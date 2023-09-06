Al igual que el entrenamiento para un maratón lleva meses de preparación, la elaboración de un presupuesto implica una gran recopilación de datos, análisis de métricas, asignación de recursos y colaboración. Estos son algunos factores presupuestarios detrás del largo proceso de elaboración de presupuestos:

Gestión de datos

desde informes históricos de ventas hasta gráficos de ingresos proyectados, recopilar datos financieros pasados, presentes y futuros requiere mucho tiempo. Estos datos nos ayudan a comprender las tendencias anteriores y son vitales para elaborar un presupuesto realista.

Uso de hojas de cálculo

Aunque existen otros formatos, muchas organizaciones siguen utilizando ampliamente las hojas de cálculo para la elaboración de presupuestos. Son flexibles, pero pueden causar errores, especialmente con grandes conjuntos de datos o varias personas realizando ediciones. Los esfuerzos de colaboración suelen provocar problemas de control de versiones, lo que ralentiza el proceso.

Colaboración y revisión

Trabajar con varios departamentos para hacer coincidir sus objetivos con los de la empresa requiere trabajo en equipo. Después, el primer borrador del presupuesto pasa por muchas revisiones. Necesita jerarquías de aprobación y ajustes basados en los comentarios de los líderes de alto nivel. Esto se traduce en exhaustivos ciclos de revisiones.

Factores externos y dinámicas complejas

Los presupuestos deben tener en cuenta los cambios inciertos del mercado y contar con planes de respaldo. Las negociaciones y los complicados modelos financieros añaden profundidad y tiempo al proceso presupuestario.