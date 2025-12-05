¿Qué es la planificación de escenarios?

La mejor manera de entender la planificación de escenarios es mediant el ejemplo de la empresa Royal Dutch Shell, conocida actualmente como Shell. La empresa de petróleo y gas comenzó a utilizar la planificación de escenarios en la década de 1960, cuando se enfrentaba a la ampliación de la producción, y finalmente se anticipó a la crisis del petróleo de 1973.

En 1965, la empresa introdujo la Maquinaria de Planificación Unificada (UPM), que era una herramienta de previsión informatizada utilizada para predecir los flujos financieros. Esta herramienta generó más conversaciones en la empresa sobre la creación de posibles escenarios y la anticipación de los acontecimientos futuros a través del proceso de desarrollo de escenarios.

La empresa ideó escenarios alternativos basados en una serie de variables. Lo hizo para tratar de comprender cómo podría ser el estado futuro de las organizaciones en un mundo basado en el libre comercio o en las crecientes tensiones geopolíticas.

Este trabajo desempeñó un papel fundamental para Shell, ya que trató de comprender y anticiparse a las interrupciones. Hasta hoy, Shell se pregunta "qué pasaría si" y utiliza el proceso de planificación de escenarios para pensar en los desafíos a largo plazo y mitigar riesgos.

El objetivo de la planificación de escenarios no es solo predecir los resultados, sino comprender qué fuerzas podrían haberlos provocado. Es crucial tener en cuenta los factores externos e internos del entorno empresarial e integrar la planificación de escenarios en todos los procesos organizativos.