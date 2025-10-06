¿Qué es la mejora de skills?

Publicado: 4 de diciembre de 2023
Colaboradores: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
La mejora de las habilidades es el proceso de mejorar los conjuntos de habilidades de los empleados a través de programas de formación y desarrollo para minimizar las brechas de skills y preparar a los empleados para nuevos puestos o funciones.
Aunque el concepto de mejora de las competencias es relevante en varios sectores, tiene una especial importancia en el sector de TI, donde el cambio es la única constante.
Abordar la brecha de habilidades es una inquietud apremiante. Según el Informe sobre el futuro del empleo de 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que 85 millones de empleos serán desplazados por la automatización para 2025, y el 40 % de las skills básicas cambiarán para los trabajadores.1 Cuando las empresas se esfuerzan por encontrar nuevos talentos que posean skills específicas, a menudo se producen puestos vacantes, retrasos en los proyectos y pérdidas de negocios. En respuesta, la mejora de las capacidades ofrece una solución transformadora al desarrollar las skills de los empleados actuales para satisfacer las necesidades actualesy futuras.
La mejora de las competencias suele ser beneficiosa tanto para los empleadores como para los empleados. Para los empleadores, es una estrategia rentable: la promoción interna a menudo resulta más económica y eficiente que buscar contrataciones externas.1 Además, los candidatos internos ya están inmersos en la cultura y los procesos de la empresa, lo que a su vez les permite integrarse de manera más fluida en nuevos roles y responsabilidades. En resumen, la mejora de las competencias permite a las empresas retener y demostrar su compromiso con el buen talento.
Para los empleados, las iniciativas de mejora de competencias son un testimonio de su valor dentro de la organización. Invierte en su crecimiento, proporciona vías de avance profesional (y sueldos más altos), mejora la satisfacción laboral y fomenta una sensación de comunidad. Estudios recientes demuestran que los trabajadores están interesados en este tipo de programas. Una encuesta salarial de 2021 sobre datos e inteligencia artificial realizada por O'Reilly reveló que el 64% de los encuestados participó en formaciones u obtuvo certificaciones el año pasado, y que el 31% dedicó más de 100 horas a programas de formación, que van desde programas de grado hasta leer entradas de blogs.2
En el ámbito de la mejora de habilidades, existen dos conceptos fundamentales: mejora de competencias y reciclaje de competencias. La mejora de competencias suele implicar la mejora de las skills existentes para que los empleados sean más competentes en sus funciones actuales o se preparen para otras nuevas. El reciclaje de competencias requiere aprender skills completamente nuevas, a menudo para adaptarse a las cambiantes demandas laborales. En el sector de TI, tanto la mejora como el reciclaje son estrategias comunes y valiosas.
Por ejemplo, la pandemia aceleró significativamente la adopción de la automatización y la transformación digital en todos los sectores3, lo que llevó a una demanda crucial de mejora y reciclaje profesional. Con la brusca transición al teletrabajo, las empresas se vieron obligadas a dotar rápidamente a sus empleados de las skills y tecnologías esenciales para que pudieran desempeñar eficazmente su trabajo desde casa. Los profesionales de ventas, por ejemplo, necesitaban ser competentes con herramientas como Zoom para la búsqueda de clientes potenciales y reuniones virtuales.
Las organizaciones podrían considerar las siguientes estrategias para ayudar a los empleados a mejorar sus skill o aprender otras nuevas para satisfacer los cambiantes requisitos laborales y las demandas del sector:
Evalúe las tendencias y demandas del sector e identifique las skills técnicas clave en el sector de la organización. Luego, compare esta investigación con las skills que tienen sus empleados y los objetivos de la empresa.
Entender bien hacia dónde se dirige el sector de la organización le ayudará a identificar qué tipo de empleados (con qué skills) serán más valiosos y ayudará a garantizar que las iniciativas de reciclaje de competencias coincidan con los objetivos de la organización. Es conveniente tener en cuenta el impacto tanto a corto como a largo plazo para garantizar que las inversiones en mejora de skills valgan la pena y tengan un objetivo claro.
Reconozca la importancia de las soft skills, como la comunicación, la resolución de problemas y las competencias de liderazgo, y su sinergia con experiencia técnica para profesionales bien preparados. En su evaluación general de skills, tenga en cuenta cualquier formación de soft skills que pueda necesitar para acompañar las iniciativas de mejora de competencias técnicas.
