecosistema de servicios financieros ofrecen un potencial único para crecer más allá del papel tradicional de los servicios financieros, especialmente si las fintech quieren tomar la iniciativa en cuestiones medioambientales y sociales, desde el cambio climático hasta la diversidad, la equidad y la inclusión.
Yayzy, una fintech con sede en el Reino Unido, tiene la misión de redefinir la sostenibilidad y la innovación en la banca. La fintech desarrolló su tecnología de cálculo de la huella de carbono para que los bancos y otras fintechs la integren en sus aplicaciones móviles, lo que permite el seguimiento de la huella de carbono de los clientes en función de sus gastos, junto con sugerencias alternativas sostenibles para la reducción de la huella y la compensación de carbono. Al aprovechar IBM Cloud, Yayzy está acelerando su transformación digital con altos niveles de seguridad y escalando globalmente en línea con la demanda, al tiempo que aprovecha otras capacidades avanzadas de software, desde IA y ML (machine learning) hasta soluciones de ciberseguridad.
Creemos que las fintechs seguirán siendo una fuerza de crecimiento para la innovación y la transformación digital a medida que se mueven de los márgenes de los sectores de los servicios financieros a su núcleo. Como parte de sus transformaciones de nube híbrida y de IA, las fintechs deberían considerar cómo gestionar la afluencia de datos en entornos de nube y en las instalaciones. Además, deben considerar cómo mantienen sus datos seguros y conformes, especialmente dada la evolución del panorama de amenazas a la seguridad y las preocupaciones normativas. Es importante recordar que las dependencias de terceras y cuartas partes pueden abrir la puerta a niveles adicionales de riesgo que deben ser gestionados.
Para ayudar tanto a las fintechs como a las instituciones financieras a superar esto, las plataformas en la nube del sector pueden ayudar a mitigar los riesgos y cumplir con los requisitos de cumplimiento a la vez que impulsan la innovación. Con IBM Cloud for Financial Services, la primera nube de su tipo con controles integrados según la información del sector, estamos trabajando para ayudar a los clientes en su misión de mitigar este riesgo, posicionando a los servicios financieros y otros sectores regulados para alojar aplicaciones y cargas de trabajo en la nube en un entorno seguro. También estamos trabajando con más de 130 socios de Tecnología y fintechs para validar su postura de seguridad y cumplimiento.
A medida que el sector de los servicios financieros continúa evolucionando, las fintechs deben seguir manteniendo su ventaja a medida que se las reconoce como una parte crítica del sistema financiero global, al tiempo que se mantienen al día con los requisitos regulatorios cambiantes. Con un ecosistema sólido de socios, las fintechs pueden impulsar mejor la innovación para satisfacer las demandas de los clientes actuales, al tiempo que responden a las necesidades de los sectores.
