¿Qué es la previsión financiera?

Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre contratación, inversiones, operaciones, presupuestos y otros aspectos de la planificación financiera.

En la práctica, la previsión financiera se suele basar en una combinación de datos históricos, tendencias del mercado y opiniones de experto. Los analistas financieros utilizan estos conocimientos para crear estados financieros proforma (proyectados) que predicen las ventas futuras, la rentabilidad, los gastos en efectivo y la posición financiera general de una empresa.