¿Qué es la experiencia del empleado?

Al igual que con muchos temas similares, algunas organizaciones utilizan la experiencia de los empleados y el compromiso de los empleados indistintamente. Pero hay una pequeña diferencia.



La experiencia del empleado abarca la relación holística que tienen los empleadores y los empleados a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. El compromiso de los empleados se centra más estrechamente en conectarse con los empleados, asegurándose de que estén contentos en el trabajo y comprometidos con su trabajo. Por lo tanto, el compromiso de los empleados a menudo se considera un componente de la experiencia del empleado.

Históricamente, las organizaciones han abordado la experiencia de los empleados centrándose en ventajas como aumentos salariales y bonificaciones, comida y café gratis y excursiones para mostrar su aprecio a sus empleados. Pero ahora más empleados tienen dificultades con el equilibrio entre la vida laboral y personal e inquietudes sobre si tienen las habilidades adecuadas para seguir siendo competitivos en un mundo comandado por la tecnología.

Si bien las organizaciones han restado importancia a las ventajas en los últimos tiempos [3] para reducir costes, también han necesitado buscar diferentes formas de generar un compromiso sólido de los empleados que se adapte mejor a las crecientes necesidades de los empleados. Las organizaciones modernas se centran cada vez más en proporcionar experiencias positivas a los empleados, como darles días de salud mental, tiempo libre remunerado ilimitado, programas de bienestar y servicios de cuidado infantil.

Es probable que las organizaciones con una sólida cultura empresarial y un profundo interés en el bienestar de los trabajadores se centren en crear una experiencia positiva para los empleados en el entorno laboral. Al crear una gran experiencia de empleado, las organizaciones y sus departamentos de recursos humanos (RR. HH.) deberían esperar un mayor compromiso de los empleados.