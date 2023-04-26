Escalado vertical vs. escalado horizontal

Los responsables de TI se enfrentan con frecuencia a retos de escalabilidad en el desempeño de sus funciones. Predecir las tasas de crecimiento de las aplicaciones, los requisitos de capacidad de almacenamiento de datos y las demandas de ancho de banda no es tarea fácil. Cuando una carga de trabajo se acerca a sus límites de capacidad, la pregunta es: ¿cómo podemos mantener un alto rendimiento a la vez que garantizamos la eficiencia a medida que escalamos la arquitectura vertical u horizontalmente?

La capacidad de aprovechar rápidamente la potencia de la nube, ya sea mediante el escalado vertical o el escalado horizontal, para adaptarse a un crecimiento rápido imprevisto o a las fluctuaciones estacionales de la demanda se ha convertido en una ventaja significativa de los servicios de nube pública. Sin embargo, sin una gestión eficaz, también puede convertirse en un lastre. El atractivo de obtener acceso a una infraestructura adicional en cuestión de minutos es innegable. Sin embargo, para hacerlo de forma eficaz, hay que tomar decisiones sobre qué tipo de escalabilidad se necesita para satisfacer la demanda, los casos de uso específicos y cómo monitorizar meticulosamente los gastos.