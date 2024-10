¿Qué es la optimización de la nube?

Las instancias reservadas son compromisos a largo plazo para utilizar servicios específicos, que suelen oscilar entre uno y tres años. Este compromiso suele ir acompañado de un modelo de precios favorable por parte de los proveedores de servicios en la nube y es ideal para flujos de trabajo coherentes.

Las instancias puntuales son compras de recursos de última hora que a menudo se ofrecen a un coste reducido. Estos tipos de instancias no están disponibles bajo demanda y, en ocasiones, se debe pujar por ellas. Cuando se compran, pueden estar sujetas a interrupciones del servicio con un aviso limitado. Las instancias puntuales no siempre son fiables y se utilizan a menudo para cargas de trabajo que no son sensibles al tiempo ni cruciales para las operaciones.