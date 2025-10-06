¿Qué es el desarrollo del talento?

Las organizaciones deben invertir en oportunidades de desarrollo del talento para asegurarse de que sus empleados aprendan lo que necesitan para tener éxito. El desarrollo del talento, también conocido como desarrollo de los empleados, incluye experiencias de aprendizaje en habilidades técnicas, como lenguajes de codificación, automatización de marketing o comprensión del cumplimiento normativo. Además, también cubre habilidades sociales como el liderazgo, el trabajo en equipo o saber cómo detectar a un compañero con problemas laborales o de salud mental.

Las organizaciones no solo invierten en programas estratégicos para apoyar a sus empleados, sino que también buscan oportunidades de aprendizaje dondequiera que se produzcan. Las organizaciones que adoptan una estrategia holística de desarrollo del talento pueden ofrecer incentivos para que los empleados aprendan habilidades adicionales en su tiempo libre.

Ejemplos comunes de estos incentivos son los estipendios por clase y el pago de una parte o de la totalidad de un programa de formación continua o de máster. Otro incentivo es traer a ponentes invitados para hablar de temas no centrales, por ejemplo, cómo toman decisiones los deportistas o cómo un empresario hizo crecer un tipo de negocio diferente.



Una estrategia integral de desarrollo del talento implica que los equipos de recursos humanos se coordinen con la dirección ejecutiva para establecer las competencias básicas necesarias para los empleados actuales y futuros. Lo ideal es que las organizaciones instauren este proceso lo antes posible y lo perfeccionen a medida que van cambiando los puestos de trabajo y las habilidades. Debe ser un componente crucial de los ciclos de desarrollo de los empleados actuales y parte del proceso de incorporación de futuros empleados.

Centrarse en el desarrollo del talento permite a las organizaciones crear una fuerza laboral ágil y adaptable que esté preparada para el impacto que la tecnología, el trabajo virtual e híbrido y otras tendencias futuras tendrá en sus carreras.