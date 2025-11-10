Los métodos tradicionales de FP&A ya no serán suficientes. La evolución del panorama financiero ahora está cambiando su enfoque hacia la integración de la IA en todo el FP&A para automatizar los datos, mejorar el forecasting, y potenciar la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Por otra parte, los equipos de FP&A que utilizan la IA para tareas cotidianas y mundanas pueden centrarse en un trabajo más significativo. Este enfoque es fundamental a medida que las demandas de los profesionales de las finanzas se desplazan hacia una mayor colaboración y asociación empresarial.

Si bien históricamente los profesionales de FP&A se han encargado de crear previsiones y analizar datos históricos, el entorno actual de volatilidad exige personas con visión de futuro y que acepten la transformación. Las organizaciones financieras ya están viendo el impacto que la adopción de la IA puede tener en una empresa.

Por ejemplo, una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que las organizaciones que implementaron la IA de principio a fin lograron un "retorno de la inversión (ROI) del cuartil superior" cuando se compararon con otras organizaciones. El proceso incluyó una estrategia de TI que integra IA, cloud computing y modernización de aplicación.