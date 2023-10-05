¿Qué es la gestión de costes en la nube?

Las empresas recurren cada vez más a los servicios cloud para gestionar sus operaciones e infraestructuras informáticas, alejándose de sistemas más lentos y menos portátiles. Pero la migración a la nube no está exenta de complicaciones.



Aunque ofrecen una enorme escalabilidad y flexibilidad de las aplicaciones, los servicios cloud suelen seguir un modelo de precios de pago por uso en el que la empresa incurre en costes en función del uso (es decir, almacenamiento, transferencia de datos y potencia de cálculo). Sin una monitorización y gestión cuidadosas, las facturas de la nube pueden descontrolarse rápidamente.

Los estudios de mercado indican que el gasto empresarial en servicios de nube pública superará los 1000 millones de dólares en 2026.1 Y a pesar del importante despilfarro en los gastos de cloud computing empresarial, y del hecho de que la mayoría de las organizaciones afirman tener dificultades para gestionar el gasto en la nube, la mayoría de las grandes empresas (las que tienen más de 1000 empleados) esperan que la inversión en la nube aumente en los próximos años.2

La gestión de los costes relacionados con la nube pretende corregir las ineficiencias presupuestarias que suelen acompañar a la adopción de la nube. Cuando se aplican eficazmente, las estrategias de gestión de costes en la nube permiten a los equipos de FinOps identificar y eliminar de forma proactiva los gastos superfluos, escalar los recursos en la nube y automatizar las políticas de control de costes.

Para ser eficaz, la gestión de los costes relacionados con la nube debe apoyarse en herramientas especialmente diseñadas. Los principales proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes e IBM Cloud, ofrecen características de control de costes como: