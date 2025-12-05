¿Qué es la planificación de escenarios?

La planificación de escenarios se refiere al proceso de crear múltiples escenarios para futuros potenciales, basados en una variedad de incertidumbres.
Las organizaciones están recurriendo a métodos de planificación estratégica como una forma de gestionar el riesgo y tomar decisiones basadas en datos. Estos métodos también ayudan a las empresas a estar preparadas para los momentos hipotéticos que escapan a su control, como el cambio climático, la fluctuación del mercado y los cambios geopolíticos.
El proceso de planificación de escenarios ayuda a prever e identificar los rangos de posibles resultados y el impacto estimado mediante el análisis de tendencias.
Al saber lo que podría suceder, las organizaciones y sus stakeholders pueden mejorar la toma de decisiones y gestionar tanto las mejores como las peores posibilidades. Más allá del desarrollo de escenarios, el proceso también ayuda a las organizaciones a formular estrategias para afrontar estos escenarios futuros y posibles futuros.
Con la planificación de escenarios, las organizaciones pueden visualizar diferentes escenarios y revelar incertidumbres críticas mucho antes de que se produzca una crisis. Este proceso puede ofrecer una ventaja competitiva al permitir a las empresas intercambiar ideas y pensar con antelación qué medidas podrían ser necesarias.
La planificación de escenarios también proporciona conocimientos detallados sobre los planes y los presupuestos. Es una fuerza impulsora para que los ejecutivos y los stakeholders tomen decisiones para su organización. En lugar de reaccionar ante un evento fuera del control de una organización, la planificación de escenarios impulsa la resolución proactiva de problemas y el pensamiento innovador. Cuanto más resiliente sea la organización, más probabilidades tendrá de tener estabilidad a largo plazo.
La mejor manera de entender la planificación de escenarios es mediant el ejemplo de la empresa Royal Dutch Shell, conocida actualmente como Shell. La empresa de petróleo y gas comenzó a utilizar la planificación de escenarios en la década de 1960, cuando se enfrentaba a la ampliación de la producción, y finalmente se anticipó a la crisis del petróleo de 1973.
En 1965, la empresa introdujo la Maquinaria de Planificación Unificada (UPM), que era una herramienta de previsión informatizada utilizada para predecir los flujos financieros. Esta herramienta generó más conversaciones en la empresa sobre la creación de posibles escenarios y la anticipación de los acontecimientos futuros a través del proceso de desarrollo de escenarios.
La empresa ideó escenarios alternativos basados en una serie de variables. Lo hizo para tratar de comprender cómo podría ser el estado futuro de las organizaciones en un mundo basado en el libre comercio o en las crecientes tensiones geopolíticas.
Este trabajo desempeñó un papel fundamental para Shell, ya que trató de comprender y anticiparse a las interrupciones. Hasta hoy, Shell se pregunta "qué pasaría si" y utiliza el proceso de planificación de escenarios para pensar en los desafíos a largo plazo y mitigar riesgos.
El objetivo de la planificación de escenarios no es solo predecir los resultados, sino comprender qué fuerzas podrían haberlos provocado. Es crucial tener en cuenta los factores externos e internos del entorno empresarial e integrar la planificación de escenarios en todos los procesos organizativos.
El proceso de planificación de escenarios no es el mismo para todas las organizaciones y puede requerir pasos adicionales en función de sus necesidades. Sin embargo, los siguientes son cinco pasos clave que cada organización puede utilizar como guía.
Para que haya un proceso productivo de planificación de escenarios, todas las organizaciones deben empezar por establecer un objetivo claro.
Este objetivo puede ser una meta a largo plazo o algo más inmediato. En cualquier caso, la organización debería imaginar dónde espera estar en los próximos meses o años.
Tras determinar el objetivo principal, los equipos deben analizar cómo afectarán las acciones actuales a los resultados potenciales.
Las organizaciones deben asegurarse de que estos resultados se alinean con el objetivo principal y comprender su impacto futuro para responder adecuadamente.
Hay numerosos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la dirección de la organización. Estos factores pueden ser factores internos, como cambios organizativos, o factores externos, como tensiones geopolíticas.
Sean lo que sean, la organización debe tener un conocimiento profundo de cada uno de ellos para obtener previsiones e información precisas.
Al igual que identificar los factores influyentes, las organizaciones también necesitan evaluar el impacto de cada escenario. Este enfoque implica crear múltiples escenarios y determinar la probabilidad de cada uno de ellos en función de las condiciones, los supuestos y las probabilidades.
Tras la valoración, se procede a la evaluación del impacto de cada escenario. Las organizaciones deben considerar los impactos potenciales y determinar un curso de acción adecuado.
Por último, la organización debe desarrollar indicadores tempranos para cada escenario.
Este paso es crucial para garantizar que la organización actúa de forma proactiva y puede detectar interrupciones o problemas antes de que se conviertan en acontecimientos importantes. Además, ofrece a las organizaciones y stakeholders la ventaja competitiva para estar preparados y poder gestionar los problemas sin entrar en pánico.
