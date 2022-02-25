FinOps: evolución de la gestión financiera en la nube

FinOps, abreviatura de “financial operations” (operaciones financieras), aúna finanzas, tecnología y negocios para dominar la economía unitaria de la nube y crear un modelo operativo para un uso eficiente de la misma. Otorga a los usuarios de la nube de todas las partes de la organización responsabilidades en materia de planificación de la capacidad, cumplimiento de objetivos y gestión del consumo variable de los recursos de la nube, con el fin de aumentar la eficiencia y cumplir los requisitos presupuestarios y los objetivos financieros.

FinOps es un complemento natural de DevOps y puede considerarse como la disciplina para el uso eficiente del cloud computing. Es una combinación de sistemas, buenas prácticas y cambio cultural para aumentar la capacidad de la empresa de comprender los costes de la nube, tomar decisiones inteligentes y basadas en objetivos y adoptar medidas para mejorar el valor. Esto requiere un enfoque revisado de la gestión de costes y valores que afecta de forma inherente a la mayoría de las áreas de una organización. Desde los directivos hasta los ingenieros júnior más noveles, todos tienen un papel que desempeñar.

FinOps puede suponer una transformación radical para algunas organizaciones, pero cuando se hace bien, se convierte en parte de la cultura empresarial al fomentar el trabajo en equipo interfuncional. Rompe las barreras funcionales entre los equipos de desarrollo, los propietarios de productos, los equipos financieros y los equipos comerciales. Les lleva a replantearse y reimaginar colectivamente cómo trabajan y colaboran, asignando la responsabilidad y las métricas adecuadas para las preguntas: “¿Estoy siendo rentable y aportando valor?”.