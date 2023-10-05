¿Qué es la gestión de costes en la nube?

También conocida como optimización de los costes relacionados con la nube o gobernanza financiera de la nube, la gestión de los costes relacionados con la nube tiene como objetivo controlar y reducir los gastos que las empresas destinan al uso de la nube.
Las empresas recurren cada vez más a los servicios cloud para gestionar sus operaciones e infraestructuras informáticas, alejándose de sistemas más lentos y menos portátiles. Pero la migración a la nube no está exenta de complicaciones.
Aunque ofrecen una enorme escalabilidad y flexibilidad de las aplicaciones, los servicios cloud suelen seguir un modelo de precios de pago por uso en el que la empresa incurre en costes en función del uso (es decir, almacenamiento, transferencia de datos y potencia de cálculo). Sin una monitorización y gestión cuidadosas, las facturas de la nube pueden descontrolarse rápidamente.
Los estudios de mercado indican que el gasto empresarial en servicios de nube pública superará los 1000 millones de dólares en 2026.1 Y a pesar del importante despilfarro en los gastos de cloud computing empresarial, y del hecho de que la mayoría de las organizaciones afirman tener dificultades para gestionar el gasto en la nube, la mayoría de las grandes empresas (las que tienen más de 1000 empleados) esperan que la inversión en la nube aumente en los próximos años.2
La gestión de los costes relacionados con la nube pretende corregir las ineficiencias presupuestarias que suelen acompañar a la adopción de la nube. Cuando se aplican eficazmente, las estrategias de gestión de costes en la nube permiten a los equipos de FinOps identificar y eliminar de forma proactiva los gastos superfluos, escalar los recursos en la nube y automatizar las políticas de control de costes.
Para ser eficaz, la gestión de los costes relacionados con la nube debe apoyarse en herramientas especialmente diseñadas. Los principales proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes e IBM Cloud, ofrecen características de control de costes como:
En general, los proveedores de servicios en la nube ofrecen a los clientes 4 modelos de costes:
También conocido como "modelo a la carta", el modelo de pago por uso implica cobrar a los clientes por el uso que hacen de la nube, normalmente por horas (pero a veces por minutos o segundos).
Este modelo ofrece a los usuarios una gran flexibilidad y capacidad de escalado, y puede servir como una solución práctica para operaciones más pequeñas y menos complejas. Sin embargo, a medida que las organizaciones crecen y necesitan una gama más amplia de recursos en la nube, el modelo de pago por uso puede generar costes desorbitados.
Con este modelo, los clientes pagan una cantidad fija mensual o anual por todos los servicios de los que disfrutan durante un periodo determinado, independientemente de su uso. Este modelo es común con soluciones SaaS y suele ser utilizado por grandes empresas con cargas de trabajo previsibles.
Los proveedores de servicios en la nube ofrecen a los usuarios la posibilidad de reservar instancias durante un periodo determinado (normalmente entre uno y tres años), a un precio muy atractivo. Con el modelo de casos reservados, lo que se cobra es la capacidad (y no el número de casos). Este modelo se adapta perfectamente a las empresas con cargas de trabajo previsibles y a las que están dispuestas a comprometerse a largo plazo con una plataforma en la nube. El coste de las casos reservados suele ser mucho menor que el de los servicios cloud bajo demanda.
Las instancias ad hoc permiten a los clientes pujar por la capacidad informática no utilizada de un proveedor de servicios en la nube, sabiendo que el proveedor se reserva el derecho de interrumpir y/o recuperar estas instancias en cualquier momento.
Este modelo suele ofrecer descuentos inmejorables y es especialmente adecuado para cargas de trabajo elevadas a corto plazo y procesos que no se vean afectados por interrupciones.
Cabe señalar que muchas empresas están optando por un modelo de nube híbrida que combina centros de datos locales tradicionales, servicios de nube privada y pública (o incluso un entorno multinube que combina varios proveedores de servicios en la nube pública) y orquestación de plataformas.
Como es lógico, la gestión y optimización de los costes asociados a los modelos híbridos puede ser muy compleja, ya que exigen que los equipos gestionen y optimicen los costes en distintos entornos.
La gestión de los costes de la nube, que idealmente implica una combinación de formación, gobierno, previsión de uso, herramientas de software y monitorización continua en tiempo real, es un componente crítico de la estrategia de gestión de la nube de cualquier empresa.
Fomentar la concienciación y la formación en torno a los costes de la nube es un primer paso natural para garantizar que todas las partes interesadas (especialmente las que participan en el aprovisionamiento, la implementación y el funcionamiento de los servicios cloud) comprendan el impacto financiero de su toma de decisiones.
Los programas de educación financiera, como cursos de formación, webinars, casos de éxito y revisiones de casos de uso sobre temas como los modelos de precios de la nube y las herramientas de gestión de costes, pueden ayudar a los miembros del equipo a adquirir habilidades muy valiosas para ahorrar costes.
El uso de herramientas de gestión financiera en la nube también es crucial para optimizar el gasto en la nube e identificar áreas de optimización. Las herramientas de gestión de costes en la nube, como la plataforma IBM Turbonomic, ofrecen conocimientos sobre patrones de uso y tendencias de costes, recomendaciones para reducir costes y características de asignación, previsión y optimización de costes y recursos.
Se pueden utilizar procesos como el equilibrio de carga, el dimensionamiento adecuado y el autoescalado para hacer un uso más eficiente de los recursos y el gasto en la nube:
El equilibrio de la carga es el proceso de distribución uniforme del tráfico entrante entre los recursos disponibles.
El dimensionamiento adecuado es el proceso de ajustar el tipo de instancia y el dimensionamiento para satisfacer los requisitos de capacidad y rendimiento de la carga de trabajo. Mientras que el sobreaprovisionamiento genera costes innecesarios y el infraaprovisionamiento afecta a las funciones de las aplicaciones, el dimensionamiento adecuado ayuda a las empresas a equilibrar prioridades competitivas, optimizando tanto el rendimiento de las aplicaciones como los gastos en la nube.
El escalado automático de recursos es un proceso dinámico que puede utilizarse para satisfacer las demandas de cargas de trabajo impredecibles o en constante cambio.
Para ser eficaces, las estrategias de gestión de costes relacionados con la nube deben integrar procesos y equipos de FinOps. FinOps es un enfoque dinámico de la gestión financiera de la nube que combina prácticas financieras y DevOps para impulsar la responsabilidad financiera en entornos híbridos y multinube.
Un enfoque FinOps de la gestión de costes relacionados con la nube ayuda a garantizar que las partes interesadas de la empresa tomen decisiones de gasto en la nube inteligentes y basadas en datos. Ante la complejidad financiera de los entornos en la nube, FinOps ayuda a promover una cultura colaborativa y participativa en la empresa, centrada en la gestión de los costes de la nube para maximizar la creación de valor.
La gestión de costes en la nube permite a las empresas tomar decisiones financieras informadas sobre el uso de recursos y el gobierno de la nube. La gestión de costes en la nube tiene otros beneficios clave:
La gestión de costes en la nube permite a las empresas maximizar sus ahorros garantizando que sus procesos de asignación de recursos son eficientes y que sus gastos no superan sus necesidades.
Las empresas también pueden alinear su uso de la nube con sus métricas y objetivos financieros más amplios.
La mayoría de las herramientas de gestión de costes en la nube ofrecen funciones completas de monitorización de recursos para ayudar a los equipos a eliminar el despilfarro, aumentar el ahorro de costes y garantizar que su infraestructura en la nube se utilice plenamente (y de forma eficiente).
Las funciones avanzadas de etiquetado de recursos permiten asignar los costes a distintos departamentos, proyectos y/o equipos, mejorando la visibilidad y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.
Esta transparencia aumenta la concienciación sobre los aspectos financieros de la nube y fomenta su uso responsable.
Establecer una serie de políticas, procedimientos y directrices sobre el uso y el gasto en servicio cloud mantiene a las empresas —y a sus productos— en conformidad con las normativas internas y externas.
Explore cómo las soluciones IBM Cloud mejoran el rendimiento, la visibilidad y la seguridad en su infraestructura híbrida y multinube. Garantice el gobierno, agilice la gestión y proteja su ecosistema de nube hoy mismo.
Desbloquee el potencial de sus sistemas IBM Power con monitorización en tiempo real, controles que ahorran costes y flexibilidad basada en la nube. Obtenga conocimientos esenciales sobre el rendimiento del sistema, reduzca el consumo de recursos y garantice la eficiencia operativa, todo desde una consola centralizada en la nube.
Aproveche la automatización de vanguardia para optimizar la gestión de sus aplicaciones de nube híbrida. Simplifique las operaciones, mejore la eficiencia y garantice un rendimiento escalable y fluido con las soluciones personalizadas de IBM diseñadas para sus necesidades empresariales.
Descubra el potencial de sus sistemas IBM Power con monitorización en tiempo real, controles que ahorran costes y flexibilidad basada en la nube. Obtenga conocimientos esenciales sobre el rendimiento del sistema, reduzca el consumo de recursos y garantice la eficiencia operativa, todo desde una consola centralizada en la nube.
IBM Cloud es una plataforma en la nube empresarial diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras y híbridas.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Controle los costes y el rendimiento de su nube con la automatización basada en IA. IBM Turbonomic ofrece una optimización continua para garantizar que sus aplicaciones siempre rindan al máximo, independientemente de dónde se ejecuten.
1 Exostellar raises USD 15 million to help companies optimize their cloud spend. TechCrunch+. 13 de septiembre 2023.
2 Cloud service inefficiencies drain IT budgets. Help Net Security. 27 de septiembre de 2023.