Incorpore los objetivos de IA y transformación digital en los programas de mejora de skills de los empleados para ayudar tanto a los empleados como a la organización en general a mantenerse al día con los avances tecnológicos.
Fomente un aumento gradual de las responsabilidades alineadas con las skills adquiridas, promoviendo el aprendizaje continuo como parte de la cultura empresarial. Permita que los empleados aprendan a su propio ritmo cuando sea apropiado.
Garantice que las experiencias de aprendizaje sean inclusivas y accesibles para todos los alumnos. Esto ayuda a fomentar una amplia cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones. Los departamentos de Recursos Humanos pueden desempeñar un papel fundamental en las iniciativas de mejora de skills, ayudando a dar forma a programas de desarrollo personalizados y garantizando que el proceso de mejora de skills sea fluido, eficiente y tenga en cuenta los intereses de todas las partes.
Para fomentar el compromiso de los empleados con iniciativas de mejora de habilidades, las organizaciones pueden ofrecer incentivos financieros, beneficios, certificaciones y oportunidades de acreditación para proporcionar compensación y validación para las skills recién adquiridas. Las nuevas certificaciones y credenciales ayudan a reforzar los currículos, y los incentivos financieros y de beneficios ayudan a proporcionar valor y reconocimiento inmediatos a los empleados que han participado de forma proactiva en programas de mejora de skills.
La mejora de skills se puede lograr a través de varios métodos, dependiendo de las skills que se enseñen y de las capacidades y preferencias de los empleados. Esto incluye talleres de formación especializados presenciales, cursos en línea, certificaciones a su propio ritmo, programas de mentoría y cursos de grado. Todas estas iniciativas permiten que las personas sigan siendo competitivas en el mercado laboral adquiriendo sills bajo demanda.
Los programas de formación son un componente fundamental de la mejora de skills. Estas iniciativas proporcionan experiencias de aprendizaje estructuradas que permiten a los empleados desarrollar nuevas skills y seguir siendo competitivos en su campo. Los programas de formación tienen muchas formas, y las organizaciones tendrán que decidir cuál es el mejor para su personal.
Por ejemplo, ¿tiene la organización los recursos para proporcionar formación interna o se subcontratarán los programas de formación? ¿Se puede ofrecer formación en un entorno de grupo o el conjunto de habilidades requiere instrucción individual? ¿Tiene más sentido la formación en persona o los empleados pueden estudiar el material en línea? Pensar en este tipo de preguntas ayudará a las organizaciones a identificar el enfoque más adecuado.
Los cursos en línea ofrecen flexibilidad y conveniencia, y se pueden configurar para permitir que los empleados se acerquen al material a su propio ritmo. Estos cursos también se pueden actualizar y mejorar con frecuencia para mantener el contenido al día con las tendencias del sector.
Sin embargo, un inconveniente es que ciertas skills pueden no ser tan enseñadas de manera eficaz en un entorno en línea. Parte de la instrucción requiere (o al menos se beneficia de) instrucción práctica o en persona. Una vez más, las organizaciones sopesarán estas decisiones en función de las skills.
Las mentorías y el seguimiento de los miembros del equipo desempeñan un papel crucial en la mejora de skills. Estas técnicas son excelentes para las habilidades que no se pueden enseñar en un entorno educativo tradicional. Permiten al empleado observar el cargo en acción y tener una sensación real del trabajo.
Las mentorías también permiten que la organización recurra a un experto en la materia de la empresa (y que esta persona perfeccione sus skill de liderazgo) y que el aprendiz tenga acceso directo a alguien que pueda ayudarle con las preguntas que surjan. Es una técnica que a menudo brinda oportunidades de crecimiento para todos los involucrados.
Algunos roles pueden requerir títulos adicionales y estudios más formales. Las organizaciones suelen invertir en el desarrollo educativo de un empleado a cambio de un compromiso futuro con la organización. Estos programas contribuyen a que se formen empleados más talentosos, a la vanguardia en sus campos, que pueden proporcionar un mayor valor a la organización.
La mejora de skills ofrece valiosas ventajas, como personal más capaz y orientado al futuro, mayor satisfacción de los empleados, eficiencia de los costes y mucho más.
Las empresas que invierten en mejorar las skills de su personal demuestran que valoran el crecimiento y el desarrollo de sus empleados. Y los empleados que se sienten valorados tienen más probabilidades de quedarse en la empresa. La mejora de skills mejora la satisfacción general de los empleados, ya que abre puertas a nuevas oportunidades profesionales y demuestra a los empleados que hay múltiples trayectorias profesionales dentro de la empresa.
