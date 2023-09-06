La elaboración de presupuestos, un pilar esencial de la planificación financiera para las organizaciones, presenta a menudo un dilema único conocido como la "paradoja presupuestaria". Idealmente, un presupuesto debería ofrecer la idea más precisa y oportuna posible de los ingresos y gastos previstos. Sin embargo, el proceso de elaboración de presupuestos tradicional, en su búsqueda de precisión y consenso, puede llevar varios meses. Para cuando el presupuesto esté finalizado y aprobado, es posible que ya esté obsoleto.
Con el rápido ritmo de cambio e imprevisibilidad actual, el proceso de elaboración de presupuestos convencional está bajo escrutinio.
No se trata de descartar el presupuesto tradicional. Nada de eso. Se trata de reconocer que el mundo está cambiando más rápido que nunca. Y si bien la precisión es crucial, la agilidad es igual de importante, si no más. Cuando el mercado cambia o surge una nueva oportunidad, las empresas necesitan flexibilidad para ajustar sus planes financieros rápidamente. Ésta es la “paradoja presupuestaria”.
La paradoja de la presupuestación tradicional es que cuanto más tiempo y esfuerzo se dedique a crear un presupuesto anual detallado, más rápido perderá relevancia ese presupuesto. Mientras las organizaciones recopilan datos y se someten a revisiones detalladas para elaborar un presupuesto, el mercado no se detiene. Continúa cambiando, moldeado por los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de los consumidores y los nuevos desafíos. Por lo tanto, el mismo plazo dedicado a crear un presupuesto preciso podría acabar siendo su perdición.
Al igual que el entrenamiento para un maratón lleva meses de preparación, la elaboración de un presupuesto implica una gran recopilación de datos, análisis de métricas, asignación de recursos y colaboración. Estos son algunos factores presupuestarios detrás del largo proceso de elaboración de presupuestos:
desde informes históricos de ventas hasta gráficos de ingresos proyectados, recopilar datos financieros pasados, presentes y futuros requiere mucho tiempo. Estos datos nos ayudan a comprender las tendencias anteriores y son vitales para elaborar un presupuesto realista.
Aunque existen otros formatos, muchas organizaciones siguen utilizando ampliamente las hojas de cálculo para la elaboración de presupuestos. Son flexibles, pero pueden causar errores, especialmente con grandes conjuntos de datos o varias personas realizando ediciones. Los esfuerzos de colaboración suelen provocar problemas de control de versiones, lo que ralentiza el proceso.
Trabajar con varios departamentos para hacer coincidir sus objetivos con los de la empresa requiere trabajo en equipo. Después, el primer borrador del presupuesto pasa por muchas revisiones. Necesita jerarquías de aprobación y ajustes basados en los comentarios de los líderes de alto nivel. Esto se traduce en exhaustivos ciclos de revisiones.
Los presupuestos deben tener en cuenta los cambios inciertos del mercado y contar con planes de respaldo. Las negociaciones y los complicados modelos financieros añaden profundidad y tiempo al proceso presupuestario.
En el mundo de la planificación financiera, el tiempo es crucial. Los retrasos, que pueden parecer pequeños contratiempos, pueden sacudir los cimientos de la salud financiera y la competitividad de una organización. Cuando el proceso de elaboración de presupuestos conlleva demasiado tiempo, los datos en los que se basa pueden volverse menos relevantes. Incluso si hay buenas razones para un proceso presupuestario largo, no se pueden ignorar sus consecuencias.
Un presupuesto es, en esencia, una previsión financiera. Si se basa en información antigua, no será preciso. Los rápidos cambios en las condiciones del mercado, los tipos de interés y los indicadores de crecimiento económico pueden hacer que un presupuesto de hace apenas un mes parezca estar obsoleto. Se pueden producir grandes cambios en los reglamentos o en las condiciones económicas mientras se prepara el presupuesto.
Un presupuesto lento puede significar oportunidades perdidas y un potencial ROI sobre la mesa. Esto ralentiza la capacidad de una organización para capitalizar nuevas vías de inversión o adaptarse a los cambios del mercado.
Buenos planes de presupuestación de riesgos. El uso de un presupuesto obsoleto puede dar lugar a estrategias de cobertura inadecuadas, malas decisiones financieras, exposición a fluctuaciones monetarias desfavorables o riesgos crediticios mal calculados.
El secreto es encontrar el equilibrio. Las empresas necesitan un presupuesto que esté cuidadosamente planificado y que sea lo suficientemente flexible en el tiempo como para poder modificarlo fácilmente según las necesidades. Esto significa combinar las antiguas formas de elaborar presupuestos con algunas estrategias nuevas para asegurarse de que los equipos estén preparados para lo que venga a continuación.
