La IA en el FP&A se refiere al uso de la inteligencia artificial (IA) para transformar las prácticas de planificación y análisis financieros (FP&A) y permitir que los equipos de finanzas se conviertan en business partners estratégicos.
Los métodos tradicionales de FP&A ya no serán suficientes. La evolución del panorama financiero ahora está cambiando su enfoque hacia la integración de la IA en todo el FP&A para automatizar los datos, mejorar el forecasting, y potenciar la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.
Por otra parte, los equipos de FP&A que utilizan la IA para tareas cotidianas y mundanas pueden centrarse en un trabajo más significativo. Este enfoque es fundamental a medida que las demandas de los profesionales de las finanzas se desplazan hacia una mayor colaboración y asociación empresarial.
Si bien históricamente los profesionales de FP&A se han encargado de crear previsiones y analizar datos históricos, el entorno actual de volatilidad exige personas con visión de futuro y que acepten la transformación. Las organizaciones financieras ya están viendo el impacto que la adopción de la IA puede tener en una empresa.
Por ejemplo, una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que las organizaciones que implementaron la IA de principio a fin lograron un "retorno de la inversión (ROI) del cuartil superior" cuando se compararon con otras organizaciones. El proceso incluyó una estrategia de TI que integra IA, cloud computing y modernización de aplicación.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los equipos de FP&A llevan un tiempo utilizando herramientas de IA, como el machine learning (ML), pero su adopción se está retrasando debido a problemas de calidad de los datos y a la falta de alfabetización en IA. Sin embargo, el aumento de las aplicaciones de IA generativa (IA gen) (por ejemplo, ChatGPT de OpenAI o Copilot de Microsoft) está renovando el interés en la adopción de IA.
Estas herramientas de IA generativa utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y pueden utilizarse para responder a las preguntas de los solicitantes en lenguaje natural. Las soluciones también pueden analizar informes y proporcionar información sobre previsiones financieras sin necesidad de codificación o un título en ciencias de datos. Las herramientas pueden mitigar la necesidad de análisis de tendencias históricas que consumen mucho tiempo y la gestión manual de hojas de cálculo de Excel.
Mediante el ML, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y el análisis predictivo, estos algoritmos avanzados pueden abrirse paso rápidamente a través de grandes volúmenes de conjuntos de datos financieros y operativos. Este proceso proporciona a los líderes financieros, como los directores financieros (CFO), conocimientos más inteligentes y profundos que impulsan la toma de decisiones informadas.
Actualmente, muchas organizaciones están implementando la IA y experimentando con las herramientas. Sin embargo, sin un plan adecuado para la transformación impulsada por IA, los equipos de FP&A se enfrentan a una adopción limitada. Es clave que los líderes financieros se involucren activamente en el proceso de análisis y eliminen los silos entre las unidades de negocio desde el principio para formar asociaciones significativas.
El uso de la IA está cambiando procesos completos de FP&A y permitiendo la creación de paneles de control y elementos visuales en tiempo real que permiten a los equipos ser multifuncionales y beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Otros casos de uso clave para la IA en FP&A se pueden encontrar en múltiples funciones financieras.
Las capacidades de IA están ayudando a FP&A a transformar modelos de previsión y funciones de planificación compartimentadas en conocimientos que se pueden ejecutar. La predicción predictiva con IA analiza los datos financieros a nivel granular, descubriendo información que un modelo tradicional de FP&A no puede revelar.
Los algoritmos de ML son la base de esta aplicación y deben entrenarse en señales internas y externas para garantizar la precisión de la previsión. A diferencia de los modelos estáticos, la IA aprende de cada nuevo punto de datos.
Si un evento global o un cambio en el mercado cambia los resultados predecibles, la previsión se adapta automáticamente. Este es un ejemplo de análisis predictivo en acción. En lugar de depender únicamente de las ventas pasadas para proyectar el rendimiento futuro, los modelos de IA pueden tener en cuenta cosas como las tendencias macroeconómicas, la estacionalidad y el sentimiento del cliente.
Un paso más allá de la previsión es la simulación de escenarios. La IA se está utilizando para generar escenarios multivariables que reflejan diferentes resultados empresariales. Al simular situaciones hipotéticas, la solución de IA ayuda a las organizaciones a evaluar los posibles resultados.
Estos modelos se utilizan para simular escenarios como cambios en la demanda, cambios en los tipos de interés o interrupciones en la cadena de suministro. Tras generar los escenarios, la solución de IA también ofrece sugerencias sobre el mejor curso de acción y evalúa los posibles resultados. Antes se utilizaba solo como herramienta de soporte, pero ahora la IA facilita el cambio, la planificación estratégica y una mejor gestión de riesgos.
Con los sistemas de IA, los equipos de FP&A pueden localizar transacciones inusuales mediante la detección de anomalías y el análisis de variaciones. Los algoritmos están entrenados para aprender los patrones normales de comportamiento financiero y detectar las desviaciones con respecto a los resultados esperados. Esto permite a los equipos de FP&A investigar los problemas más rápido y mantener la integridad financiera.
Por otra parte, el PNL puede ayudar a convertir grandes conjuntos de datos en narrativas claras, lo que ayuda a los profesionales de las finanzas a comunicar sus ideas con claridad a los ejecutivos y los stakeholders. Este enfoque agiliza la información y proporciona informes perspicaces que pueden influir en decisiones financieras cruciales.