Durante la Gran Dimisión (enlace externo a ibm.com), una encuesta de Amdocs (enlace externo a ibm.com) realizada a 1.000 trabajadores estadounidenses reveló que casi dos tercios de los empleados citaban la falta de formación y oportunidades de desarrollo como la razón por la que dejarían su trabajo.4 El 90% de los encuestados considera que los programas de mejora de skills son una característica importante de los posibles empleadores, cifra que se eleva al 97% en el caso de los empleados del sector tecnológico.
La satisfacción y retención de los empleados también se ven favorecidas por los salarios más altos asociados con la mejora de skills. La encuesta salarial sobre datos e IA de 2021 de O'Reilly reveló que los profesionales de datos e inteligencia artificial que dedicaron más de 100 horas a mejorar la formación y el desarrollo obtuvieron un aumento salarial un 55% más alto que los que dedicaron de 1 a 19 horas.2
Generalmente, la mejora de skills es una solución más rentable que la contratación de nuevos empleados. Las nuevas contrataciones requieren mucho trabajo: diseñar anuncios de empleo, anunciar las vacantes, buscar y examinar a los candidatos, realizar entrevistas, etc. El uso de un servicio de reclutamiento o de una agencia también costará dinero a una organización, a través de un porcentaje del salario de los empleados u otra forma de compensación.
Gracias a la mejora de skills, las empresas apuestan por un personal con más conocimiento y versátil, y pueden reducir las tasas de rotación4, ya que los empleados en programas de mejora de skills se sienten apoyados y comprometidos con su desarrollo profesional.
El coste de contratar a nuevos empleados varía según el sector y el puesto, pero hay acuerdo en que es más rentable mejorar las skills de los empleados que contratar a nuevos empleados. Trakstar Hire (enlace externo a ibm.com) fija el costo de contratar a un nuevo empleado en $5.000. Esto no tiene en cuenta la incorporación o la formación. El Informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial concluyó que el coste promedio de contratar a un nuevo empleado era de 4.425 dólares, frente a 1.300 dólares para mejorar las skills de un empleado.1 Estas cifras suelen ser mucho más altas en TI y puestos más avanzados.
Los empleados que mejoran continuamente sus skills son más competentes en sus funciones actuales y se adaptan mejor a las futuras. La mejora de las sills trae consigo empleados más capacitados y talentosos que pueden asumir funciones avanzadas dentro de la empresa y proporcionar una mayor contribución al éxito de la organización.
Los informes de organizaciones como el Foro Económico Mundial (el enlace está fuera de ibm.com) destacan la importancia de mejorar las habilidades para mantener la competitividad en el mercado laboral. Destacan la naturaleza del trabajo que cambia rápidamente y la necesidad de que los empleados mejoren continuamente sus skills.
La mejora de skills no solo consiste en mantener la competitividad, sino también en fomentar la adaptabilidad y crear oportunidades de desarrollo. Permite a los empleados explorar diferentes trayectorias profesionales, mejorar sus currículos o perfiles de LinkedIn y avanzar hacia sus objetivos profesionales. En TI, el crecimiento profesional está estrechamente relacionado con la mejora de skills.
Invertir en el desarrollo de los empleados es rentable a largo plazo. Según un informe de Guild Education de 2020 sobre el valor en dólares de los beneficios educativos, las empresas que se asociaron con los programas de asistencia para la matrícula de Guild lograron un ahorro neto de 2,84 $ por cada dólar invertido en beneficios educativos. El mismo estudio desveló que estos programas también hicieron que las iniciativas de retención fueran dos veces más exitosas en comparación con las organizaciones que no tenían tales programas.5
1 "Informe sobre el futuro de los trabajos", (el enlace está fuera de ibm.com) Foro Económico Mundial, mayo de 2023
2 «Encuesta salarial basada en datos e IA de 2021» (el enlace está fuera de ibm.com) O'Reilly, 15 de septiembre de 2021
3 "How the Pandemic Accelerated Digital Transformation in Advanced Economies", (el enlace está fuera de ibm.com) Florence Jaumotte, Myrto Oikonomou, Carlo Pizzinelli, Marina M. Tavares, 21 de marzo de 2023
4 "Workforce of 2022: Reskill, Remote and More Report," (el enlace está fuera de ibm.com) Amdocs, 2022
5 "El valor en dólares de los beneficios educativos," (el enlace está fuera de ibm.com) Guild, diciembre de 2020