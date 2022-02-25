FinOps: evolución de la gestión financiera en la nube

FinOps, abreviatura de “financial operations” (operaciones financieras), aúna finanzas, tecnología y negocios para dominar la economía unitaria de la nube y crear un modelo operativo para un uso eficiente de la misma. Otorga a los usuarios de la nube de todas las partes de la organización responsabilidades en materia de planificación de la capacidad, cumplimiento de objetivos y gestión del consumo variable de los recursos de la nube, con el fin de aumentar la eficiencia y cumplir los requisitos presupuestarios y los objetivos financieros.
FinOps es un complemento natural de DevOps y puede considerarse como la disciplina para el uso eficiente del cloud computing. Es una combinación de sistemas, buenas prácticas y cambio cultural para aumentar la capacidad de la empresa de comprender los costes de la nube, tomar decisiones inteligentes y basadas en objetivos y adoptar medidas para mejorar el valor. Esto requiere un enfoque revisado de la gestión de costes y valores que afecta de forma inherente a la mayoría de las áreas de una organización. Desde los directivos hasta los ingenieros júnior más noveles, todos tienen un papel que desempeñar.
FinOps puede suponer una transformación radical para algunas organizaciones, pero cuando se hace bien, se convierte en parte de la cultura empresarial al fomentar el trabajo en equipo interfuncional. Rompe las barreras funcionales entre los equipos de desarrollo, los propietarios de productos, los equipos financieros y los equipos comerciales. Les lleva a replantearse y reimaginar colectivamente cómo trabajan y colaboran, asignando la responsabilidad y las métricas adecuadas para las preguntas: “¿Estoy siendo rentable y aportando valor?”.
La nube aporta un cambio en la agilidad, el consumo basado en la demanda y el control descentralizado, todo lo cual impulsa la innovación y la productividad. Sin embargo, con la creciente adopción de un enfoque híbrido y multinube, las organizaciones están luchando por optimizar el valor y controlar el gasto en la nube.
FinOps intenta abordar ese equilibrio, dotando a los equipos de ingeniería de velocidad y agilidad, a la vez que les exige que tengan en cuenta la calidad y los costes. Cada equipo y cada individuo desempeña un papel en FinOps y tiene responsabilidades de las que debe rendir cuentas. Aunque cambiar la cultura de una organización puede ser un reto, existen valiosos beneficios.
Por ejemplo, un marco FinOps mejora el ROI del gasto en la nube y aumenta la innovación. También fomenta la responsabilidad financiera con transparencia y propiedad, crea rentabilidad mediante la optimización del uso de la nube y genera confianza y colaboración entre equipos y departamentos. La gestión de los costes de la nube mediante un análisis cuidadoso de las compensaciones entre calidad y velocidad ayuda a romper las barreras funcionales entre los equipos de desarrollo, los propietarios de productos y los equipos financieros y comerciales. La atención cuidadosa a las previsiones, los precios y las compras conduce a la optimización de los costes de la nube.
FinOps es un término y una práctica nuevos dentro de las organizaciones, pero no es una función nueva: las migraciones a la nube y la gestión de costes llevan casi un cuarto de siglo llevándose a cabo en las empresas. FinOps aporta visibilidad y responsabilidad a las organizaciones que tienen dificultades para gestionar el gasto en la nube y las asignaciones adecuadas.
Otros retos que aborda FinOps son la incapacidad de mostrar el valor de la utilización de la nube, la lenta optimización del consumo de la nube desde el desarrollo y la entrega, y la pérdida de conexión entre la estrategia de la nube y la estrategia empresarial. Para completar con éxito el programa y alcanzar el valor empresarial necesario, la ejecución del programa FinOps debe basarse en dos principios sencillos:
Según nuestra experiencia, los retos organizativos más comunes relacionados con la nube incluyen tres cuestiones principales:
La metodología ha sido elaborada para los profesionales por la FinOps Foundation. La fundación está formada por una comunidad de profesionales de FinOps e identifica estándares y buenas prácticas para ayudar a sus miembros en su trayectoria con FinOps. Han publicado principios, perfiles, fases, niveles de madurez, ámbitos y capacidades relacionados con la creación de una práctica de FinOps de éxito.
Los seis principios básicos desarrollados por la FinOps Foundation guían las actividades relacionadas con la práctica de FinOps. Estos principios abarcan múltiples nubes y, a medida que los equipos de todo el mundo adquieren experiencia con los servicios en la nube, se revisan y ajustan según sea necesario. Estos son los seis principios, que se centran en la toma de decisiones basada en datos entre ingeniería, finanzas de TI y el negocio para maximizar el valor empresarial:
El State of FinOps Report 2021 es un informe de la FinOps Foundation basado en encuestas realizadas a profesionales de FinOps. El informe recopila las experiencias y los aprendizajes de personas de una amplia gama de sectores a medida que avanzan en sus propios procesos de FinOps. Algunos de los datos proporcionan conocimientos sobre las tendencias y lo que puede deparar el futuro. A continuación se presentan algunas de las conclusiones de la encuesta de 2021:
La solución FinOps requiere un cambio cultural. Cuando se hace bien, FinOps se convierte en parte del ADN de la empresa, y cada decisión y acción se basa en las preguntas: “¿Estoy siendo rentable y aportando valor?”.
Para tener éxito, la solución debe ser multifuncional y colaborativa, rompiendo las barreras funcionales e involucrando a una amplia variedad de partes interesadas de toda la organización. Esto se aplica desde los niveles más altos hasta los más bajos, y en todos los niveles intermedios. FinOps, que abarca toda la organización, desde los ejecutivos hasta el ingeniero más nuevo, requiere tanto acciones prácticas como liderazgo estratégico. Al establecer métricas específicas que permiten a las partes responsables y obligadas verificar que el gasto en la nube se utiliza para alcanzar los objetivos empresariales, FinOps se centra en aportar valor, no solo en reducir costes.
IBM® Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice aprovecha estrategias probadas por los clientes con activos y aceleradores líderes en el sector para aportar responsabilidad y visibilidad a la gestión de costes de la nube, vinculando los objetivos empresariales a métricas a nivel de equipo para acelerar de manera fluida la adopción en toda la empresa. Para obtener más información sobre la oferta FinOps de IBM, visite IBM nube híbrida Advisory.
¿Listo para hacer que la IA trabaje para su negocio? Descubra cómo IBM Cloud y Red Hat facilitan la personalización, la implementación y el escalado de la IA. Todo en una sola sesión. Únase al webinar y construya su camino hacia el éxito de la IA.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el 2024 Magic Quadrant for CDBMS y descubra qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento, listos para la tecnología híbrida.
Al aplicar IBM watsonx Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, la empresa de tecnología educativa no solo ha mejorado la experiencia de aprendizaje de sus clientes, sino que también ha logrado importantes beneficios comerciales.
Descubra las soluciones de migración a la nube de IBM diseñadas para agilizar su transición a cloud. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, la privada y la híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su empresa para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Cree su cuenta gratuita de IBM Cloud y acceda a más de 40 productos siempre gratuitos, incluidas las API de IBM watsonx.
IBM Cloud es una plataforma empresarial en la nube diseñada para sectores regulados, que proporciona soluciones preparadas para la IA, seguras e híbridas.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Libere todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.