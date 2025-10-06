¿Qué es la mejora de skills?

Aunque el concepto de mejora de las competencias es relevante en varios sectores, tiene una especial importancia en el sector de TI, donde el cambio es la única constante.

Abordar la brecha de habilidades es una inquietud apremiante. Según el Informe sobre el futuro del empleo de 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que 85 millones de empleos serán desplazados por la automatización para 2025, y el 40 % de las skills básicas cambiarán para los trabajadores.1 Cuando las empresas se esfuerzan por encontrar nuevos talentos que posean skills específicas, a menudo se producen puestos vacantes, retrasos en los proyectos y pérdidas de negocios. En respuesta, la mejora de las capacidades ofrece una solución transformadora al desarrollar las skills de los empleados actuales para satisfacer las necesidades actualesy futuras.



La mejora de las competencias suele ser beneficiosa tanto para los empleadores como para los empleados. Para los empleadores, es una estrategia rentable: la promoción interna a menudo resulta más económica y eficiente que buscar contrataciones externas.1 Además, los candidatos internos ya están inmersos en la cultura y los procesos de la empresa, lo que a su vez les permite integrarse de manera más fluida en nuevos roles y responsabilidades. En resumen, la mejora de las competencias permite a las empresas retener y demostrar su compromiso con el buen talento.



Para los empleados, las iniciativas de mejora de competencias son un testimonio de su valor dentro de la organización. Invierte en su crecimiento, proporciona vías de avance profesional (y sueldos más altos), mejora la satisfacción laboral y fomenta una sensación de comunidad. Estudios recientes demuestran que los trabajadores están interesados en este tipo de programas. Una encuesta salarial de 2021 sobre datos e inteligencia artificial realizada por O'Reilly reveló que el 64% de los encuestados participó en formaciones u obtuvo certificaciones el año pasado, y que el 31% dedicó más de 100 horas a programas de formación, que van desde programas de grado hasta leer entradas de blogs.2

