¿Qué es la gestión del rendimiento empresarial?

Incluye procesos y sistemas que permiten a las empresas planificar, presupuestar, realizar previsiones y analizar sus operaciones comerciales, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y lograr los resultados esperados.

A veces denominada gestión del rendimiento corporativo (CPM) o gestión del rendimiento empresarial (EPM), el BPM evalúa múltiples puntos de datos y dimensiones para determinar el nivel de rendimiento organizativo y el estado general de una empresa. Al monitorizar continuamente los puntos de datos y alinearlos con los objetivos a largo plazo, los líderes empresariales pueden optimizar las operaciones y mantener a todas las unidades de la empresa alineadas hacia el éxito.

Históricamente, la planificación de negocio y la gestión del rendimiento eran procesos reactivos en sistemas aislados; por ejemplo, una empresa podía introducir datos manualmente para rastrear y analizar los principales puntos débiles. Hoy en día, las empresas utilizan cada vez más marcos basados en datos para realizar un seguimiento proactivo de múltiples objetivos empresariales y compararlos con resultados en tiempo real. Por ejemplo, los CFO pueden utilizar soluciones BPM en la planificación financiera, mientras que RR. HH., ventas o marketing pueden aplicar procesos BPM a la planificación operativa, la elaboración de presupuestos y la elaboración de informes. La monitorización del rendimiento de la empresa en los diferentes departamentos facilita la unidad y garantiza un consenso multidimensional sobre los objetivos empresariales.