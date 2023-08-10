Las fintechs recurren a la IA y la nube como fuerzas firmes a favor de la innovación

Con su agilidad y velocidad, creemos que las fintech están bien equipadas para descubrir nuevas tendencias en el sector financiero y ofrecer a los clientes más opciones y comodidad. MySocialPulse diseñó una plataforma de inteligencia social artificial que puede ayudar a los clientes a monitorizar las tendencias financieras emergentes que tienen lugar en plataformas de redes sociales como Reddit y X en tiempo real, incluido el descubrimiento de conocimientos de mercado basados en sentimientos positivos o negativos de las redes sociales y ocho emociones. Estas características pueden ser clave para mantener a las personas al día sobre las últimas oportunidades y riesgos financieros, ayudándoles a descubrir conocimientos que pueden estar enterrados en la plétora de hashtags, comentarios y tendencias comerciales que aparecen en las plataformas sociales. Fundada en el Reino Unido en 2020, MySocialPulse ha seguido escalando su negocio aprovechando tanto tecnologías de nube como tecnologías de IA de IBM.

Las oportunidades que aportan las fintech al ecosistema de servicios financieros ofrecen un potencial único para crecer más allá del papel tradicional de los servicios financieros, especialmente si las fintech quieren tomar la iniciativa en cuestiones medioambientales y sociales, desde el cambio climático hasta la diversidad, la equidad y la inclusión.

Yayzy, una fintech con sede en el Reino Unido, tiene la misión de redefinir la sostenibilidad y la innovación en la banca. La fintech desarrolló su tecnología de cálculo de la huella de carbono para que los bancos y otras fintechs la integren en sus aplicaciones móviles, lo que permite el seguimiento de la huella de carbono de los clientes en función de sus gastos, junto con sugerencias alternativas sostenibles para la reducción de la huella y la compensación de carbono. Al aprovechar IBM Cloud, Yayzy está acelerando su transformación digital con altos niveles de seguridad y escalando globalmente en línea con la demanda, al tiempo que aprovecha otras capacidades avanzadas de software, desde IA y ML (machine learning) hasta soluciones de ciberseguridad.