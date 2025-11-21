¿Qué es la previsión financiera?

La previsión financiera es el proceso de predecir el rendimiento futuro de una empresa mediante la estimación de factores como los ingresos, el flujo de caja y los gastos.
Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre contratación, inversiones, operaciones, presupuestos y otros aspectos de la planificación financiera.
En la práctica, la previsión financiera se suele basar en una combinación de datos históricos, tendencias del mercado y opiniones de experto. Los analistas financieros utilizan estos conocimientos para crear estados financieros proforma (proyectados) que predicen las ventas futuras, la rentabilidad, los gastos en efectivo y la posición financiera general de una empresa.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La previsión financiera es una herramienta fundamental para la planificación estratégica. Ayuda a las empresas a afrontar nuevos retos, aprovechar oportunidades, gestionar riesgos y mejorar la toma de decisiones. También proporciona datos financieros críticos para los stakeholders de la empresa, como prestamistas, inversores y business partners.
Las empresas suelen utilizar las previsiones financieras para lograr los siguientes objetivos:
Hay cuatro elementos clave para crear una previsión financiera integrada:
Cada uno de estos elementos actúa como un bloque de construcción que se conecta con los demás para formar una proyección de cómo podría funcionar una empresa en el futuro.
La previsión de ventas es la base de todos los demás componentes de previsión financiera. Es el proceso de predecir lo que es probable que venda una empresa en un plazo futuro, normalmente medido en semanas, meses o trimestres.
Estima los ingresos por ventas de acuerdos que ya están en curso o que se espera que entren en el pipeline de ventas.
Cuando las proyecciones de ventas están establecidas, puede comenzar la previsión de ingresos. Este proceso mide todos los ingresos esperados junto con los gastos, como los costes de operación, el coste de los bienes vendidos, los impuestos y el pago de intereses.
Esta información se utiliza entonces para crear una cuenta de resultados proforma, que muestra los ingresos o beneficios netos futuros proyectados de la empresa.
Las estimaciones de las ventas futuras y los ingresos netos se utilizan entonces para predecir cómo y cuándo el efectivo entrará y saldrá de una empresa.
Dos ejemplos comunes de flujo de caja son cuando un cliente realiza un pago (una entrada) y cuando una empresa paga a sus empleados (una salida). Un estado de flujo de caja proforma proyecta estos recibos y pagos en una empresa durante un período de tiempo específico.
Las previsiones de ventas, ingresos y flujo de caja se combinan para crear un balance proforma. Este documento es una descripción general de alto nivel de los activos, pasivos y patrimonio neto futuros de una empresa.
Por ejemplo, podría incluir inventario de productos (un activo), dinero adeudado a los proveedores (un pasivo) y acciones ordinarias (capital). Ofrece una visión detallada de la situación financiera proyectada de una empresa.
Los dos tipos principales de previsiones financieras son los cuantitativos y los cualitativos. Las empresas suelen utilizar una combinación de ambos métodos de previsión.
Las previsiones cuantitativas utilizan datos históricos para predecir lo que es probable que suceda en el futuro. Por ejemplo, las cifras de ventas del último trimestre podrían utilizarse para estimar los ingresos del trimestre siguiente. Se basan en gran medida en estadísticas y modelos matemáticos para proyectar cómo las tendencias y los patrones afectarán al rendimiento empresarial futuro.
Estas son algunas técnicas cuantitativas comunes:
A diferencia del método cuantitativo, que se basa en estadísticas, la previsión cualitativa utiliza el juicio y las opiniones humanas como base para sus predicciones. Es útil en situaciones en las que no se dispone de datos históricos, como el lanzamiento de un nuevo producto o la creación de una empresa emergente.
Entre las técnicas cualitativas comunes se incluyen:
La previsión financiera predice los resultados financieros futuros. El modelado financiero ayuda a las empresas a guiar la estrategia en función de esas predicciones.
En otras palabras, las previsiones proporcionan una base para los modelos matemáticos (a menudo en Excel) que analizan y predicen el resultado de diferentes escenarios. Por ejemplo, si una previsión financiera predice los ingresos del mes siguiente, un modelo financiero puede proyectar cómo afectaría un aumento de precio a esa cifra.
La previsión financiera y la elaboración de presupuestos son procesos estrechamente relacionados pero diferentes. Los presupuestos suelen proporcionar una hoja de ruta estática de cómo una empresa asigna los ingresos y recursos esperados durante un año fiscal.
El proceso de previsión financiera es más dinámica, ya que predice resultados futuros en plazos tanto a corto como a largo. Las previsiones financieras de ingresos, flujo de caja y gastos son esenciales para elaborar presupuestos realistas y fiables.
Muchas empresas utilizan ahora herramientas de forecasting financiero con IA para analizar el rendimiento pasado y predecir resultados futuros.
Según una encuesta de IBM Institute of Business Value realizada a 300 CFO, el 58 % dicen que ahora utilizan la inteligencia artificial (IA) para la previsión y la modelización. Mientras tanto, el 42 % afirman que tiene previsto utilizar la IA generativa para la previsión y el modelado en el futuro.
Entre los beneficios de utilizar IA para la previsión financiera se encuentran estos beneficios clave:
Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.
Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .
Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.