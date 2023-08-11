6 estrategias para una gestión eficiente de los costes de TI en 2025 

El auge de la transformación digital y la creciente popularidad de la cloud computing ayuda a las empresas a ofrecer servicios únicos a los clientes en línea y lleva a muchas organizaciones a considerarse como empresas de tecnología. Y los presupuestos de tecnología están aumentando en proporción a esta nueva realidad. Se espera que el gasto en TI aumente hasta los 5,74 billones de dólares en 2025, un aumento del 9,3 % con respecto a 2024.

Los CEO y los CFO están dispuestos a invertir en servicios de TI y tecnología porque entienden y aprecian su importancia para construir un negocio moderno y ofrecer productos y servicios de atención al cliente excepcionales. Pero también se centran en la asignación de costes y esperan una mayor disciplina de costes por parte de sus CIO y equipos de TI, lo que lleva a los CIO a enfrentarse a una presión cada vez mayor para justificar sus gastos y realizar un seguimiento de los mismos.

La mejor manera de lograrlo es a través de la gestión de costes de TI, el proceso mediante el cual los CIO y los departamentos de TI proyectan y controlan los costos relacionados con el gasto en tecnología de su organización.

La gestión de costes de TI ha ganado importancia porque el control de costes es lo más importante para todas las organizaciones de todos los sectores. En pocas palabras, los líderes de TI no pueden permitirse un aumento de los costes de los proyectos que conduzca a sobrecostes presupuestarios.

Hay varias formas en que el departamento de TI de una organización puede gestionar los costes de forma ineficiente. Podrían construir un centro de datos on-premises de última generación, solo para descubrir posteriormente que sus costes se reducirían a la mitad si ejecutaran todo en la nube. O podrían migrar todos sus datos a un proveedor de servicios en la nube y descubrir que hubo largos periodos de tiempo en los que solo usaban una fracción de su huella, pero pagaban por todo. O podían licenciar un costoso software de gestión de proyectos, solo para descubrir que una fracción de los empleados lo estaba utilizando.

La gestión de costes de TI no consiste solo en reducir costes, sino que también implica tomar decisiones más inteligentes que puedan aumentar los ingresos y, en última instancia, la rentabilidad. Los CIO tienen cada vez más responsabilidades relacionadas con el negocio a medida que los ejecutivos y otras partes interesadas se dan cuenta de que la tecnología es el próximo campo de batalla competitivo.

Los CIO pueden priorizar las inversiones en áreas específicas que impulsarán los ingresos incrementales. Por ejemplo, pasar a una plataforma moderna de gestión de la relación con el cliente (CRM) desde hojas de cálculo y/o registros descentralizados puede suponer un coste inicial, pero puede aumentar la eficiencia e impulsar las ventas.

En última instancia, las organizaciones están impulsando la gestión financiera en toda la organización, y los departamentos de TI harían bien en impulsar la disciplina y la transparencia dentro de sus operaciones para permanecer en sintonía con el resto de la organización.