A continuación, se presentan algunas de las principales ventajas que las organizaciones pueden disfrutar al emplear la planificación de escenarios:
La planificación de escenarios adopta muchas formas. El enfoque que adopte una organización dependerá del enfoque y la metodología que elija utilizar.
El enfoque cuantitativo de planificación de escenarios utiliza tres escenarios diferentes: optimista, pesimista y mejor estimación.
El escenario optimista ofrece los mejores resultados posibles para la organización. El escenario pesimista explora los peores escenarios posibles, como una caída del mercado o factores ambientales que están fuera de su control. Por último, el escenario de mejor estimación considera las tendencias actuales y las previsiones financieras para evaluar el impacto financiero.
Las organizaciones pueden utilizar el método normativo de planificación de escenarios para desarrollar su escenario y resultados ideales y, a continuación, trabajar retrospectivamente para averiguar cómo alcanzarlos.
Este método es el mejor para la planificación a largo plazo y las organizaciones que buscan establecer objetivos significativos. Es un enfoque con visión de futuro que ayuda a las organizaciones a desarrollar una plantilla para lo que quieren exactamente.
La planificación exploratoria de escenarios es un enfoque que considera una amplia gama de futuros potenciales en función de marcos temporales particulares, entornos volátiles y numerosas incertidumbres.
Este método crea varios escenarios y puede ayudar a las organizaciones a estar preparadas para adaptarse en tiempo real.
Este método de planificación de escenarios se centra en los retos a corto y medio plazo a los que se enfrenta una organización. Suele centrarse en el riesgo operativo o en las operaciones del día a día y a abordar problemas específicos.
Las organizaciones que tienen preocupaciones específicas, como interrupciones en la cadena de suministro o escasez de mano de obra, podrían considerar este método para desarrollar planes de contingencia específicos.
El método de gestión estratégica es otro enfoque amplio de la planificación de escenarios, pero se centra principalmente en las influencias externas.
Este enfoque se utiliza para elaborar estrategias a largo plazo y ayudar a las organizaciones a comprender su dirección general en función de factores como los cambios económicos, los avances tecnológicos o las tendencias sociales.
Las organizaciones de todos los sectores utilizan la planificación de escenarios para navegar la incertidumbre y obtener mejores resultados. Estos casos de uso comunes demuestran su versatilidad.
Los equipos financieros son un gran ejemplo de cómo la planificación de escenarios puede aplicarse en actividades principales. Los equipos pueden utilizar la planificación de escenarios para la elaboración de presupuestos, previsiones y análisis en tiempo real para explorar cómo los cambios en la demanda y los costes podrían afectar al estado financiero de la organización.
Mediante un proceso de planificación unificado, las organizaciones pueden acelerar los ciclos de planificación e impulsar el crecimiento.
Las organizaciones con cadenas de suministro están utilizando métodos de planificación de escenarios para la planificación de demanda, la optimización de inventario y el análisis de distribución.
Con la herramienta de análisis de planificación adecuada, las organizaciones pueden obtener análisis de escenarios hipotéticos y tener un panel de control unificado. Estos paneles de control pueden monitorizar cambios y fluctuaciones, tanto importantes (por ejemplo, una pandemia) como menores (por ejemplo, una actualización regulatoria). Las organizaciones pueden modelar varios escenarios y desarrollar planes de contingencia de forma proactiva.
Las prácticas sostenibles y el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ESG) se están convirtiendo en una prioridad para muchas organizaciones.
La planificación de escenarios se puede utilizar para planificar, simular y optimizar la sostenibilidad a fin de mitigar el riesgo climático. Este enfoque puede ayudar a prever los resultados y algunas herramientas pueden incluso calcular la huella de carbono del producto (PCF).
La planificación de escenarios es un buen enfoque para desarrollar planes de ventas y probar estrategias de venta específicas. A través de este enfoque, las organizaciones pueden probar una estrategia de ventas en varios puntos del ciclo de vida de un producto y ajustar los planes en función de los resultados y asignar mejor sus recursos.
Por otra parte, los gestores de ventas y territorios pueden utilizar la planificación de escenarios para rastrear los datos de la capacidad de ventas en tiempo real y asignar los recursos de forma eficaz.
Todo el proceso de planificación de escenarios puede ser una tarea importante y requiere orquestación y colaboración. Hay varias buenas prácticas que una organización debe seguir para ayudar a garantizar que el proceso sea exitoso:
Descubra cómo la previsión impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los conocimientos de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explore cómo los CFO y los líderes financieros pueden sacar el máximo partido de la IA generativa, incluyendo cómo prepararse, dónde aplicarla y qué se necesita para que la IA sea un complemento valioso.
Examine cómo las soluciones impulsadas por la IA están cambiando el papel del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación de negocio integrada infundida con IA y la libertad de implementarla en el entorno que mejor se adapte a sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM IA for Finance, impulsada por la automatización inteligente y los conocimientos predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, más rápidas y más resilientes .
Reimagine las finanzas con IBM Consulting, combinando experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera más eficiente y estratégica.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar las previsiones, agilizar procesos y elevar el rendimiento.