La IA está transformando los flujos de trabajo de los equipos de FP&A al reducir las tareas repetitivas y la carga de trabajo manual. Algunas de las ganancias de productividad más comunes se dividen en cuatro áreas, según un artículo de investigación sobre tendencias FP&A de Ernst & Young:
Las herramientas de IA se están utilizando en estas cuatro áreas para amplificar los resultados y dar más tiempo al trabajador humano. En lugar de dedicarse a la ardua tarea de crear presupuestos meticulosos línea por línea, los equipos ahora utilizan la IA. Ayuda a los profesionales a establecer valores presupuestarios y a los asistentes de IA a realizar tareas como programar reuniones y redactar agendas.
El papel de la IA en FP&A no solo afecta a los flujos de trabajo. Está remodelando todo el proceso y su funcionamiento. Los roles en los equipos de FP&A están cambiando, incluso al más alto nivel, y las capacidades que históricamente no se tenían en cuenta se están volviendo muy valoradas.
El entorno empresarial de FP&A impulsado por la IA está cambiando, junto con los roles en el equipo. Lo que antes era un modelo de analista es ahora un enfoque más multifuncional. Los equipos valoran tanto las habilidades técnicas como las habilidades sociales que pueden gestionar simultáneamente la nueva tecnología y también ven el panorama general de cómo las herramientas de IA se ajustan a los objetivos de la organización.
Esto es especialmente cierto en el caso del rol del CFO. Tradicionalmente, se espera que informen sobre actividades pasadas y expliquen la estrategia a un alto nivel. Ahora se espera que sean más granulares y se centren en los detalles y, al mismo tiempo, impulsen la innovación. Aquí es donde las herramientas de IA generativa pueden entrar en juego y ofrecer a los equipos financieros y a los CFO una nueva herramienta para abordar esta compleja situación.
La IA en FP&A está cambiando fundamentalmente las capacidades y habilidades requeridas de los profesionales financieros, ya que están llamados a convertirse en miembros de equipos más ágiles y polifacéticos.
En retrospectiva, las funciones de FP&A tradicionalmente tenían un mayor énfasis en la recopilación manual de datos, el modelado de hojas de cálculo para informes financieros y el análisis de tendencias históricas. El énfasis ahora está en los miembros del equipo que entienden las tecnologías que están utilizando y pueden colaborar eficazmente con las herramientas de IA. Estas personas deben trabajar juntas, estar abiertas a adoptar nuevas soluciones y centrarse en el objetivo común de agilizar el proceso de toma de decisiones mientras generan conocimientos detallados.
Con la IA, FP&A ahora puede integrar datos de sostenibilidad directamente en sus análisis y previsiones financieras. Tradicionalmente, métricas de sostenibilidad como las emisiones de carbono o el consumo energético se controlaban por separado del rendimiento financiero. Este método dificultaba que los equipos de FP&A vincularan objetivos ambientales o sociales con los resultados empresariales.
Los análisis impulsados por IA pueden procesar grandes cantidades de datos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) de diversas fuentes. Este tipo de análisis de datos ayuda a los equipos de FP&A a identificar patrones y correlaciones entre las prácticas sostenibles y los resultados financieros.
Implementar IA en FP&A requiere un enfoque estructurado que combine una dirección clara de liderazgo, bases sólidas de datos y mejora continua. Para asegurar el éxito, los equipos de FP&A deben seguir una hoja de ruta estratégica que alinee la tecnología con los objetivos empresariales y capacite a los equipos para adaptarse eficazmente. Los siguientes cinco pasos describen un camino práctico hacia una integración exitosa de la IA en FP&A:
Los ejecutivos y los equipos de FP&A ya no pueden funcionar en un silo. El futuro de la FP&A reside en la capacidad de una organización para priorizar un método de trabajo holístico. Deepak Joshi, líder de transformación de la cadena de suministro y finanzas de IBM® Consulting, sugiere que hay un cambio hacia un enfoque de planificación de negocio integrada (IBP). En este proceso, las diferentes partes de una organización trabajan juntas para crear un plan unificado para el rendimiento empresarial.
"FP&A está en una posición única para liderar esta transformación fomentando la colaboración interfuncional", afirma Joshi. "Al romper los silos de datos y fomentar la transparencia, FP&A permite a los diferentes departamentos trabajar juntos hacia objetivos empresariales compartidos".
Para que las organizaciones FP&A puedan satisfacer las necesidades del futuro, deben reposicionarse de una función reactiva a un controlador proactivo de innovación y curiosidad (insertar nota al pie). La integración de estas tecnologías puede ser una tarea desalentadora. Pero si Landmark Retail, uno de los mayores minoristas omnicanal de Oriente Medio y Norte de África (MENA), India y el Sudeste Asiático (SEA) puede maximizar su eficiencia, también pueden hacerlo otros equipos de FP&A.
Con presencia en múltiples países y regiones y operando con múltiples marcas, Landmark Retail buscaba consolidar sus datos y hacer más eficiente su proceso de elaboración de presupuestos.
El minorista recurrió a IBM Planning Analytics, que pudo producir una prueba de concepto satisfactoria en un plazo de 8 a 10 semanas y ayudarles a lograr un proceso de elaboración de presupuestos notablemente racionalizado y eficiente. Landmark Retailer es solo un ejemplo de cómo los equipos de FP&A pueden implementar soluciones de IA que pueden producir datos financieros inmediatos y previsiones impulsadas por IA.
Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.
Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .
Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.