Para sortear la paradoja presupuestaria, las organizaciones se inclinan por modelos presupuestarios más ágiles, como las previsiones continuas y la presupuestación de base cero, con otras estrategias, como la planificación de negocio integrada. Al integrar el proceso de planificación financiera con las ventas, el personal y demás, una organización garantiza que el presupuesto refleje tanto la visión estratégica más amplia como las necesidades operativas a nivel básico. Este enfoque proporciona flexibilidad para adaptarse y alinea el presupuesto con las condiciones del mercado en tiempo real.
Se trata de una alternativa dinámica a los presupuestos anuales estáticos tradicionales. Las previsiones ofrecen una visión actualizada del rendimiento futuro. A medida que el mercado cambia, las empresas pueden adaptarse rápidamente y mover recursos donde sea necesario. Para obtener los mejores resultados, los equipos de finanzas deberían utilizar soluciones especialmente diseñadas para una previsión tan regular.
Esto implica la creación proactiva de múltiples versiones presupuestarias, cada una para diferentes situaciones futuras posibles, ya sean optimistas, pesimistas o neutrales. Al tener preparados estos diferentes planes, las empresas pueden hacer frente a giros inesperados, como cambios regulatorios repentinos o fluctuaciones económicas. Para garantizar que estos escenarios sigan pudiendo ejecutarse, deberían actualizarse periódicamente en función de los datos y los conocimientos más recientes.
El uso de soluciones avanzadas, que van desde software de forecasting con IA hasta plataformas de análisis de datos, puede hacer que la planificación del presupuesto sea más rápida e inteligente. Ayudan a acelerar el trabajo, ofrecen conocimiento rápido de los datos y facilitan el trabajo en equipo de los distintos departamentos.
El desarrollo de soluciones de planificación y análisis financieros ha empezado a redefinir el panorama de la elaboración de presupuestos. Las soluciones de análisis avanzado, impulsadas por inteligencia artificial, analizan datos históricos y ofrecen conocimiento predictivo que predice las tendencias futuras del mercado con un nivel de precisión antes inalcanzable. Ahora las empresas pueden ser más proactivas en lugar de solo reactivas.
La transición de herramientas conocidas como Excel a plataformas avanzadas puede ser desalentadora para los profesionales financieros. Teniendo esto en cuenta, IBM Planning Analytics se integra de forma nativa con Excel. Esta integración permite a los usuarios aprovechar sus capacidades avanzadas sin renunciar a la comodidad y flexibilidad de las hojas de cálculo. Es una solución con lo mejor de ambos mundos que facilita la transición y amplifica los beneficios de la planificación financiera moderna.
Como se ve en plataformas como IBM Planning Analytics, las integraciones de datos en tiempo real garantizan que los presupuestos estén siempre actualizados. Dado que los datos de diferentes fuentes se fusionan y procesan instantáneamente, los retrasos pasan a ser cosa del pasado.
Las características colaborativas facilitan el trabajo en equipo entre departamentos, garantizando que todos se hagan responsables. En lugar de interminables correos electrónicos y reuniones, los equipos pueden trabajar juntos al instante en una plataforma, lo que garantiza la alineación y acelera la elaboración de presupuestos. El flujo de trabajo muestra una guía clara y paso a paso para todos. Se eliminan las conjeturas de previsión destacando los puntos de los datos en los que hay que centrarse.
La capacidad de planificación de escenarios permite a las empresas elaborar borradores para múltiples condiciones de mercado — optimistas, pesimistas o neutrales — y adaptar rápidamente sus estrategias si es necesario. Todas las suposiciones y el razonamiento de estas opciones presupuestarias se pueden guardar y ver fácilmente en los comentarios, lo que hace que las decisiones sean claras para todos los involucrados.
La plataforma IBM Planning Analytics aprovecha el poder de la IA para la previsión. Atrás quedaron los días de elegir al azar o confiar únicamente en datos históricos. Con los algoritmos predictivos integrados, el software ofrece conocimientos detallados que permiten a las empresas planificar con más precisión.
En esencia, la solución a la paradoja presupuestaria está en adoptar la misma fuerza que la agrava: el cambio. Al adoptar la tecnología, las empresas pueden garantizar que su proceso presupuestario sea a la vez detallado y ágil a corto y largo plazo, perfectamente equipado para navegar por las impredecibles aguas del mundo moderno.
Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.
Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .
Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.